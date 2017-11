Google Nâng Cấp Tính Năng So Sánh Giữa Các Thiết Bị

Việc so sánh cấu hình và tính năng của các smartphone với nhau rất phổ biến, và hầu hết người dùng thường sử dụng Google để tìm kiếm. Tuy nhiên, Google Search không thể đưa ngay ra được kết quả tìm kiếm cho yêu cầu so sánh như mong đợi, người dùng vẫn phải tự tìm kiếm thêm để có được thông tin cần thiết từ những trang web cung cấp dịch vụ so sánh.Khoảng đầu tháng 11/2017, Google Search chính thức được bổ sung bộ công cụ tìm kiếm và so sánh cấu hình thiết bị mới rất thú vị. Google đã nắm bắt được nhu cầu và khéo léo chọn thời điểm bổ sung tính năng hữu ích, trước dịp mua mua sắm lớn vào cuối năm sắp diễn ra, đây là thời điểm hàng loạt các sản phẩm smartphone mới đồng loạt ra mắt, bao gồm cả Google Pixel 2 và Pixel 2 XL.Để so sánh, người dùng chỉ cần đơn giản gõ tên các model với chữ "vs" ở chính giữa, Google sẽ đưa ra kết quả là một bảng so sánh mọi chi tiết cấu hình quan trọng. Thậm chí, trên giao diện mobile, các điểm khác biệt giữa 2 thiết bị được so sánh còn được làm nổi bật lên một cách rất trực quan.Tính năng so sánh hiện chưa được Google triển khai rộng rãi cho tất cả người dùng và hỗ trợ tất cả các model smartphone trên thị trường. Để biết được mình có thuộc danh sách thử nghiệm tính năng mới hay không, người dùng có thể thử gõ “iPhone X vs Pixel 2 XL” vào ô tìm kiếm của Google.Dù các thông tin cấu hình thiết bị có được từ tính năng mới chưa đủ mức hoàn thiện và chi tiết như nhiều trang công nghệ có cung cấp dịch vụ tương tự, nhưng đây sẽ vẫn là một công cụ hữu hiệu từ Google, cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng thể và nhanh chóng mỗi khi có nhu cầu so sánh.Nguoivietphone.com.