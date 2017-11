Lá Thư từ Đức Quốc



Trân trọng những tấm lòng hướng về

Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa bên nhà

từ Thành phố Nuernberg/Đức Quốc



* Lê-Ngọc Châu

Dẫn nhập: Chúng tôi chẳng lạ gì những tin tức phổ biến trên Internet, kẻ chống, người ủng hộ; thậm chí còn bị mạt sát nói này nói nọ. Cá nhân người viết miễn bàn. Tuy nhiên theo thiển ý sống ở xứ Tự Do, quyền ủng hộ là của từng cá nhân. Chúng tôi cũng chẳng xin những ai công kích chửi người khác là ngu, bị lừa này kia vì rõ ràng (chúng) tôi không xin từ những người này 1 cắc nào cả. Ai khôn thì xin lỗi kẻ đó nhờ, (chúng) tôi nếu ủng hộ thì cũng với đồng tiền do mồ hôi (chúng) tôi đã bỏ ra kiếm được và dành dụm nên cám ơn "kẻ nào có lòng tốt lo sợ chúng tôi mất tiền", điều mà (chúng) tôi tự nguyện làm vì thế (chúng) tôi không cần đến lời dạy khôn của bất cứ ai. (LNC)

Tấm lòng hướng về Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa bên nhà của người Việt hải ngoại hơn bốn thập niên qua được thể hiện dưới nhiều hình thức. Tại Hoa Kỳ, Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh Và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa với hội trưởng là Cố Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, được coi là tổ chức giúp đỡ thương phế binh thành công nhất nhờ sự đóng góp nhiêt tình từ người Mỹ gốc Việt trên khắp nước Mỹ.

Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa rất cần được giúp đỡ vì như chúng ta NVTN ở hải ngoại không nhiều thì ít đều nghe biết họ là những người bị bạc đãi, bị phân biệt đối xử và không được hưởng một chế độ phúc lợi nào từ nhà cầm quyền csVN từ sau 30.04.1975, kể từ khi Cs Bắc Việt dùng vũ lực với sự giúp đỡ về vũ khí và quân sự của khối cộng sản quốc tế cưỡng chiếm và thống trị miền Nam Việt Nam một cách rất vô lương tâm, độc ác từ phía "bên thắng cuộc" đối với Quân-Cán-Chính VNCH nếu so với nước Đức là nơi người viết đang định cư, dầu Đức thống nhất sau 15 năm nhưng lối hành xử của Tây Đức đối với kẻ thua cuộc "cộng sản DDR" rất nhân bản, hoàn toàn trái ngược với csVN đối với VNCH, một dữ kiện lịch sử có thật.

Nhìn lại tập thể thương binh Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) trong và ngoài nước sau 42 năm, không chỉ đơn phương Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh Nam Cộng Hòa tổ chức mà đã có rất nhiều những đoàn thể khác tại Hoa Kỳ hay các nước tìm cách giúp những người không may này, hầu như không thiếu các buổi sinh hoạt trong quá khứ mục đích gây quỹ giúp đỡ Thương Phế Binh VNCH bên nhà như ở Bỉ, Hòa Lan, Pháp, Úc, Canada, Đan Mạch hay ở Đức …

Nuernberg/Bavaria: Chiều Thứ Bảy, ngày 04.11.2017 tại Hội trường thành phố, Stadt Halle ở Heroldsberg - Hội NVTNcs Nuernberg & VPC đã phối hợp với Ban Nhạc NTVN và anh chị em nghệ sĩ tổ chức Đêm Văn Nghệ “ĐÊM NGUYỆN CẦU để Cám Ơn Thương Phế Binh VNCH”.



Được biết, chương trình văn nghệ sẽ được bắt đầu từ 18h00 đến 01 giờ sáng Chủ Nhật hôm sau, 05. November 2017, với sự đóng góp thiện nguyện của Ca-Nhạc Sĩ quen thuộc trong vùng Nam Đức và của nước Đức.

Anh MC Sĩ Sáng, một nghệ sĩ rất quen thuộc trên lãnh vực văn nghệ đối với người Việt tại Muenchen đã thay mặt Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng quan khách hiện diện đến tham dự đêm văn nghệ và nói rõ mục đích của chương trình Đêm Văn Nghệ “ĐÊM NGUYỆN CẦU, Cám Ơn Thương Phế Binh VNCH”. MC Sĩ Sáng cho biết: “Hội NVTNcs Nuernberg và Ban nhạc NTVN đã khởi xướng, tổ chức chương trình đêm nhạc hôm nay cùng với sự đóng góp của ca-nhạc sĩ và thân hữu của Cộng đồng NVTN vùng Nam-Trung Đức và vùng Nuernberg/ Mitelfranken.

