TT Trump Và Phu Nhân Tới Cấm Thành TQ

Khoảng đầu tháng 11/2017, lượng đặt trước của bộ đôi iPhone 8 & iPhone 8 Plus chỉ bằng 60% - 70% so với thế hệ iPhone 7. Đặc biệt, bộ đôi iPhone 8 không gặt hái được nhiều thành công tại thị trường Hàn Quốc, đặc biệt là khi so sánh với dòng iPhone 7.