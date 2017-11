Đài Loan: 1 Chiến Đấu Cơ Mirage Mất Tích, Toàn Đội Ngưng Bay

TAIPEI - Không Quân Taiwan loan báo ngưng bay toàn đội chiến đấu cơ Mirage để tìm kiếm 1 chiếc cùng loại mất tích trong 1 phi vụ huấn luyện.Tin chi tiết ghi: 1 chiếc Mirage 2000 do đại úy Ho Tzu-yu điều khiển mất tích trên màn ảnh radar lúc 6 giờ 43 phút chiều Thứ Ba, là 34 phút sau khi cất cánh. 17 phi cơ quân sự và 10 tàu của hải quân, của duyên phòng đuợc huy động tìm kiếm.Không có dấu hiệu khác thuờng khi chiếc Mirage cất cánh từ căn cứ gần thành phố Hsinchu tại bờ đông bắc đảo quốc – phi công Ho 28 tuổi tốt nghiệp năm 2013 đuợc mô tả là giỏi.Tướng Cheng Che-jing, tư lệnh phó không quân, tỏ ý hy vọng đại úy Ho đuợc cứu an toàn nay mai – ông từ chối bình luận khi nhà báo hỏi về yếu tố sức khoẻ của phi công.Có tin phi công Ho nghỉ 1 thời gian trong năm qua vì lý do sức khỏe.Năm 1992, Taiwan mua của Pháp 60 chiến đấu cơ Mirage nổi tiếng sau trận không chiến giữa Mirage của Israel với chiến đấu cơ Mig do phi công Ai Cập điều khiển.Hồ sơ ghi nhận 4 tai nạn liên quan với chiến đấu cơ Mirage ở Taiwai giữa 1999 và 2013 với 3 phi công thiệt mạng, theo tin AFP.