Tu Viện Linh Ứng Vía Quán Âm, Mở Khóa Tu Hữu Cầu Tất Ứng, Đại Lễ Thí Thực, Cầu Siêu Chư Hương Linh và Thai Nhi

Trong các khóa lễ tại Tu Viện Linh Ứng.Garden Grove (Bình Sa)- - Nhân ngày Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm, Tu Viện Linh Ứng tọa lạc tại số 11401 Mac Street, Garden Grove, CA 92841, Điện thoại số (714) 804-5788 do Tỳ Kheo Thích Minh Hạnh làm Viện Chủ, đã long trọng tổ chức Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm, nhân dịp nầy Tu Viện cũng đã tổ chức khóa tu “Hữu Cầu Tất Ứng” và lễ cúng Đại Thí Thực để cầu siêu cho chư hương linh và thai nhi.Buổi lễ diễn ra với sự chứng minh, tham dự của qúy Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California cùng đông đồng hương Phật tử trong 3 ngày kể từ Thứ Sáu ngày 3 tháng 11 năm 2017 với chương trình Lễ Khai Kinh Bạch Phật, Lạy Ngũ Bách Danh Kinh, (200 lạy), Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và kinh hành.Thứ Bảy ngày 4 tháng 11 năm 2017, Khai đàn trì chú Đại Bi, Lạy Ngũ Bách Danh Kinh (200 lạy), Cúng Ngọ, lạy Ngũ Bách Danh Kinh (100 lạy).Lúc 3 giờ chiều Đại Lễ Thí Thực để cầu siêu cho Chư Hương Linh và Thai Nhi dưới sự Chủ Sám của Thượng Tọa Thích Nguyện Tâm cùng Chư Thượng Tọa Đại Đức trong Ban Kinh Sư.Trước khi vào Đại Lễ Thí Thực một buổi lễ Sám Hối đã được diễn ra dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Chủ Sám cùng chư tôn đức Tăng Ni để nghe một số Phật tử trình bày về những trường hợp xãy ra đôi với thai nhi để xin sám hối và nhờ vào chư tôn đức để xin cầu siêu cho chư hương linh đựợc siêu sanh tịnh độ theo nghi thức Đại Giới Đàn thật trang nghiêm, thanh tịnh, những lời giải bày trước Tam Bảo để cầu cho hương linh đã làm cho nhiều Phật tử tham dự không ngăn được nỗi xúc động trước những hoàn cảnh oan khiên phải gánh chịu.Sau đó phần rước vong để an vị tại trai đàn, nghi thức Đại lễ Thí Thực và Cầu Siêu bắt đầu.Sau nghi thức Đại Thí Thực, buổi tối có lễ Hoa Đăng bắt đầu lúc 08:00 tối, hàng trăm ngọn nến được thắp sáng cả khuôn viên Tu Viện trước Tượng Đài Đức Quán Thế Âm lộ thiên trong sự im lặng của mọi người để cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.Sau phần lễ cầu nguyện, một chương trình văn nghệ that xuất sắc do các Nghệ Sĩ thân hữu trình diễn.Sang ngày Chủ Nhật 5 tháng 11 năm 2017 là Lễ Kỷ Niệm Đệ Tam Chu Niên ngày thành lập Tu Viện Linh Ứng với sự tham dự ngoài quy Chư Tôn Đức Tăng Ni còn có một số qúy vị quan khách, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chi.Trong dịp nầy Tỳ Kheo Thích Đồng Trực cũng đã cho biết về qúa trình thành lập Tu Viện sau 3 năm sinh hoạt, Thầy cũng đã nhắc nhở Phật tử hãy cố gắng yểm trợ cho tu viện để tu viện mỗi ngày được phát triển hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đồng hương Phật tử có nơi tu học.Trong lời tác Bạch cúng dường trai tăng của Phật tử Đạo Tràng Linh Ứng, Phật tử Tâm Hương, đại diện đã nói:Chúng con toàn thể Phật tử Tu Viện Linh Ứng và Tôn Nử Huệ, Pháp Danh Tâm Hương, cùng Phật tử Hoàng Tấn Kỳ, Pháp Danh Tâm Bảo