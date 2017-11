Cụ Kình: Bị Công An Đá Gãy Chân

HANOI -- Một ông cụ 82 tuổi có phải vì giằng co mà tự làm gãy chân? Hay phải chăng, công an bay lên đá rất mạnh, làm ông cụ té ngãy, và cú đá làm cụ gãy chân?Công an chối là cụ Lê Đình Kình, người đạị diện xã Đồng Tâm trong tranh chấp đất, tự làm gãy chân rồi “vu vạ” cho công an.Người dân nói rõ: chính công an đánhc ụ tới gãy chân.Báo VnExpress trong mục Góc Nhìn” tựa đề “Ba phút sự thật” đã nêu lên:“...“Hãy để nhân dân bình luận xem một ông già 82 tuổi có thể tự gãy chân được hay không”.Đó là phát biểu của đại biểu Dương Trung Quốc trong cuộc tranh luận với lãnh đạo Công an Hà Nội về vụ việc ở xã Đồng Tâm, trên diễn đàn Quốc hội. Nội dung, là ông Lê Đình Kình gãy chân vì cán bộ công an đánh hay “do giằng co” trong quá trình bắt giữ.Kỳ họp Quốc hội đang diễn ra đã chứng kiến nhiều cuộc tranh luận nóng như vậy. Và chúng tuân theo một nguyên tắc về thời gian mà không phải cử tri nào cũng để ý. Mỗi đại biểu đứng lên nêu ý kiến cần gói gọn trong bảy phút, nếu tranh luận với người khác thì ba phút.”Trong khi đó, Đài Á Châu Tự Do RFA kể: Cụ Kình nói gì về phát biểu của Phó Giám đốc công an Hà Nội...Bản tin ghi lời cụ Kình:“...lúc cụ Kình nằm ở viện 108 sau ca phẫu thuật, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Thành và Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương vào thăm. Tướng Thành có nói đại ý ghi nhận việc cụ Kình chống tham nhũng là tốt, có lợi cho dân làng. Còn Tướng Khương thì bảo rằng rất tiếc đã vào cuộc muộn nên để xảy ra sự việc như thế và xin lỗi cụ Kình. Nếu lực lượng chấp pháp của công an Hà Nội hoàn toàn đúng đắn và cụ Kình gãy chân không hề liên quan tới họ thì Tướng Khương có cần phải xin lỗi cụ Kình không? Ông Hải có dám đối chất với cụ Kình và cấp trên trực tiếp của ông là Tướng Khương không?”...”Trong khi đó, BBC kể rằng vào chiều 8/11, một số người dân xã Đồng Tâm, Hà Nội tổ chức cuộc họp trực tuyến phản bác lại lời bình luận của Phó giám đốc Công an TP Hà Nội Đại tá Đào Thanh Hải cho rằng ông Lê Đình Kình gãy chân "vì giằng co".Ông Lê Đình Kình, 82 tuổi, ở thôn Hoành (Đồng Tâm, Mỹ Đức), được xem là người đứng đầu các gia đình khiếu nại đất đai ở Đồng Tâm.Ông Lê Đình Kình bác bỏ tuyên bố nói ông Kình bị gãy chân vì "gia đình giằng co với công an Hà Nội" là không đúng.BBC tường thuật:“...Trong video phát sóng trực tiếp qua Facebook hôm 8/11, người dân Đồng Tâm tiến hành cuộc họp hàng tuần, ông Kình thuật lại vụ việc hôm 15/4.Ông Kình cho biết hôm 15/4 các cán bộ yêu cầu cụ ra chỉ mốc giới ở khu đất tranh chấp với chính quyền, tuy nhiên cán bộ sau đó yêu cầu người dân ra về, chỉ còn lại vài người trong đó có hai ông Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Vệ và bà Hoàng Thị Thăng.Theo lời ông Kình, một cán bộ để nổ súng bắn chỉ thiên và ngay sau đó ông bị một cán bộ "đá văng" làm gãy xương đùi."Hai cảnh sát cơ động, mỗi người khiêng tay và chân tôi, quăng lên xe như một con thú," ông Kình giữ nguyên cáo buộc từng tuyên bố suốt nhiều tháng qua."Lúc đó chỉ có con tôi là Lê Đình Công đã bị bắt trước cả tôi, còn lại thì ở nhà. Không có chuyện gia đình giằng co làm gẫy chân tôi."Vì vậy lời nói của ông Đào Thanh Hải là không đúng. Công an Hà Nội vừa đá bóng, vừa thổi kèn và vu khống cho vợ con tôi," ông Kình nóiHai ông Hiểu và Vệ và bà Thăng cũng xuất hiện trong video phát trực tuyến trên Facebook xác nhận lại lời tường thuật của cụ Kình.Ông Hiểu nói: "Hôm đó tôi đi cuối hàng, đang đi thì nghe phát súng, tôi ngẩng lên thì thấy Trần Thanh Tùng, phó giám đốc công an huyện đá cụ Kình ngã, cặp đựng tài liệu của cụ văng lên. Họ cũng bắt tôi nhưng khi đẩy đến gần xe thì tôi giằng ra và bỏ chạy được.Trong bài phát biểu trước Quốc Hội, Phó giám đốc Công an Hà Nội nói thanh tra đã "kiểm tra rất kỹ toàn bộ quy trình công tác...của lực lượng công an TP Hà Nội".Trong clip, ông Lê Đình Công, con trai cụ Kình phản bác thông tin này."Kể từ khi bố tôi bị đánh, chuyển từ bệnh viện về, không có một cán bộ công an nào đến điều tra, thanh tra về việc bố tôi bị đánh gãy chân như thế nào!" ông Công nói."Chúng tôi mong muốn đại biểu Quốc hội, Dương Trung Quốc và các đại biểu khác tiếp tục chất vấn ông Đào Thanh Hải về tuyên bố của người dân trong cuộc họp ngày hôm nay," ông Công đề nghị.Tại Quốc hội hôm 7/11, sau phát biểu của đại biểu Đào Thanh Hải, ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội, nói:"Tốt nhất là các đồng chí phải công khai nói sự việc ấy để người dân bình luận xem ông già 82 tuổi có thể tự gãy chân không? Ở đây ngay cả quy định về người cao tuổi chúng ta cũng không tuân thủ."...”Đất nước mình rất buồn là như thế.