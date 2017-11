Thị Trưởng Tạ Đức Trí trao bằng tưởng lệ đến GS. Đặng Thông Phong.Phó Thị Trưởng Phát Bùi trao bằng tưởng lệ đến GS. Đặng Thông Phong.Đại diện môn Sinh tặng qùa đến GS. Đặng Thông Phong.GS Đặng Thông Phong và các môn sinh.GS. Đặng Thông Phong trả lời phỏng vấn của Phóng Viên Phan Đại Nam đài Truyền Hình SBTN.Garden Grove (Bình Sa)- - Tại East Gymnasium, Trường Trung Học Bolsa Grande, Thành Phố Garden Grove, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 5 tháng 11 năm 2017, tại East Gymnasium của Trường Trung Học Bolsa Grande, Garden Grove, Tổng Cuộc Aikido Tenshinkai đã tổ chức kỷ niệm 60 năm dạy võ thuật của Giáo sư Đặng Thông Phong, một vị võ sư đã suốt đời gắn liền với nền võ thuật, xứng đáng một võ sư, một người thầy khả kính là tấm gương sáng cho các thế hệ tiếp nối noi theo.Tham dự kỷ niệm 60 năm dạy võ của Giáo Sư Đặng Thông Phong, ngoài hàng trăm các võ sư, môn sinh Aikido còn có sự hiện diện của Võ Sư Lý Hoàng Tùng, Chủ Tịch Tổng Hội Phát Triễn Võ Thuật Thế Giói và phái đoàn, một số qúy vị chưởng môn thuộc các môn phái võ đạo, các võ đường đang hoạt động tại NNam California.Quan khách có: Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí; Phó Thị Trưởng Garden Grove ông Phát Bùi, và phu nhân; bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster và phu quân; cô Linh Lê Christy, đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Correa; Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn; ông Matthew đại diện Giám Sát Viên Quận Cam LS Andrew Đỗ; LS Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Học Khu Garden Grove; ông Nguyễn Long, Phó Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali; cùng một số thân hào nhân sĩ, qúy thân hữu và các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức khai mạc, một màn biểu diễn trống rất xuất sắc do các võ sinh thực hiện đã được nhiều tràng pháo tay tán thưởng làm vang dội cả hội trường.Tiếp theo, ban tổ chức mời Giáo Sư Đặng Thông Phong lên phát biểu, mở đầu ông ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý vị đại diện dân cử Liên bang Hoa Kỳ, quý vị đại diện Tiểu bang California, quý vị đại diện dân cử Hạt Orange, các thành phố Westminster, Garden Grove, và Fountain Valley cùng quý vị Võ sư và thân hữu thuộc các môn phái bạn, quý quan khách, quý đại diện truyền thông, quý phụ huynh, quý thân hữu, và tất cả các anh chị em môn sinh hiện diện trong buổi lễ hôm nay…Hôm nay tôi rất xúc động được Tổng cuộc Aikido Tenshinkai đứng ra tổ chức buổi lễ này để đánh dấu 60 năm dạy võ của tôi.Kính thưa quí vị, với tất cả sự khiếm tốn, xin phép quý vị cho phép tôi được tóm lược một cách ngắn gọn về cuộc đời dạy võ của tôi:Tôi chánh thức bước chân vào võ thuật từ đầu năm 1950 khi theo sư phụ Vũ Bá Oai và Bác sĩ Nguyễn Anh Tài để học các môn Thiếu lâm Hàn Bái, Nhu đạo và Quyền Anh. Bảy năm sau đã đến lúc tôi “xuống núi” để khởi sự cho cuộc hành trình giảng dạy võ thuật dài đăng đẳng cho đến ngày hôm nay.Năm 1957 tôi nhận lời của Giáo sư Nguyễn Ngọc An, sau này giữ chúc vụ Tổng Trưởng Bộ Thông Tin Chiêu Hồi Thời Đệ Nhất Cộng Hòa, yêu cầu tôi phụ trách lớp võ thuật cho trường trung học Minh