có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch:“Hôm nay ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng là ngày kỷ niệm 3 năm thành lập Tu Viện Linh Ứng.Dưới bóng từ quang của mười phương chư Phật, trong bầu không khí trang nghiêm đạo vị với sự chứng minh của Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ,Đại Đức Tăng Ni,Chúng con cầu xin Chư Phật mười phương gia hộ cho Chư tôn đức Tăng, Ni, thân tâm thường an lạc để hướng dẫn chúng con trên bước đường tu học.Chư Tôn Thiền Đức chẳng ngại gian lao chẳng từ khó nhọc, mặc dù Phật sự đa đoan ,đường sá xa xôi, thương xót chúng con, hoan hỷ quang lâm về đạo tràng Tu Viện Linh Ứng để chứng minh buổi lễ hôm nay. Chúng Con xin cung kính dâng lên trước cúng dường mười phương Tam Bảo, thứ dâng cúng hiện tiền Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni,Kính mong trên Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni từ bi ai mẫn nạp thọ lễ phẩm cúng dường cho đạo tràng và gia quyến chúng conRiêng Con xin nguyện trọn cuộc đời này luôn niệm hồng danh Bồ Tát Quan Thế Âm, nếu con hết nghiệp nơi cõi trần xin được quỳ dưới chân Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát.Kính Bạch Chư Tôn ĐứcGiờ đây y theo lời Phật dạy, chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni chứng minh và hứa khả cho chúng Con…Sau phần cúng dường trai tăng toàn thể Phật tử trở về Chánh Điện làm lễ tiễn linh và sau đó thọ trai do đạo tràng Linh Ứng khoản đãi.Tiếp xúc với Tỳ Kheo Thích Minh Hạnh, Viện Chủ Tu Viện Linh Ứng được Thầy cho biết: Để tưởng nhớ công ơn cứu độ và lòng từ bi vô lượng đối với chúng sanh rong cỏi Ta Bà của Bồ Tát Quán Thế Âm ; Lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm mang nhiều ý nghĩa đối với chư Tăng và Phật tử ; Các khóa lễ Trì Chú Đại Bi, Lạy Ngũ Bách Danh Kinh, với chí nguyện cùng nhau tu tập để tạo ra năng lượng từ bi và hiệp cùng lòng từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm mà chúng sinh vạn loại sẽ giảm bớt đau khổ, tiêu trừ nghiệp chướng vô minh quay về bến giác.Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát 2017 cũng là lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Tu Viện Linh Ứng (2014-2017) và cùng nhìn lại qúa trình kiến tạo tu viện trong 3 năm qua và cũng là dịp để tri ân qúy Phật tử, qúy đồng hương; qúy vị đã đồng tâm hiệp lực ủng hộ vật lực, tài lực, và sức lực để tu viện được như ngày hôm nay.Mong nhờ sự gia hộ của Bồ Tát Quán Thế Âm, sự gia tâm cầu nguyện của Chư Tôn Đức Tăng của qúy Phật tử mà qúy Phật tử tiếp theo tại Tu Viện Linh Ứng được thành tựu.Qúy Phật tử phát tâm kiến tạo Hoa Viên Đại Bi (Hoa viên tôn trí 84 tượng là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm trong Đại Bi Chú.) và Bảo Tháp Tịnh Cảnh (nơi thờ tro cốt). Để Phật sự nầy được thành tựu.Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm là thắng duyên để qúy đồng hương Phật tử trở về tu viện củng chư tôn đức Tăng tu tập trong năng lượng Từ Bi của Chư Phật và Bồ Tát Quán Thế Âm.Qúy vị vào trang web: www.tuvienlinhung.com hoặc Email: tuvienlinhung@gmail.com