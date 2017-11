LHQ: 7 Triệu Dân Yemen Bị Nạn Đói Đe Dọa, Cần Cứu Gấp; LHQ Hô Hào Liên Minh Saudi Ngưng Phong Toả Yemen

GENEVA - Phát ngôn viên Jens Laerke của Phòng nhân đạo LHQ loan báo: liên minh Saudi Arabia đuợc hô hào ngưng phong toả Yemen để hàng cứu trợ có thể tới dân thường trong lúc khoảng 7 triệu người bị đe dọa đói.Ông Laerke nói: tình hình Yemen đã là khủng hoảng nhân đạo. Các đuờng tiếp tế đã bị cắt sau 1 trận pháo kích bằng phi đạn của lực luợng Houthi hôm cuối tuần và bị cản phá gần phi trường Riyadh – ảnh hưởng tức thì là nhiên liệu tăng giá 60%, dầu ăn tăng gấp đôi.Phát ngôn viên xác nhận đang tiếp xúc các bên để tái lập các đuờng tiếp tế.Liên minh do Saudi dẫn đầu can thiệp từ hơn 2 năm để hậu thuẫn TT Mansour Hadi sau khi ông ta bị buộc bỏ xứ.Tuần qua, LHQ ghi tên liên minh Saudi vào sổ đen vì các thiệt hại nhân mạng của thường dân do liên minh gây ra tại Yemen.