Anh Bùi Văn Tân, Hội trưởng Hội NVTNcs Nuernberg thay mặt Ban Tổ Chức (BTC) lên sân khấu giới thiệu quan khách tham dự, theo anh Tân có ông Nguyễn Văn Rị, đại diện BCH Liên Hội NVTN tại CHLB Đức và một vài hội đoàn, nhân sĩ còn đứng bên ngoài hội trường khi khai mạc, cũng như sơ lược mục đích buổi tổ chức, cám ơn sự hiện diện của tham dự viên, sự đóng của anh chị em nghệ sĩ và sự hỗ trợ của các thiện nguyện viên, thân hữu xa gần trước khi chúc mọi người có một đêm văn nghệ như ý.

Là một người tị nạn chính trị vì cộng sản, vì xưa còn trẻ trong thời chiến nên riêng tôi may mắn chưa bị tòng quân nhập ngũ và càng may mắn hơn thân nhân, bạn bè và đồng hương vì hoàn cảnh đã phải lên đường để bảo vệ Miền Nam Tự Do trong suốt hơn 20 năm kể từ 1954. Tôi nghĩ rằng “Trả ơn những Người Lính VNCH, đặc biệt có dịp Cám Ơn Thương Phế Binh VNCH là một việc làm cần thiết, và không bao giờ quá trễ !”. Cũng vì quan niệm đơn giản như vậy nên chúng tôi ba người khởi hành từ Muenchen từ sáng sớm để đến Nuernberg, mỗi người góp một bàn tay cùng phụ giúp BTC như có thể cho một việc làm đầy ý nghĩa “từ trái tim” này thành công. Thật sự đã có nhiều tấm lòng vàng từ các nơi cách Nuernberg rất xa như Krefeld, Moenchengladbach thuộc tiểu bang NRW, vượt 600km bằng xe buýt đến tham dự hỗ trợ, có khoảng hơn chục anh chị em lái xe từ Frankfurt/tiểu bang Hessen (Trung Đức), Ulm, từ tiểu bang Rheinland-Pfalz về Nuernberg, không những ủng hộ tinh thần BTC mà điều đáng quý, trân trọng là quý chị từ Hessen còn bỏ công sức làm sẵn những món ăn thuần túy VN chở theo xe ủng hộ BTC mặc dù cùng ngày cũng có một sinh hoạt văn nghệ ngay ở địa phương nhưng mang chủ đề khác.

Tôi nghĩ rằng: “Họ - Quân- Cán-Chính VNCH nói chung- đã hy sinh để cho chúng ta người dân Miền Nam VN được sống thời gian an lành thịnh vượng thì nếu có dịp không lý do gì mà chúng ta lại quên ơn những Thương Phế Binh VNCH" thiếu may mắn đã mất đi một phần thân xác để cho người dân Miền Mam có một đời sống đầy đủ, được hưởng Tự Do hơn 20 năm!.

Riêng với các ca-nhạc sĩ đóng góp cho chương trình, đa số đều là những người có lòng và muốn đóng góp vào chương trình "Đêm Văn Nghệ Cám Ơn Anh" đến từ nhiều nơi của nước Đức và hùng hậu nhất là từ Muenchen (Munich), cùng với sự tham gia của các anh chị em nghệ sĩ vùng Nuernberg và đến từ Augsburg, Stuttgart, Ingolstadt, Ulm, Krefeld … Ban Tổ Chức/ ban nhạc NTVN đã cho tham dự viên được dịp thưởng thức một chương trình đặc sắc, đầy ý nghĩa với những bài hát viết về Người Lính, về nổi đau của quê hương VN sau 1975 hay vinh danh, cám ơn Người Lính VNCH của những nhạc sĩ tài danh như NS Lam Phương, Anh Bằng, Trần Thiện Thanh, Phạm Đình Chương, Phan Văn Hưng, Trúc Hồ, Châu Kỳ, Trầm Tử Thiêng, … như Có Những Người Anh, Đêm Nhớ Về Sài Gòn, Qua Cơn Mê, Tiễn Em Rời K18, Chiều Tây Đô, Con Đường Xưa Em Đi, …. , Đêm Nguyện Cầu của Lê Minh Bằng được lấy tên làm chủ đề cho Đêm Văn Nghệ. Rất tiếc vì phụ giúp BTC nên hay ra vào Hội trường vì vậy không có thể thu hay ghi nhận được tất cả các tác giả / ca sĩ bài hát, mong hoan hỷ!.