Đức Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh do ông làm Hiệu trưởng. Đến giữa năm 1958 thì người anh thứ Tư trong gia đình tôi là võ sư Đặng Thông Trị lâu nay du học bên Pháp giờ trở về nước, mang theo bộ môn Aikido và trở thành người đầu tiên gieo rắc hạt giống Aikido tại Việt Nam. Thế là tôi từ giã lớp Thiếu lâm Hàn Bái và Judo ở trường Minh Đức để về học Aikido với võ sư Trị, sau đó với võ sư Mutsuro Nakazono. Võ sư Nakazono cũng là vị thầy đã từng dạy Aikido & Judo cho võ sư Trị khi còn bên Pháp.Năm 1964 võ sư Nobuyoshi Tamura của Tổng đàn Aikido thế giới tại Nhật bản, nhân chuyến ghé thăm Việt Nam đã tổ chức một cuộc khảo sát, và tôi đạt được 2 đẳng Aikido. Từ đó tôi tiếp tục truyền bá võ thuật khắp đất nước Việt Nam, và sau đó là Hoa kỳ và một số quốc gia Âu châu như Pháp quốc, Hòa Lan và Anh quốc.Tôi quan niệm rằng dạy võ là hình thức giúp tôi trả ơn đối với những vị thầy đã dày công dạy dỗ tôi trên con đường võ thuật. Cho dù tôi có đang phát triển bộ môn nào đi chăng nửa thì tôi cũng không bao giờ quên tất cả các vị Thầy mà tôi đã từng có thời gian được thụ huấn qua trong đời.Tiếp tục con đường phát triển võ thuật, năm 1962 tôi ra làm việc tại Nha trang, nơi tôi dạy Aikido và Judo tại Ty Thanh niên Nha Trang, Judo Club Nha trang và trường Hạ Sĩ quan Đồng Đế. Năm 1963 tôi ra Qui Nhơn mở lớp Judo và Aikido cho Ty Cảnh sát Quốc gia Bình Định. Đến tháng 10 năm 1964, tôi lại trở về Sài Gòn để theo học khóa 2 Đào tạo Huấn luyện viên Taekwondo do Tổng Cục Quân Huấn thuộc Bộ Tổng Tham Mưu đứng ra tổ chức với sự giúp đở của Phái bộ Taekwondo Đại Hàn phụ trách tại trường Vũ Thuật và Thể dục quân đội Thủ đức.Sau biến cố 1975, cũng như bao chiến hữu khác, tôi đã phải chịu cảnh tù đày và bị giam tại các trại tập trung. Tôi đã 17 lần thất bại trong những chuyến vượt biên và vươt biển; và bị bắt 2 lần, lần thứ nhất tại Ghềnh Hào, Cà mau, nơi tôi bị nhốt 8 tháng; và lần thứ hai tại Cambodia nơi tôi bị giam 5 tháng tại Ty Công an Battambang rồi đưa về Việt Nam để tiếp tục giam tại Khám Lớn Chí hòa. Trong những lần bị bắt đó tôi đã bị đưa đi lao động cải tạo tổng cộng 37 tháng.Khi ra tù, tôi lai tìm cách ra đi và trong lần thứ 18 tôi đã thành công. Tôi đến được đất nước tự do Hoa kỳ vào tháng 2 năm 1986. Trong 2 năm đầu vì sinh kế gia đình tôi phải đi làm với số lương 5 đồng 25 cent/giờ. Mười tám tháng sau tôi quyết định trở về con đường võ thuật với võ đường đầu tiên được mở ở thành phố Garden Grove. Tuy nhiên, mới hoạt động được 40 ngày thì chủ phố lấy lại cơ sở để xây cất một trung tâm thương mại rộng lớn hơn. Sau 1 tháng lang thang tìm địa điểm khác thì tôi lại mở được võ đường thứ 2. Võ đường thứ 2 này hoạt động được 12 năm thì bị cháy; tuy nhiên chỉ 1 tuần lễ sau đó thì tôi đã may mắn được Bác sĩ Michael Đào ưu ái cho phép tôi sử dụng 1 căn phòng rộng lớn phía sau Trung tâm Y tế của mình để giúp cho môn sinh của tôi có nơi luyện tập mà không bị gián đoạn. Sau 8 tháng võ đường thứ tư là Westminster Aikikai được tôi mở chỉ cách nơi bị cháy trước đây mấy căn phòng, và liên tục hoạt động cho đến ngày hôm nay. Võ đường phát triển rất tốt và được đồng hương (bào) tín nhiệm gởi con em đến luyện tập rất đông.Cách đây 3 năm, tuy tuổi tác lúc ấy cũng đã 79, tôi vẫn không ngại tuổi già sức yếu để mở thêm một phòng tập khác tại thành phố Fountain Valley, cách đây 4 miles.Kính thưa quí vị,Trên con đường dài bắt đầu từ lúc còn là một cậu học trò đầy tính đam mê, qua thời gian bắt đầu trở thành một người thầy dạy võ mang trên vai những trách nhiệm nặng nề mà các bậc thầy của mình đã giao phó, cho đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa một lần ngưng học hỏi và cầu tiến.