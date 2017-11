Sát Thủ Tại Texas: Từng Trốn Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

SAN ANTONIO - Cuộc điều tra tay súng bắn chết 26 người tại nhà thờ hôm Chủ nhật đã cung cấp thêm chi tiết về cựu binh không quân Devin Patrick Kelley 26 tuổi.Trước hết, Không Quân thừa nhận đã không thông báo án phạt Kelley năm 2012 về tội bạo hành trong gia đình cho cơ quan công lực dân sự để ngăn cấm y mua súng gây án.Smith từng đe dọa mẹ vợ – bà này là 1 trong 26 nạn nhân bị bắn chết tại nhà thờ First Baptist hôm Chủ nhật.Tin cảnh sát xác nhận sát thủ mua súng AR-15 tại San Antonio (Texas) hồi Tháng 4-2016. Có lúc y xin giấy phép mang súng tại Texas, và bị từ chối, theo lời thống đốc Greg Abbott. Nhưng, Smith đã có thể mua súng.Cơ quan kiểm soát rượu, thuốc lá và vũ khí (ATF) không thể xác nhận đã đuợc thông báo Smith bị quân đội sa thải – nói chung, mọi cá nhân phạm tội bị quân đội loại trừ không đuợc mua súng. Nhưng, ATF không có mọi tài liệu liên quan. Vậy là có vấn đề với luật súng tại Texas.Tin cũng cho biết rằng Smith đã trốn bệnh viện tâm thần cách nay 5 năm sau lén lút mang súng vào căn cứ Không Quân và đe dọa các vị tư lệnh, theo tin cảnh sát cho biết.Liên quan đến vụ tàn sát tại Texas, một bản tin khác cho biết TT Trump không ủng hộ các biện pháp tăng kiểm soát súng đạn cả sau vụ nổ súng hôm Chủ nhật tại nhà thờ First Baptist Church ở Texas.Ông cả quyết: vấn đề là bệnh tâm thần, không là súng.Ông Trump cũng lưu ý công chúng về phản ứng nhanh chóng từ người hàng xóm của nhà thờ là ông Stephen Willeford đối đầu sát thủ trước nhà thờ và đuổi theo. Ông Trump nhấn mạnh: nếu ông Willeford không có súng, số người bị giết có thể cao hơn nhiều.Nhà báo viết: nước Mỹ chứng kiến các vụ nổ súng tàn sát nhiều hơn mọi quốc gia phát triển với luật súng lỏng lẻo hơn.Sát thủ Kelley làm chủ 4 khẩu súng mua hợp pháp tuy có tiền án bạo động trong gia đình, cũng là lý do để quân đội sa thải.