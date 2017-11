Giữ Hộ Khẩu, Cụ Kình, Xe Buýt, Thi Hoa Hậu…

Xuân NiệmVậy là sẽ có hộ khẩu điện tử, hộ khẩu công nghệ… Trong khi đó, công an chối rằng cụ Kình bị công an đá song phi cho té gãy chân… mà chỉ vì cụ giằng co và té ngã gãy chân…Báo Pháp Luật ghi rằng Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, cho biết bỏ hộ khẩu, không có nghĩa bỏ quản lý con người. Bộ này đang thực hiện đề án thu thập dữ liệu dân cư quốc gia.Cũng theo Trung tướng, Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia sẽ tập hợp 15 trường thông tin cơ bản nhất của con người, bất kỳ ngành nào cũng sử dụng đến. Công dân chỉ cần mang thẻ căn cước hoặc nhớ số định danh, cơ quan chức năng sẽ truy cập từ cơ sở để có các thông tin cần thiết.Hiện đang có nhiều ý kiến hiểu rằng bỏ sổ hộ khẩu là bỏ hẳn quản lý bằng hộ khẩu, điều này là không đúng. Thực chất vẫn là quản lý theo sổ hộ khẩu nhưng bằng công nghệ thông tinBáo Tuổi Trẻ ghi lời một sếp công an: 'Cụ Kình Đồng Tâm bị gãy chân là do giằng co với công an'…Đại tá Đào Thanh Hải, phó giám đốc Công an Hà Nội, sáng nay 7-11 đã "thay mặt Công an Hà Nội" vu vạ, tranh luận với đại biểu Dương Trung Quốc về vụ việc Đồng Tâm:"...Sự việc xảy ra là khi cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ ông Lê Đình Kình, gia đình nhà ông Lê Đình Kình đã xông vào chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ, giằng co và đã xảy ra cái việc ông Lê Đình Kình bị gãy chân.Báo cáo với các ĐBQH và cử tri cả nước là khi ông Kình gãy chân thì ông có tố giác một cán bộ có đánh ông gãy chân...."...Về lý giải của phó giám đốc Công an Hà Nội về vụ việc Đồng Tâm, ông Dương Trung Quốc chỉ nói ngắn gọn: "Sự việc xảy ra hơn nửa năm rồi giờ Quốc hội mới được thông tin, phải chăng đây là cách làm của Công an Hà Nội? Điều này cũng khiến mọi người nhớ lại chuyện xảy ra trên cầu Thăng Long 'nhỡ tay, vung tay vào mặt'.Những điều đó không nên biện bạch, tốt nhất các đồng chí nên công khai sự việc đó để nhân dân bình luận, để mọi người tự xét xem ông già 82 tuổi có thể tự gãy chân không. Ở đây ngay cả quy định về người cao tuổi chúng ta cũng không tuân thủ".Báo Thanh Niên kể: Hà Nội sắp đưa xe buýt 2 tầng City tour phục vụ du lịch…Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản báo cáo UBND TP.Hà Nội về kế hoạch triển khai thí điểm tuyến xe 2 tầng City tour phục vụ phát triển du lịch.Báo SGGP than thở: 35 ngày, 5 cuộc thi sắc đẹp!Ngày 4-11, bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được tổ chức tại “rốn lũ” của tỉnh Khánh Hòa, khi phố xá nơi đây còn tan hoang, bao người dân đang đói lạnh vì thiên tai, khiến nhiều người cảm thấy bất nhẫn....Ở đây, chúng tôi chỉ thắc mắc, nước ta cần có nhiều người đẹp mang danh hiệu này nọ qua các cuộc thi để làm gì? Các danh hiệu ấy phục vụ gì cho đất nước mà phải tổ chức thi cấp tập, đến nỗi, chỉ trong 35 ngày (từ 1-10 đến hết ngày 4-11-2017) đã có 5 cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế với các danh hiệu “hoa hậu”, “nữ hoàng” diễn ra ở một số tỉnh thành nước ta.Báo Người Lao Động hỏi: Nữ cựu giám đốc Agribank "ôm" hàng ngàn lượng vàng thế nào?Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định ngoài hành vi tham ô hàng ngàn lượng vàng, cựu giám đốc Agribank Bến Thành còn có hành vi nhận hối lộ... Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh (SN 1960) được bổ nhiệm làm Giám đốc Agribank Bến Thành vào năm 2008….Bà Oanh đã sử dụng tên của 8 cá nhân sau đó chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hồ sơ vay 2.660 lượng vàng (khoảng 47 tỉ đồng) rồi chiếm đoạt.Bản tin VietnamNet kể chuyện Quảng Ninh: Container húc tung lan can cầu lao xuống sông, tài xế tử nạn.Xe container chở hàng đông lạnh bất ngờ mất lái húc tung lan can cầu Pạt Cạp (TP Móng Cái, Quảng Ninh) rồi lao xuống sông, tài xế tử vong tại chỗ.Báo Lao Động nêu câu hỏi: Đề nghị Uber, Grab đặt máy chủ ở Việt Nam khó trở thành hiện thực?"Đề nghị Uber, Grab phải đặt máy chủ tại Việt Nam để đảm bảo an ninh thông tin rất khó thành hiện thực, bởi máy chủ ở đâu không có ý nghĩa nhiều về an ninh thông tin", chuyên gia giao thông bày tỏ.Bản tin VOV kể: Công ty TNHH Daechang Vina thông báo tạm dừng hoạt động từ tháng 8 năm nay và chưa thanh toán tiền lương cho gần 250 công nhân.Gần 250 công nhân làm việc tại Công ty TNHH Daechang Vina (của Hàn Quốc) đóng tại ấp Hòa Lợi Tiểu, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang rất bức xúc vì doanh nghiệp này dừng hoạt động, còn nợ công nhân gần 2 tháng lương, chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội nên công nhân không thể tìm việc làm nơi khác.Bản tin Infonet kể chuyện Kon Tum: Ăn bánh, uống sữa miễn phí, gần 100 học sinh bị ngộ độc…Chiều ngày 6/11, trả lời báo Infonet, ông Hoàng Chí Trung – Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi ăn bánh và uống sữa do một người phát miễn phí, 84 em học sinh ở huyện Sa Thầy bị đau bụng, buồn nôn nghi ngộ độc.