Texas: 1 Cựu Binh Da Trăng Bắn Chết 26 Người Ở Nhà Thờ

SAN ANTONIO - Giới chức tiểu bang và liên bang không cung cấp thông tin về tay súng tàn sát người đi lễ nhà thờ tại Sutherlands Springs (Texas) lúc gần trưa chủ nhật, nhưng phóng viên nhận biết y là Devin Kelley, 26 tuổi, cựu binh không quân da trắng, là cư dân New Braunfelds.Kelley phục vụ không quân từ 2010 đến 2014 và bị đuổi theo quyết định của toà quân sự – nhưng Kelley không có liên lạc với khủng bố.Hung khí của Kelley là 1 khẩu súng trường AR-15. Y đuợc nhìn thấy tại 1 cây xăng ở Sutherland Springs lúc 11 giờ 20 phút trưa chủ nhật – sau đó, y bằng qua đuờng, bắn vào nhà thờ, rồi vào nhà thờ bắn tiếp. 26 người chết và hơn 20 người bị thương. 1 cư dân đối dầu Kelley khi y ra khỏi nhà thờ.Sát thủ buông súng, lên xe phóng chạy, bị bám sát. Sau cùng, cảnh sát tìm thấy xe của y tại 1 đoạn đường ở địa phận Guadalupe county với xác mang thương tích do đạn gây ra - chưa rõ Kelley tự sát hay bị bắn.Gia đình Ward mất 3 mạng người trong vụ nổ súng tại First Baptist Church, gồm bà Joan Ward, con gái 5 tuổi Brooke Ward và cháu là Emily Garza 7 tuổi.Nguời ngoài cuộc là Johnnie Langendorff tình cờ lái xe ngang qua trên đường đi gặp bạn gái thấy 1 nguời đôi đầu tay súng trước nhà thờ – người này là hàng xóm của nhà thờ (không biết tên) cầm súng nhảy lên xe của anh, hối thúc anh phóng xe đuổi theo.Cuộc ruợt đuổi có lúc vuợt tốc độ 95 dặm/giờ trong lúc Langendorff giữ liên lạc thuờng xuyên với cảnh sát.Không lâu sau, hung thủ mất kiểm soát chiếc xe, tự gây tai nạn, tại nơi cách nhà thờ chỉ 6 dặm, xe chạy xuống muơng. Langendorff dừng xe cách xa khoảng 20 mét để hành khách của anh bắn an toàn. Nguời ấy kêu gọi sát thủ bước ra khỏi xe, và cầm súng chờ, nhưng không thấy động tĩnh. Langendorff đoán tay súng đã bất tỉnh trên xe, nhưng không chắc – sau đó, cảnh sát xác nhận hung thủ đã chết vì súng. Người hàng xóm nhà thờ đuợc vinh danh như hiệp sĩ, và Langendorff không nhận là anh hùng.TT Trump tuyên bố trong buổi họp báo chung với Thủ Tướng Nhật : vấn đề không là súng mà là bệnh tâm thần – ông khẳng định súng không là gốc rễ của vấn đề trong vụ tàn sát tại Texas.Ông nhắc lại tin về 1 cư dân có súng đối đầu hung thủ, và nói “Nếu không, tình thế đã trở nên tệ hơn nhiều”. Ông lên tiếng an ủi dân Texas và hô hào đồng lòng chống bạo động. Đây là lần thứ nhì trong 5 tuần chính quyền Trump chứng kiến tàn sát bằng súng – lần trước, 58 nguời bị bắn chết tại Las Vegas Strip, hôm 1-10.Tin bổ túc cho biết sát thủ Kelley có thể mua súng tuy hồ sơ cá nhân ghi tiền án bạo động trong gia đình mà luật hiện hành cấm – không rõ có ngoại lệ nào với Kelley trong trường hợp này. 1 viên chưc cho biêt Kelley mua súng tại San Antonio hồi Tháng 4-2016 và không thấy có thông tin không cho phép vào thời gian ấy. Có lúc anh ta tìm cách xin giấy phép mang súng tại Texas và bị từ chối – viên chức Abbott tại cơ quan an toàn công nói “Anh ta không đuợc giả định tiếp cận súng”.