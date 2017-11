Palestine: Cảnh Sát Hamas Tại Gaza Phải Giải Giới

RAMALLAH - Chỉ huy trưởng cảnh sát Palestine khẳng định: cảnh sát của Hamas hoạt động tại phần lãnh thổ Gaza ven biển phải giải giới để thỏa thuận hoà giải ký kết trong tháng qua có thể thực hiện thành công.Cảnh sát trưởng Hazem Atallah tuyên bố như trên khi rạn nứt xuất hiện với vấn đề an ninh tại Gaza, dự kiến thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn của “thẩm quyền Palestine - PA” trụ sở tại Ramallah duới sự lãnh đạo của lãnh tụ ôn hoà Mahmoud Abbas từ đầu Tháng 12.Ông Atallah phát biểu với báo chí tại thủ phủ hành chính Ramallah (Tây Ngạn) “Tôi muốn nói tới 1 thẩm quyền thống nhất, 1 luật pháp, 1 lực luợng giám sát”.Đuợc hỏi đội viên của tổ chức vũ trang Hamas có thể giữ vũ khí trong lúc thay đổi lực luợng cảnh sát tại Gaza, viên chức cảnh sát cao cấp nhất Palestine xác quyết “Không bằng cách nào – làm sao chúng tôi có thể bảo đảm an ninh, khi không thể kiểm soát mọi thứ súng đạn”. Ông nói rõ: gần 9000 cảnh sát Palestine làm việc tại Gaza trở lại vị trí của họ trước ngày Hamas chiếm quyền kiểm soát năm 2007, nghĩa là không hoà nhập cảnh sát của Gaza.Ngoài ra, cảnh sát trưởng Atallah xác nhận: cần tăng ngân sách cho cảnh sát.Thỏa thuận hoà giải do Ai Cập điều giải ký kết tại Cairo không quy định rõ tương lai của “chiến đoàn al-Qassam” mà cho tới nay Hamas từ chối giải giới.Hamas đã bàn giao ải biên giới như là trắc nghiệm đầu tiên – hôm Thứ Ba, Thủ Tướng Rami Hamdallah (của phe Fatah) báo tin: Hamas còn khống chế cảnh sát và an ninh tại Gaza.Phiá Hamas đã phủ nhận với tuyên bố đã chuyển giao hoàn toàn.Tin sáng Thứ Tư ghi: cảnh sát trưởng Atallah xác nhận với nhà báo: phối hợp đã tái tục.