TC: Đối Tượng Bị Truy Nã Vì Tham Nhũng Trở Về Sau 7 Năm

BEIJING - Cơ quan thanh tra kỷ luật trung ương (CCDI) của đảng CS Trung Hoa báo tin: He Jian là quản đốc 1 công ty địa ốc của tỉnh Hebei đào thoát từ Tháng 9-2010 và trở thành đối tuợng thứ 49 trong danh sách 100 tội nhân trốn tránh, đã về nước và nộp mình hôm Thứ Ba.He bị truy tố các tội tham nhũng và hối lộ, trốn sang Canada hơn 7 năm qua.Phóng viên Reuters không thể liên lạc với ông He, thân nhân hay đại diện của ông để yêu cầu bình luận.CCDI cho biết các tài sản của đối tượng bị phong tỏa, và Interpol phát “cáo thị đỏ” để bắt He – CCDI không tiết lộ He sống tại nơi đâu ở Canada và từ đâu trở về Hoa Lục.Các hoạt động gọi là “Fox Hunt” và “Sky Net” đưa các nghi can về nước là 1 phần trong chiến dịch chống tham nhũng của lãnh tụ Tập Cận Bình.Tháng 4-2015, Beijing công bố danh sách đối tuợng truy nã trốn tránh ngoài nước, nhưng thành công là hạn chế trong việc bảo đảm sự hợp tác của phương tây như Hoa Kỳ, Canada, Australia, vì thiếu trong sáng và hệ thống tài phán dưới chuẩn của chế độ.