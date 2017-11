TT Trump: Nhật Với Vũ Khí Mỹ Sẽ Bắn Diệt Phi Đạn Bắc Hàn

TOKYO - Sau hội đàm thượng đỉnh với nhà lãnh đạo hành pháp Nhật, TT Trump tuyên bố “Nhật sẽ bắn hạ phi đạn Bắc Hàn nếu quyết định mua vũ khí Mỹ để làm việc này”, ám chỉ đồng minh Nhật chọn 1 lập trường tránh né tính đến hôm Thứ Hai.Trong thời gian gần đây, Bắc Hàn đã 2 lần phóng phi đạn bay qua không phận Nhật. TT Trump nhắc lại: kỷ nguyên kiên nhẫn với nhà cầm quyền Pyongyang đã qua, Hoa Kỳ và Nhật đang bàn phương cách đối phó với hành vi gây hấn của chế độ Kim Jong-un.Nhân dịp này, nguyên thủ Hoa Kỳ hô hào Nhật giúp Hoa Kỳ giảm khiếm ngạch mậu dịch trong thương mại song phương và mua thêm chiến cụ do Hoa Kỳ sản xuất.Thủ Tướng Abe xác nhận sẽ bắn diệt phi đạn Bắc Hàn khi cần thiết.Trong 1 phỏng vấn gần đây, ông Trump mô tả Nhật là 1 quốc gia võ sĩ đạo, đáng lẽ đã bắn hạ phi đạn Bắc Hàn. Chính sách hiện hành của Tokyo là chỉ bắn hạ phi đạn địch đe dọa gây tai họa hay nhắm mục tiêu tại quần đảo Nhật.TT Trump lên án chương trình phi đạn và bom nguyên tử của Pyongyang là đe dọa thế giới văn minh và hoà bình, ổn định quốc tế.Ông Trump từng doạ tiêu diệt Bắc Hàn tại diễn đàn LHQ 2 tháng trước, Tại Bejing, phát ngôn viên Hua Chunying của Bộ ngoại giao Trung Cộng phát biểu : tình hình bán đảo Hàn hiện nay là cực kỳ phức tạp và nhậy cảm, lời nói và hành động của các phe nên giúp làm hạ căng thẳng, tái lập sự tin cậy để tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại.Về giao thương, TT Trump phàn nàn : Hoa Kỳ nhập cảng hàng triệu xe hơi từ Nhật và hầu như không có xe hơi Mỹ nhập cảng Nhật. Trong năm qua, mậu dịch song phương đưa tới 69 tỉ MK thặng dư cho Nhật, theo hồ sơ của Bộ ngân khố Hoa Kỳ.Với Nhật, Hoa Kỳ là bạn hàng lớn hạng 2 sau Trung Cộng – ngưọc lại, Nhật là thị trường lớn hạng 4 mua hàng hoá Hoa Kỳ.Các viên chức Nhật nhắc nhở : thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ đã giảm đáng kể trong khi thặng dư của Trung Cộng vẫn là lớn hơn nhiều. TT Trump hội kiến Nhật-hoàng truớc khi dự ngọ tiệc do Thủ Tướng Abe khoản đãi – ông cũng đã hỏi chuyện 1 số thân nhân của công dân Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc để buộc dạy tiếng Nhật cho gián điệp của Bắc Hàn.Ông hưá hợp tác với Tokyo đề đòi lại tự do cho họ. Thủ Tướng Abe cũng chuyển lời phân ưu về 26 người bị tàn sát tại nhà thờ Sutherland Springs (Texas).