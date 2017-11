Dự Luật Thuế CH: Sẽ Tăng Nợ Công Tới 1,574 Tỉ MK/10 Năm

WASHINGTON - Phe CH tại Hạ Viện đã nhận thấy khó khăn với đề luật thuế theo các dự toán, trong hàng loạt phân tích, gồm thẩm định của Joint Committee on Taxation (JCT) là 1 cơ sở uy tín, ám chỉ: đề án của đảng CH là thất hưá với cử tri trong khi 5, 6 vấn đề cần đuợc giải quyết trong tuần tới.Hơn 12 dân biểu CH và phụ tá cảm thấy vẫn là tốt đẹp trong khi 1 vị nhận là “sửng sốt. Không thiếu thủ lãnh CH, như dân biểu chủ tịch Paul Ryan, trưởng khối đa số Kevin McCarthy và trưởng khôi đa số Thượng Viện Mitch McConnell cả quyết luật mới giảm thuế cho giới trung lưu.Theo JCT, trong năm đầu, luật này giảm thuế cho mọi thành phần xã hội – qua năm 2019, số gia đình nhận thấy thuế tăng hơn 100 MK chiếm 11%. Trước cuối thập niên 2020 này, thuế tăng với gần 20% dân số. Lý do là vấn đề ngân sách – các nhà lập pháp CH dùng điều luật áp dụng với cá nhân trong lúc xét giảm thuế cho doanh nghiệp để bù đắp nguồn thu ngân sách. Phân tích của JCT cho biết: tính thuế suất 20% với doanh nghiệp thay vì 35% là 74 tỉ trong chỉ tiêu thâm thủng ngân sách 1500 tỉ trong 10 năm.Các phụ tá tiết lộ: các thay đổi trước khi biểu quyết sẽ chỉ làm tăng thêm thiếu hụt ngân sách trong dự toán.Nhà báo đưa tin: các doanh nghiệp không vui về các thay đổi trong khi các phe đang chờ chủ tịch ủy ban tiện ích là dân biểu Brady giới thiệu tu chính mới, có thể đuợc biết trong ngày Thứ Tư hay Thứ Năm.Tính vào trưa Thứ Tư, ít nhất 6 dân biểu CH xác nhận sẽ bỏ phiếu chống, và phe CH không thể để mất 22 phiếu thuận của đồng viện.Thượng Viện đuợc trông đợi công bố 1 dự thảo riêng trong ngày Thứ Năm.Trong khi đó một bản tin khác của báo The Washington Post hôm Thứ Tư cho biết rằng các lãnh đạo Cộng Hòa đang tìm các để sửa đổi dự luật thuế liên bang đã đối diện nhiều thách thức mới hôm Thứ Tư, gồm một lỗ thâm thủng 74 tỉ đô la trong đề án của Hạ Viện và cuộc bại trận các cuộc bầu cử tiểu bang và địa phương hôm Thứ Ba mà sẽ làm ngại các thành viên lập pháp khi họ chuẩn bị bỏ phiếu cải tổ thuế khó khăn.Nhiều thay đã xảy ra đối với dự luật kể từ khi nó được giới thiệu làm cho hiện nay nó tăng lên tới 1,574 tỉ đôla vào thâm thủng trong một thập niên sắp tới, theo Liên Ủy Ban Thuế (JCT).