Cũng xin được nói thêm, Ban nhạc Live NVTN gồm Guitarist, người chơi Keyboard và tay trống dưới sự đạo diễn của Nguyễn Trung Việt và âm nhạc được điều hành bởi Lê Thuyên đã "chơi hết mình" trong 3-4 giờ đồng hồ cùng với những giọng ca "nghiệp dư " rất hay, trẻ có, U60 cũng có, duyên dáng trong những tà áo dài VN truyền thống đủ màu làm cho buổi văn nghệ với nội dung phong phú càng tô thêm sự trang trọng cho đêm nhạc "Đêm Nguyện Cầu".

Khác với Mỹ hay Úc là một vì dụ, ở Đức khi tổ chức một sinh hoạt văn nghệ mọi việc BTC đều phải tự lo hết, tự mướn hội trường, tự trang trí. Phần ẩm thực phục vụ tham dự viên cũng phải tự mua sắm, nấu nướng. Hôm nay, trước khi khai mạc và trong giờ giải lao, ngoài nước uống, bia, café … tham dự viên có dịp lót lòng, thưởng thức những món ăn đượm tình quê hương như Phở, Bánh Mì Thịt, Bánh Bao, Bánh Bèo, Nem Chua, Tré, bánh cuốn, bánh tiêu, bánh bò, bánh da lợn, bánh chuối và cháo quảy, món chè khoai môn … do quý chị thuộc Cộng đoàn Công giáo, Phật tử và thân hữu đảm trách, vui vẻ phục vụ đồng hương rất nhiệt tình.

Vốn là chỗ quen biết nên đại diện BTC đã cho người viết biết rằng: "BTC chúng tôi trân trọng mọi sự đóng góp, nếu khả năng nào thích hợp cho chương trình. Và mục tiêu giúp đỡ cũng như Cám ơn Thương Phế Binh VNCH của chương trình mới chính là điều quan trọng !”.

Vì ở xa nên chúng tôi phải rời địa điểm tổ chức khoảng mười phút trước giữa khuya nhưng người viết chính thức được biết từ BTC sau tổng kết sổ sách tại chỗ số tiền thu được hơn 4400€ (Bốn ngàn bốn trăm Euro), sau khi khấu trừ các chi phí không rẻ như thuê hội trường, mua vật liệu nấu ăn … thì số tiền còn lại sẽ được BTC công bố và chuyển về VN để giúp các Thương Phế Binh Quân Lực VNCH, còn đang sinh sống tại quê nhà” như đã đề ra. Việc làm cụ thể thay cho vạn lời nói, vì vậy người viết nói riêng xin được bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Ban Tổ Chức, Ban nhạc NTVN và tất cả anh chị em nghệ sĩ cũng như thiện nguyện viên đã làm việc bất vụ lợi và nhiệt tình ủng hộ buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa kể trên: "Đêm Văn Nghệ Cám Ơn Thương Phế Binh VNCH”.

Tóm lại, Đêm Văn Nghệ chủ đề “ĐÊM NGUYỆN CẦU, Cám Ơn Thương Phế Binh VNCH” tổ chức hôm 04 tháng 11 năm 2017 tại Nuernberg/NamĐức thành công mỹ mãn.

Để quý độc giả tiện theo dõi buổi sinh soạt, tôi mạo muội giới thiệu vài hình ảnh mà người viết chụp tài tử từ xa với máy thường thôi nên đôi khi không được rõ, mong hoan hỷ. Theo đường Link trên Youtube (dài 06min có nhạc đệm/ nhạc hòa tấu):

https://www.youtube.com/watch?v=nwn2_uKei6Y&feature=youtu.be

Ngoài ra, mặc dù có nhiều bản nhạc được trình bày rất hay trong đêm văn nghệ hôm nay nhưng vì không thể giới thiệu hết một chương trình dài 3-4h nên tôi đành giới hạn và mời quý độc giả - nhất là những ai từng là nạn nhân của VC/CsVN cùng cảnh ngộ - nghe, suy tư về nỗi niềm, tâm sự của một "người tù cải tạo của csVN sau 30.04.1975" dành riêng cho người vợ đã thăm nuôi chồng qua tiếng hát của một "nữ ca sĩ nghiệp dư ", theo đường Link (07min40s):

https://www.youtube.com/watch?v=VsncvxZgOp0&feature=youtu.be

© Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, Chiều 09. November 2017)

(Tham dự viên Đêm Văn Nghệ 04.11.2017 tại Nuernberg lược thuật)