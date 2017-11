Đầu Tư Vào Mỹ, Sơn Di Tích, Nữ Võ Sĩ Vô Địch, Vợ Bé…

Xuân NiệmVậy là sẽ khai thác dầu Biển Đông chung với Hoa Kỳ. Chính hãng dầu Mỹ xác nhận như thế. Trong khi đó, một nữ võ sĩ Hà Nội làm nên kỳ tích vô địch…Bản tin Vietnam Finance ghi nhận rằng hãngd ầu Mỹ ExxonMobil sẽ khởi động mỏ dầu Cá Voi Xanh trên biển Đông vào cuối năm 2019.Lãnh đạo ExxonMobile xác nhận Dự án mỏ dầu khí Cá Voi Xanh sẽ được Petrovietnam và ExxonMobil chính thức khởi động vào cuối năm 2019."Đây là dự án lớn nhất, phức tạp nhất của tập đoàn khi đầu tư bên ngoài. Hãng sẽ phải khai thác dầu khí ở độ sâu 1.500m dưới đáy biển, sau đó chuyển lượng dầu và khí tự nhiên về bờ xử lý tại nhà máy ở Quảng Nam", ông Liam Mallon, Chủ tịch ExxonMobil Development thuộc Tập đoàn ExxonMobil cho biết.Trong khi đó, VnExpress ghi nhận tình hình tiền Việt bơm vào Mỹ: Công ty địa ốc Việt đầu tư nhà ở xã hội tại Mỹ.Bản tin ghi rằng HQC USA LLC, thành viên Tập đoàn Hoàng Quân vừa khởi công dự án nhà ở xã hội tại thành phố Tacoma, Washington (Mỹ).Dự án chung cư mang tên HQC Tacoma được phát triển theo mô hình nhà ở cho thuê dài hạn và là dự án nhà ở xã hội đầu tiên của Việt Nam được đầu tư tại Mỹ. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 40 triệu USD, tương đương gần 900 tỷ đồng.Báo Thanh Niên than thở về: Nạn sơn phết trong di tích…Nhiều bức tượng, phù điêu, mảng chạm tại các di tích được sơn phết một cách cẩu thả cho thấy tính mỹ thuật của các hạng mục này chưa được coi trọng trong công tác trùng tu.... tượng la hán ở chùa Đậu (H.Thường Tín, Hà Nội) cũng từng bị sơn phết kiểu không giống ai. Các tượng La Hán sau sơn đều mang móng chân, móng tay đỏ chót trên nền nước sơn bóng loáng. GS Trần Lâm Biền gay gắt cho rằng việc đó không thể chấp nhận được.Về chuyện sơn phết lem nhem, đền vua Đinh vua Lê (H.Hoa Lư, Ninh Bình) cũng phạm phải. Nhiều mảng chạm sau khi được sơn đỏ trở nên lồi lõm và làm sai lệch độ sâu nông của nét khắc. Thậm chí, bức chạm người đâm thú ở đền này còn không thể nhận ra.Báo Hà Nội Mới ghi nhận: Võ sĩ Hà Nội Nguyễn Thị Tâm đã giành tấm Huy chương vàng lịch sử cho đội tuyển Việt Nam tại Giải Boxing nữ vô địch Châu Á 2017, kết thúc vào tối ngày 8-11 tại TP Hồ Chí Minh.Tại giải đấu này, sau khi vượt qua các võ sĩ của Thái Lan, Philippines, Mông Cổ, Nguyễn Thị Tâm gặp võ sĩ của CHDCND Triều Tiên Pang Choi Mi trong trận chung kết hạng 51kg. Những pha phản đòn nhanh và chính xác đã giúp Nguyễn Thị Tâm ghi điểm để rồi thắng chung cuộc 3-2, qua đó lên ngôi vô địch hạng cân này và đặt cột mốc mới về thành tích tại Giải Boxing vô địch Châu Á cho boxing Việt Nam.Báo Tiền Phong kể: Chưa có casino nào xin thí điểm cho người Việt vào chơi…Hiện cả nước có 8 dự án casino đang hoạt động cho người nước ngoài vào chơi, nhưng tới nay chưa doanh nghiệp nào nộp hồ sơ tới Bộ Tài chính để xin thí điểm cho người Việt vào chơi....Trong khi, theo quy định, một dự án có casino được thí điểm cho người Việt vào chơi phải có vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD. Casino thường chỉ là một phần của dự án tổng thể về du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn, nên chủ đầu tư thậm chí còn đăng ký vốn đầu tư lớn hơn con số 2 tỷ USD. Do đó, để được thí điểm cho người Việt vào chơi, chủ đầu tư các dự án này phải giải ngân xong ít nhất 50% vốn đã đăng ký.