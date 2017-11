Thua Ghế Thống Đốc Virginia, Cộng Hòa Quay Lại Đánh Nhau; Cựu TT Obama Chúc Mừng Các Ứng Viên DC Thắng Cử

WASHINGTON - Tin về bầu cử nhận được đúng ngày kỷ niệm 1 năm tổng tuyển cử Tháng 11-2016 là thắng lợi lớn của đảng DC – báo New York Times xác nhận đảng DC thắng bầu cử thống đốc tại 2 tiểu bang Virginia, New Jersey và 1 số chức vụ lập pháp cấp tiểu bang.Twitter của cựu TT Obama chúc mừng ứng viên Ralph Northam thắng tại Virginia và ứng viên Phil Murphy thắng tại New Jersey. TT thứ 44 nhấn mạnh “Đó là điều xẩy ra khi công dân dùng lá phiếu”. Ông Obama cũng chúc mừng các ứng viên của đảng DC thắng chức dân biểu tiểu bang và thị trưởng.Cuộc đối đầu giữa ông Northam và đối thủ Gillepsie đuợc mô tả là khó đoán trước thắng/bại theo CNN.TT Trump đang công du châu Á giữ khoảng cách với tin phe DC thắng – hôm Thứ Ba, ông phóng twitter nhắc nhở “Đừng quên chính khách CH thắng 4 trong 4 ghế dân biểu – kinh tế đang ghi thành tích kỷ lục, chúng tôi tiếp thắng, và thắng lớn hơn”.Mặt khác, tin từ Chicago cho hay: ông Obama đã đến nhậm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn tại Daley Center, sáng Thứ Tư.CNN đưa tin: ông Obama rời nhà ở Phường Kenwood và đuợc mật vụ hộ tống đến nơi. Chánh án Timothy Evans của quận Cook xác nhận TT thứ 44 đuợc yêu cầu làm việc bồi thẩm đoàn tại tiểu bang Illinois – ông Obama sinh sống tại thủ đô Washington nhưng vẫn giữ nhà riêng ở Chicago.Năm 2015, cựu TT Bush trình diện toà Dallas để làm bổn phận bồi thẩm đoàn như mọi công dân.Liên quan đến Dân Chủ thắng cử thống đốc tại Virginia một bản tin khác cho biết rằng, Ông Michael Steele, cựu chủ tịch ủy ban trung ương đảng CH (hay RNC), phát biểu nghiêm khắc về TT Trump sau khi ông Trump đả kích ứng viên CH tranh chức thống đốc Virginia mà chính ông hậu thuẫn trong thời gian qua.Ứng viên Ed Gillepsie, từng là chủ tịch RNC triều Bush (là TT thứ 43), thua đối thủ DC trong cuộc bầu cử hôm Thứ Ba.Các cơ sở truyền thông lớn đưa tin: không lâu sau kết quã kiểm phiếu, TT Trump xác nhận ứng viên Gillepsie thua vì không theo đuổi “định huớng Trump”.Ông Steele, từng phê bình TT Trump, đặt câu hỏi với ông Trump “Ông có thắng Virginia không ?”.Virginia có truyền thống bầu ứng viên của đảng CH, nhưng ứng viên Clinton thắng tiểu bang này trong năm qua.Ngoài ra, dân biểu Scott Taylor (CH-Virginia) mô tả thất bại trong bầu cử ngày Thứ Ba là có ý nghĩa trưng cầu dân ý về TT Trump - ông đả kích các luận điệu thách thức của ông Trump gây hậu quả bất lợi với đảng CH. Tối Thứ Ba, cũng ông Taylor đã nói: ngôn ngữ gây chia rẽ của TT gốc tỉ phú New York thúc đẩy cử tri theo đảng DC đi bầu đông đảo, giúp ứng viên DC thắng ghế thống đốc.