Ước muốn sau cùng cuộc đời tôi không gì hơn là cho những môn sinh của tôi sau này sẽ tiến bước xa hơn tôi, mang tinh thần trách nhiệm cao hơn tôi, để họ có đủ khả năng hướng dẫn lớp đàn em sau này, dạy cho các em biết thương yêu, biết đoàn kết, để tạo nền tảng xây dựng cho một thế hệ Việt Nam tương lai biết thế nào là sống trong niềm tự hào dân tộc.Đến hôm nay, với những thành quả như trên thì có thể tạm gọi là tôi đã đạt được ước nguyện trên con đường võ thuật mà tôi đã chọn. Tuy nhiên, nếu gọi đó là sự thành công của tôi thì không thể nào không nhắc đến một người phụ nữ từ nhiều năm qua đã đóng một vai trò then chốt giúp đưa tôi đến sự thành công đó. Người đó chính là phu nhân của tôi, bà Hồ thị Nhàn, hiện đang ngồi ở hàng ghế kia (***Thầy đưa tay chỉ về hướng nơi Cô đang ngồi***). Chúng tôi gặp và cưới nhau bên Việt Nam năm 1974, nhưng chỉ hơn 1 năm sau thì biến cố tháng 4 năm 1975 đã khiến cho chúng tôi phải tạm thời chia tay nhau: Nhà tôi thì đưa 2 đứa con nhỏ sang Hoa Kỳ lánh nạn; còn tôi thì, như đã nói ở trên, bị vướng vòng tù tội. Mãi đến năm 1986 khi tôi đến Hoa Kỳ thì chúng tôi mới được đoàn tụ với nhau. Suốt thời gian hơn 10 năm đăng đẳng đó, Nhà tôi đã âm thầm hy sinh, sống cuộc sống đơn chiếc để nuôi và dạy dỗ con thơ trong niềm hy vọng sẽ có ngày con gặp lại cha, vợ gặp lại chồng.Rồi chỉ một thời gian ngắn sau khi đến được Hoa Kỳ thì tôi lại còn bỏ quá nhiều thời giờ để tiếp tục đeo đuổi giấc mơ võ thuật, thay vì dành phần thời gian đó cho gia đình. Tuy vậy, Nhà tôi vẫn không có một lần than phiền, vẫn một lòng ủng hộ những việc tôi làm và còn tiếp tục an ủi, khuyến khích tôi trong những lần tôi phải đối mặt với khó khăn, trở ngại… Hôm nay, trong lúc tất cả chúng ta góp mặt nơi đây để mừng quãng đời dạy võ của tôi, tôi cũng muốn xin nhân dịp này để nói lên trước mọi người lời cám ơn sâu sắc và chân thành nhất gởi đến người vợ muôn đời chung thủy của tôi…Sau lời phát biểu của Giáo Sư, Đại diện các võ đường, các võ sư, cùng các võ sinh đã lên tặng hoa, trao tặng kỷ vật để chúc mừng Giáo Sư sau 60 năm dài gắn bó với nền võ thuật.Tiếp theo qúy vị dân cử, đại diện dân cử lên có lời chúc mừng và trao tặng bằng tưởng lệ để ghi nhận những đóng góp giá trị của Giáo Sư Đặng Thông Phong trong 60 năm dài đã đóng góp công sức để đào tạo hàng ngàn những võ sinh góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh trong tinh thần võ sĩ đạo.Trong lời chúc mừng LS Nguyễn Quốc Lân, còn cho biết, trong tương lai ông sẽ cố gắng để đưa nền võ thuật vào học đường tại Hoa Kỳ.Tiếp theo phần trao đai đẳng cấp cho các võ sinh, sau đó là phần biểu diễn võ thuật.Trong lúc nầy đại diện ban tổ chức kính mời qúy quan khách, qúy vị dân cử, các môn sinh và phụ huynh đến nhà hàng Paracel Seafood Restaurant để tham dự tiệc vui cùng Giáo Sư Đặng Thông Phong và Tổng cuộc Aikido Tenshinkai.