Saudi Arabia Biến Động: Bắt 11 Hoàng Thân, 4 Bộ Trưởng

RIYADH - Việc bắt giữ đối tượng điều tra tham nhũng mở rộng để bao gồm hoàng thân quốc thích, bộ trưởng, đại doanh gia sau khi 1 nhân vật lớn bị tống giam sau khi tỉ phú đầu tư cũng là hoàng thân Alwaleed bin Talal bị câu lưu trong 1 chiến dịch chống tham nhũng mà bộ truởng tư pháp vương quốc Saudi Arabia xác nhận là mới khởi động giai đoạn 1.Đây là hành động của thế tử Mohammed bin Salman 32 tuổi, xác quyết ảnh hưởng quốc tế của nhà cầm quyền Riyadh và sự thu tóm quyền lực trong nước của ông, con của vua Salman lên ngôi từ 2 năm qua.Các đồng minh cũng như đối phuơng cảm thấy ngạc nhiên về hành động xác quyết như thế tại vương quốc luôn ổn định.Nhưng, cựu viên chức CIA là Bruce Riedel nhận xét : Saudi đang đứng giữa ngã 3 đuờng, kinh tế không tăng tiến vì giá dầu hạ, chiến cuộc Yemen là vũng lầy, phong toả Qatar thất bại trong khi Iran tiếp tục can thiệp từ Syria, Iraq đến Lebanon, trong thời kỳ có thể nói là biến động nhất từ nửa thế kỷ.Đợt thanh trừng này không gây ra chống đối trong công chúng cũng như truyền thông bản xứ. Nhưng, giới phê bình ngoài nước lên án Riyadh thiếu dung chấp và tham quyền.Trong nước, ký mục gia Jamal Kashoggo hoan nghênh cuộc thanh trừng, nhưng báo động : chớ áp đặt công lý kỳ thị.Các ngân hàng trong nuớc đã phong tỏa trương mục của hàng chục nghi can tham nhũng – bộ trưởng tư pháp Saud al-Mojeb xác nhận : các nghi can đã bị thẩm vấn và công tố thu thập nhiều bằng chứng. Ông khẳng định : tiến trình điều tra đuợc thực hiện đúng chuẩn mực và không có kẻ phạm pháp trốn tránh công lý.Số nghi can đã bị bắt tính vào sáng Thứ Hai gồm 11 hoàng thân, 4 bộ trưởng, hàng chục cựu bộ trưởng, có mặt hoàng thân Miteb bin Abdullah đã bị thay thế ở chức bộ trưởng vệ binh quốc gia.