Đây có thể là rào cản chính, nên tới thời điểm này chưa doanh nghiệp kinh doanh casino nào nộp hồ sơ xin thí điểm cho người Việt vào chơi.Báo SGGP kể: Cấm cá độ, mại dâm nhưng trên thực tế vẫn tồn tại…ĐBQH Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) lại cho rằng, trước đây chúng ta cấm đến mức tuyệt đối việc đánh bạc nhưng giờ cũng cho phép một số nơi mở casino. Chúng ta cũng nhiều lần nói về “khu phố đèn đỏ” ở nơi này nơi khác khi xử lý nạn mại dâm với các luồng ý kiến khác nhau. Trong khi đó, mại dâm vẫn tồn tại núp bóng, tệ nạn vẫn diễn ra nhưng ta không thu được thuế, không kiểm soát được sức khoẻ... “Chúng ta cần suy nghĩ lại, cấm để quản nhưng nhiều vụ việc không quản được. Chính vì vậy, nó diễn ra sờ sờ trước mắt nhưng chúng ta không quản lý được, không điều chỉnh được" - ĐBQH Cao Đình Thưởng.Bản tin VOV kể: Một số lãnh đạo muốn có thêm “vợ bé” để quản lý tài sản tham nhũng…Các quan chức đại biểu nói: Cử tri rất băn khoăn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo muốn có thêm vợ bé để quản lý khối tài sản khổng lồ do tham nhũng mà có. Sáng 9/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.Báo Người Lao Động kể chuyện nhức nhối: Mới đây, trên facebook cá nhân, ca sỹ Thái Thùy Linh chia sẻ dòng trạng thái "dở khóc dở cười" khi đi mua bộ thẻ học tiếng Việt bằng hình về cho con. Theo đó, bộ thẻ bằng hình ảnh này của Nhà xuất bản Dân Trí. Với mỗi từ tiếng Việt sẽ được minh họa bằng hình ảnh.Thế nhưng, những tình huống khó đỡ xảy ra khi những hình ảnh minh họa trong bộ thẻ không giống ai. Chẳng hạn, khi minh họa cho hai từ "bác" và "mẹ" thì hình ảnh minh họa cho "bác" là một người đàn ông nước ngoài trên mạng. Minh họa cho "mẹ" là hình ảnh diễn viên người Trung Quốc Lý Băng Băng. Chưa hết, minh họa cho con dao là hình ảnh bộ dụng cụ làm bếp và…không thấy con dao đâu…Minh họa "tóc" bằng hình ảnh em bé sơ sinh người nước ngoài và trên đầu chỉ lơ thơ vài sợi tóc.Báo Lao Động kể chuyện: Vỡ hụi, 130 hộ dân gửi đơn trình báo đến cơ quan công an kêu cứu vì mất số tiền hơn 7 tỷ đồng.Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hàng trăm người dân trên địa bàn đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an, đề nghị làm rõ hành vi vi phạm của một chủ hụi là bà Phan Thị Thanh Trúc (39 tuổi, ngụ số nhà 05 đường Mai Hắc Đế, tổ dân phố 5, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana).Báo Pháp Luật kể chuyện từ mỹ phẩm tới kiện tụng: Đại diện một DN mỹ phẩm tại TP.SG, cho biết cô vừa quản lý cấp cao cho nhãn hàng mỹ phẩm vừa làm đại sứ thương hiệu hình ảnh DN, đang chuẩn bị những thủ tục để khởi kiện phía một cá nhân khác là “đối thủ” của DN vì nói xấu cô và sản phẩm DN trên mạng xã hội Facebook.“Những thông tin không chính xác, video bôi xấu sản phẩm công ty và xúc phạm tôi đã được quay clip lại làm bằng chứng. Đồng thời, tôi đang liên hệ với đơn vị thừa phát lại để lập vi bằng làm chứng cứ khởi kiện ra tòa.