Bó Tay: Tham Nhũng Tẩu Tán 92% Tài Sản

HANOI -- Tham nhũng là chuyện tất nhiên trong guồng máy CSVN.Báo Pháp Luật ghi lời ĐB Nguyễn Mai Bộ: “Khi đã bỏ tiền chạy chức, chạy quyền thì nếu được giao quyền, cán bộ ấy sẽ tính bài thu lại bằng cách tham nhũng...”Bản tin VOV cho biết: Hơn 92% tài sản tham nhũng bị tẩu tán không thu hồi được...Tội phạm tham nhũng thường tìm mọi cách để tẩu tán, che giấu, hợp lý hóa tài sản nên việc xác minh điều kiện thi hành án vô cùng khó khăn.Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng vừa được Thanh tra Chính phủ hoàn thiện, hơn 92% số tiền tham nhũng bị tẩu tán, không kiểm soát và thu hồi được. Việc thu hồi tài sản các vụ án kinh tế, tham nhũng gặp rất nhiều khó khăn. Số tiền thu được còn quá ít so với tổng số phải thi hành. Một số trường hợp xử lý tài sản để thi hành án còn chậm.Bản tin VOV ghi rằng vụ án tham nhũng tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), theo quyết định của bản án, bị cáo Dương Chí Dũng phải bồi thường cho Vinalines số tiền là 110 tỷ đồng, nhưng cơ quan thi hành án mới xử lý tài sản kê biên và thu được hơn 14 tỉ đồng.Hay vụ Huỳnh Thị Huyền Như với số tiền phải thi hành án là gần 14.000 tỉ đồng nhưng ước tính sơ bộ, tài sản kê biên, phong tỏa để bảo đảm thi hành án chỉ khoảng hơn 500 tỉ đồng. Đây chỉ là 2 trong số nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn khó có khả năng thu hồi tài sản.Theo ông Hoàng Sỹ Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), việc xử lý tài sản liên quan đến các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn gặp rất nhiều khó khăn là do có vụ việc, số tiền phải thi hành án rất lớn nhưng tài sản để bảo đảm thi hành án lại có giá trị rất nhỏ.Báo Tiền Phong cũng ghi lời các quan chức Đại Biểu Quốc Hội than phiền về: 92% số tiền tham nhũng bị tẩu tán, không thu hồi được."Trong việc xử lý các vụ việc tham nhũng, các cơ quan cần kịp thời áp dụng biện pháp cưỡng chế như kê biên, phong toả tài sản ngay từ đầu", đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa nêu ý kiến tại phiên thảo luận của Quốc hội vào chiều 6/11.Còn theo đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định), cho dù cơ quan điều tra có làm tốt đến đâu, toà án có tuyên nhiều vụ án tham nhũng mà không thu hồi được tài sản thì cũng chưa hiệu quả.Theo nữ đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, nguyên nhân là do đa số tội phạm tham nhũng là tội phạm ẩn, người phạm tội thường là người có vị trí, có trí thức nên che giấu rất tinh vi, tẩu tán tài sản, tiêu xài hoang phí... Trong quá trình tiến hành tố tụng, một số cơ quan chưa quyết liệt áp dụng các biện pháp tạm thời như kê biên, cấm chuyển dịch tài sản. Một số biện pháp phòng ngừa cũng chưa hiệu quả, việc kê khai tài sản chỉ mang tính hình thức.Bà Hoa nói: "Trong việc xử lý các vụ việc tham nhũng, các cơ quan cần kịp thời áp dụng biện pháp cưỡng chế như kê biên, phong toả tài sản ngay từ đầu."