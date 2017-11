Nga Cứu Trợ Bão Miền Trung 5 Triệu Đô, 89 Người Chết

Tin cập nhật hôm Thứ Ba từ trong nước qua trang mạng Zing.vn cho biết hiện có tới 89 người thiệt mạng và 18 người mất tích do vụ mưa bão vừa rồi tại Miền Trung Việt Nam.Bản tin Zing.vn viết rằng, “Thống kê mới nhất của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho thấy số người chết lên tới 89, 18 người mất tích và 174 người bị thương.“Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đến 17h ngày 7/11, thiệt hại do bão số 12 gia tăng không ngừng. Thống kê cho thấy số người chết lên tới 89, 18 người mất tích và 174 người bị thương.“Trong số người mất tích, Khánh Hoà có 37 người, Bình Định và Quảng Nam cùng 15 người, Quảng Ngãi: 7 người, Thừa Thiên Huế: 9 người, Lâm Đồng: 3 người, Phú Yên, Kon Tum và Đắk Lắk mỗi tỉnh có 1 người.“Với tổng số người mất tích, Quảng Nam có 9 người, Bình Định: 5 người, Thừa Thiên Huế: 2 người, Quảng Ngãi và Phú Yên mỗi tỉnh có 1 người.“Trong các tỉnh, Khánh Hoà là địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất, với số người thiệt mạng hiện cao nhất cùng gần 1.000 nhà đổ sập hoàn toàn, gần 98.000 căn bị tốc mái, hư hỏng. Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà ước tính tổng thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng.”Trong khi đó một bản tin khác trên trang mạng của VNExpress hôm Thứ Ba cho biết rằng, “Tổng thống Vladimir Putin chỉ đạo chính phủ Nga viện trợ nhân đạo Việt Nam 5 triệu USD sau trận bão Damrey.“"Một máy bay IL-76 chở hàng viện trợ nhân đạo đang chuẩn bị sẵn sàng cất cánh tới Việt Nam, và Tổng thống ra lệnh viện trợ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 5 triệu USD", hãng Interfax dẫn lời Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Putin hôm nay nói, dựa trên báo cáo của Bộ trưởng Các tình trạng Khẩn cấp Vladimir Puchkov.“Tổng thống Putin đã họp với Thủ tướng Dmitry Medvedev, Bộ trưởng Puchkov và Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov về tình hình thiệt hại do bão lũ ở Việt Nam.”