Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Giáo Hội PGVN Thống Nhất Hoa Kỳ Mời Giúp Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Tại Việt Nam

Hình ảnh bão lụt tại VN.California (VB)- - Trận bão Damrey (bão số 12) quét qua khu vực Miền Trung Việt Nam, vào rạng sáng ngày 04.11.2017 khiến cho 69 người bị thiệt mạng và nhiều người khác còn mất tích, hơn 116.000 nhà cửa bị phá hủy hoặc hư hại do nước lũ.Bão Damrey đã làm cho hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hàng nghìn trụ điện bị gẫy đổ khiến nhiều thành phố mất điện, ngưng trệ các sinh hoạt và người dân phải sống trong bóng tối mấy ngày đêm liên tục.Cùng lúc với bão, mưa tầm tã suốt nhiều ngày, lại thêm các đập thủy điện phải xả lũ để tránh vỡ đập, đã khiến cho nhiều tỉnh bị ngập lụt, hàng chục ngàn mẫu lúa và hoa mầu bị ngập úng trong nước, nhiều đoạn đường của quốc lộ và thành phố bị ngập nước, không thể di chuyển được. Ở ven biển thì nhiều tàu cá bị chìm, hư hỏng; các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản đều bị tổn thất nặng nề.Các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, cho đến Kon Tum và Đắc Nông trên cao nguyên… đều có người tử vong và mất tích. Tổn thất nhân mạng và kinh tế rất lớn, chưa thể thống kê được; nhưng nỗi khổ của nạn nhân khắp các tỉnh sau cơn bão lụt thật đáng thương tâm, có thể thấy rõ và cảm nhận được.Trung tuần tháng 10.2017, lũ lụt cũng đã tàn phá tỉnh Thanh Hóa, khiến nhiều nhà bị cuốn trôi, nhiều người thiệt mạng, gia súc gia cầm chết vô kể.Trước tình trạng bi thảm kể trên, Hòa Thượng Thích Thông Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội đã cử Huynh Trưởng Nguyên Thanh Nguyễn Văn Hà, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN/HK cùng một số Huynh Trưởng GĐPT đã đến tận nơi xãy ra thiên tai nặng nhất để cấp thời góp phần cứu trợ trước mắt với số tiền là $20,000 USD (sẽ có bản tường trình sau). Theo tin mới nhất từ Tu Viện Chơn Không ở Hawai do Hòa Thượng Thích Thông Hải,Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội làm Viện Chủ cho biết, trong buổi sinh hoạt tại Tu Viện, Phật tử đã đóng góp được $10,000 USA, số tiền nầy Hòa Thượng đã gởi gấp về cứu trợ hai Ngôi Chùa bị sập tại Nha Trang (sẽ có tin tức thông báo sau).Hiện tại trước thảm cảnh nhiều gia đình vừa trắng tay vừa phải lo tang chế cho người thân, nhiều gia đình không nơi trú thân, nước lũ ngập lênh láng những xóm làng, và ruộng vườn, hoa mầu hư nát, Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội thiết tha kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào phật-tử hãy cùng lắng lòng, quán niệm Từ Bi, thương nghĩ đến các nạn nhân khổ đau hoạn nạn tại quê nhà, tùy hỷ lạc quyên tại địa phương của mình hoặc đóng góp tịnh tài, chi phiếu, để thể hiện tình đồng hương “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ.”Mọi đóng góp xin đề: TU VIỆN AN LẠC, gửi về địa chỉ sau đây: Tu Viện An Lạc: 901 S. Saticoy Ave., Ventura, CA 93004 (Phần Memo xin vui lòng ghi: “Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam”).Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cử người đến ủy lạo cứu trợ tại các tỉnh miền Trung Việt Nam trong những ngày sắp tới.Nhân dịp nầy HT. Tổng Vụ Trưởng xin Thành kính tri ân và cầu nguyện cho quý ngài và quý đồng hương phật-tử vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.Mọi chi tiết liên lạc:Tu viện An Lạc – 901 S. Saticoy Ave., Ventura, CA 93004 – U.S.A. Điện thoại liên lạc: (808) 222-0909 (714) 902-4873Email: missionanlac@yahoo.com