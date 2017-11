1.3 Triệu Dân Cali mua Bảo Hiểm Obamacare; 200,000 Người Ghi Danh Obmacare Ngày Đầu

WASHINGTON - Viên chức nội các Trump loan báo: ngày đầu ghi danh bảo hiểm sức khoẻ theo luật ObamaCare ghi nhận trên 200,000 người, gấp đôi ngày đầu của chương trình ghi danh năm trước, và là kỷ lục, tuy Bạch Ốc đã ban hành 1 số biện pháp hạn chế tiếp cận.Trang mạng ghi danh, là healthcare.gov, cũng ghi kỷ lục là gần 1 triệu (so với cùng kỳ năm trước là 750,000, theo tin The Hill. Trong thời gian gần đây, trang mạng xã hội xác nhận với công chúng rằng ACA (tưc ObamaCare) vẫn là luật y tế hiện hành.Trang mạng ghi danh ObamaCare sẽ đóng ngày 15-12, chỉ bằng phân nửa thời gian ghi danh khi TT Obama còn làm việc hành pháp tại Bạch Ốc.Covered California, có tới 1.3 triệu người ghi danh, có kế hoạch gia tăng ngân sách tiếp thị và tiếp cận 12 triệu đô la trong mùa ghi danh này. Chương trình này chi tổng cộng 111 triệu đô, với hơn một nửa cho quảng cáo truyền hình, phát thanh, in ấn, các phương tiện kỹ thuật số khác -- gồm World Series Game 7 tại Los Angeles. Chương trình này cũng đã chi 33.5 triệu đô cho việc trợ giúp việc ghi danh.