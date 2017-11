Cháy Nhà, Cọp, Nhạc Cổ, Cướp, Lệch Giới Tính…

Xuân NiệmCháy nhà, chết 3 người… Hy hữu. Như thế, trong khi cả nước báo động về nạn bão lũ, vẫn cần quan tâm về chuyện lửa cháy.Báo SGGP kể chuyệnt ỉnh Lâm Đồng: Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 bố con tử vong…Rạng sáng 8-11, tại xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 bố con trong gia đình tử vong.Và bắt cọp… Báo Người Lao Động kể: Kiểm tra chiếc ô tô 7 chỗ Lexus mang BKS Hà Nội, Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã bất ngờ phát hiện trên chiếc xe hạng sang này chở 1 "chúa sơn lâm" còn sống, nặng khoảng 300 kg.Sáng ngày 8-11, tin từ Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa bàn giao 1 cá thể hổ quý hiếm nặng khoảng 300 kg cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chăm sóc.Đây là cá thể hổ mà lực lượng Công an thị xã Bỉm Sơn phát hiện bắt giữ trên chiếc xe sang Lexus mang BKS 29A-268.46.Báo Giáo Dục & Thời Đại lo cho nền âm nhạc dân tộc: Vắng người nghe, thiếu người hiểu, đứng trước nguy cơ thất truyền mai một, âm nhạc hiện đại lấn át, khán giả trẻ quay lưng… đó là thực tế của âm nhạc truyền thống trong nhiều năm qua.Chính vì vậy bài toán bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc truyền thống trong cuộc sống đương đại đã được nhiều nhà khoa học, hội thảo đề cập tới. Tuy nhiên hiệu quả tới đâu, vị thế của âm nhạc truyền thống tồn tại trong công chúng tới đâu? vẫn là câu trả lời còn bỏ ngỏ.Báo Sao Star kể chuyện Hà Nội: Tên cướp lao vào ngân hàng giật 200 triệu đồng của người phụ nữ…Lợi dụng lúc chị L. vào ngân hàng gửi tiền, đối tượng Nguyễn Văn Thành lao vào cướp giật nhưng bị người dân và công an bắt giữ ngay sau đó.Khoảng hơn 14h chiều 6/11, nhiều người nghe thấy tiếng tri hô của một số người dân trước một ngân hàng trên địa bàn thôn đồi 1, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Lúc này, một gã đàn ông đang có hành vi cướp giật tài sản của một phụ nữ với số tiền 200 triệu đồng.Cũng ở Hà Nội, một con đường sinh khó: VOV kể rằng đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) dài 600m, được phê duyệt 17 năm trước hiện vẫn chưa thể hoàn thành.Năm 2000, UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đường Nguyễn Đình Chiểu nối với đường Đại Cồ Việt (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhưng phải đến tháng 10/2016 dự án mới được khởi công.Báo Một Thế Giới kể chuyện Miền Tây: Mấy ngày qua, nhiều người dân TP.Cần Thơ khốn khổ bởi triều cường đạt đỉnh. Nhiều tuyến đường nội ô ngập nặng… Nhiều hộ dân trên các tuyến đường bị ngập nặng cho biết do triều cường lên quá nhanh, nước tràn vào nhà khiến cuộc sống, công việc kinh doanh, mua bán của họ gặp rất nhiều khó khăn, nhiều hàng hóa của người dân bị thiệt hại do ngập trong nước.Báo Hà Tĩnh ghi nhân tình hình “Báo động chênh lệch giới tính khi sinh: 113,97 bé trai/100 bé gái!”Tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh ở Hà Tĩnh ngày càng tăng và duy trì ở mức cao là đánh giá của những người làm công tác dân số trên địa bàn. Đó cũng là một trong những khó khăn lớn cho quá trình chuyển trọng tâm công tác dân số (từ KHHGĐ sang dân số và phát triển) trong tình hình mới.Báo Lao Động kể về một tai nạn hy hữu ở Quảng Nam: Sạt núi bên kia sông, xóa sổ làng bên này.Sạt núi, vùi nhà, chết người là tai nạn thường xảy ra mỗi mùa mưa ở các huyện miền núi Quảng Nam, trong đó có huyện Bắc Trà My. Tuy nhiên, tai nạn hy hữu khi sạt núi ở tận bên kia sông Trường, quét xuống dòng sông đang cuộn lũ, để tạo sóng thần, cuốn trôi 4 nhà dân bên này sông là chưa từng xảy ra.Vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 5.11 tại xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, trên QL 24C. Vụ tai nạn đã làm 4 ngôi nhà của 3 cha con gồm Ngô Văn Tiên, Ngô Văn Mẫn và cha là Ngô Văn Thông đều bị lũ cuốn sạch, không còn dấu tích. Căn nhà bên kia đường của bà Lê Thị Nga chỉ còn trơ 3 bức vách. 4 người bị trôi, bị thương nặng, một người vẫn mất tích cho đến thời điểm này.Báo Tuổi Trẻ kể về Quảng Ngãi: Anh Lê Văn Quả chèo ghe cứu 15 người trong lũ dữ…...Khoảng 10h sáng 5-11, nước lũ từ sông Trà Bồng tràn vào xóm Soi, thôn Tân Phước Đông. Những mái nhà nhanh chóng ngập chìm trong dòng nước ngầu đục đang lớn dần.Lúc này, nhiều cánh tay và tiếng kêu cứu vang lên trên các nóc nhà, đó là những người già trong xóm Soi không kịp dời đi khỏi dòng nước dữ. Không một phút do dự, anh Quả chèo ghe vượt dòng nước xiết tiến vào xóm nhỏ...."Thấy thằng Quả chèo ghe tới, tôi mừng không tả được. Không có nó thì tôi tiêu rồi, vì ngay sau đó nước đã lên tới nóc nhà" - bà Ninh nói.Báo CAND kể về những con đường quanh các bệnh viện Hà Nội: Loạn taxi trước cổng bệnh viện…Khách vẫy là dừng, khách yêu cầu xuống, là đỗ. Đó là thực trạng taxi đang hoạt động quanh một số cổng bệnh viện lớn trong nội thành Hà Nội. Điều đáng chú ý, lái xe ngang nhiên vi phạm kể cả khi lực lượng chức năng đứng gần đó. Thực trạng này đã và đang góp phần làm ùn tắc nhiều tuyến phố, nhất là vào giờ cao điểm.