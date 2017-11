Buổi Nhạc ‘Giấc Mơ Của Chiều’ Với 3 Nhạc Sĩ, Nhiều Bản Mới

Trong hội luận, từ trái: Nguyễn Ngọc Phúc, Hồng Tước, Hồng Vân, Võ Tá Hân, Kim Ngân.WESTMINSTER (VB) – Giấc Mơ Của Chiều là một chương trình giới thiệu ba giòng sáng tác âm nhạc mới ở hải ngoại sẽ do Viện Việt Học thực hiện vào ngày 11 tháng 11/2017 sắp tới.Và thêm một bước nữa, Viện Việt Học đang lặng lẽ trở thành nơi trình diễn các ca khúc mới sáng tác – nơi thính giả có thể tự hào là những người đầu tiên được nghe các bản nhạc rất mực độc đáo và lãng mạn.Chương trình truyền hình Vanessa Hồng Vân Show của nghệ sĩ Hồng Vân trên đài Freevn.net mới đây đã có buổi hội luận để giới thiệu về chiều nhạc thính phong Giấc Mơ Của Chiều. Băng hình hội luận hiện nay đã phóng lên mạng YouTube.Trong hội luận có mặt quý nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Phúc, Võ Tá Hân, Hồng Tước, Kim Ngân và người nêu câu hỏi là Hồng Vân. Thoạt tiên MC Hồng Vân giới thiệu từng người.Nguyễn Ngọc Phúc cho biết anh bắt đầu sáng tác nhạc từ thời sinh viên khi mới 20 tuổi, được các bạn học trung học Chu Văn An gọi đùa là nhạc sĩ Chu Văn An, chủ yếu là tình ca, nhưng rồi ngưng sáng tác rất lâu. Sang Hoa Kỳ gặp lại các bạn học, được khuyến khích sáng tác nhạc trở lại. Bài đầu tiên là một ca khúc về tình yêu, rồi từ đó sáng tác khoảng 30 tới 50 ca khúc, phần lớn là viết nửa chừng, lúc nào rãnh mộ chút lại làm tiếp. Lúc đầu nhờ người hòa âm, thời gian về sau tự viết hòa âm.Trong buổi nhạc Giấc Mơ Của Chiều ngày 11/11/2017 sắp tới ở Viện Việt Học, Nguyễn Ngọc Phúc sẽ phát hành CD nhạc đầu tiên của anh có tên là CD Giấc Mơ Của Chiều.Và anh mời tất cả mọi người trong buổi hội luận nghe ca khúc mới nhất của anh, sẽ trong CD mới, có tên là “Hồn Tôi Để Ngỏ Chờ Em” do Nguyễn Ngọc Phúc phổ thơ Phan Tấn Hải.Độc giả có thể nghe ca khúc này trong chương trình hội luận Vanessa Hồng Vân ở:https://www.youtube.com/watch?v=XoQYInoaAm4Nhạc sĩ Võ Tá Hân cho biết trong buổi nhạc Giấc Mơ Của Chiều cũng sẽ phát hành CD với 10 bản nhạc mới. Nhạc sĩ Võ Tá Hân nổi tiếng từ nhiều thâp niên với các sáng tác đa dạng, từ nhạc tình tới nhạc Thiền…Nhạc sĩ Võ Tá Hân cho biết anh đã sáng tác hơn 700 ca khúc trong nhiều thập niên, nhưng CD mới ấn hành sẽ gồm các bài mới và được anh ưa thích, phổ thơ của nhiều thi sĩ nổi tiếng.Chương trình hội luận cũng cho nghe ca khúc Thu của Võ Tá Hân, phổ thơ Cao Nguyên, do ca sĩ Diệu Hiền trình diễn.Trong khi đó, chị Hồng Tước khiêm tốn nói rằng trước giờ chị đứng sau bóng mát của người chị Kim Tước, vì vị trí ca sĩ của chi đã thành danh từ lâu. Chị Hồng Tước nói, thỉnh thoảng chi ca hát, đặc biệt là những khi mất ngủ, mấy năm gần đây, “Hồng Tước mới sáng tác nhạc, viết nhạc trong những đêm mất ngủ, thường giấu bà chị, sau được chị khuyến khích, lại đặc biệt được anh Nguyễn Ngọc Phúc khuyến khích bảo cứ nên sáng tác nhạc thêm nữa.”Chị Kim Ngân, Giám Đốc Viện Việt Học, nói giỡn, “Chúc chị Hồng Tước mất ngủ nhiều thêm, để sáng tác nhạc nhiều hơn…”Chị Hồng Tước tự nhận là nhạc sĩ tài tử, nhưng may mắn dịp này có “bà chị Kim Tước sẽ hát các ca khúc của Hồng Tước.”Chương trình hội luận lúc đó giới thiệu ca khúc Nắng Mùa Đông của chị Hồng Tước do ca sĩ Kim Tước hát. Rất là bất ngờ, nhạc của chị Hồng Tước hoàn toàn không có chút gì tài tử, mà rất là sang trọng, quý phái, từng âm thanh rất chuyên nghiệp, thiết tha.Nếu các bạn yêu thích các nhạc phẩm điển hình trong buổi phỏng vấn, xin mới các bạn đến tham dự để thưởng thức thêm nhiều nhạc phẩm chọn lọc khác trong đêm nhạc.Chương trình đặc biệt ít khi được Viện Việt Học thực hiện trong chiều hướng giới thiệu các giòng nhạc mới hiện nay.Chị Kim Ngân cho biết, chương trình vào cửa tự do, hội trường có khoảng 150 chỗ, nhưng người tới trễ sẽ bị từ chối vào. Do vậy, xin giữ chỗ trước, lệ phí giữ chỗ là 10 USD, xin gọi Viện Việt Học (714) 775-2050 hay email: info@viethoc.comSau đây là một số thông tin về: Giấc Mơ Của Chiều.Sẽ trình diễn Thứ Bảy ngày 11 tháng 11/2017. Từ 7:30PM tới 10:30PM.Tại Viện Việt Học, 15355 Brookhurst St., Suite 222. Westminster, CA 92683.Giới thiệu 3 giòng nhạc Võ Tá Hân - Hồng Tước - Nguyễn Ngọc Phúc. Điều khiển chương trình: Kim Ngân.Guitar: Phương Thảo - Piano: Nguyên ThảoVới góp mặt của: Kim Tước - Anh Tài - Bích Thủy - Ka Lăng - Kim Huệ - Kim Khuê - Lâm Dung - Mai Phương - Ngọc Phúc - Ngọc Quỳnh - Ngọc Tước - Quỳnh Hoa - Thùy Dung - Tóc Mây - Vũ Đan - Vũ Khiêm - Vương Lan - Xuân Thúy - Tứ ca Hương Xưa - Nhóm ca Hương Thiền.Trong chương trình này, các bạn sẽ được thưởng thức 10 ca khúc đa dạng chọn lọc của Nguyễn Ngọc Phúc bên cạnh các ca khúc tuyển chọn của nhạc sỹ Võ Tá Hân và Hồng Tước với sự hiện diện của ca sĩ Kim Tước trong phần nhạc tuyển của Hồng Tước.Độc giả có thể nghe trước 3 ca khúc trong buổi hội luận Hồng Vân ở:https://www.youtube.com/watch?v=XoQYInoaAm4