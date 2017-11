Hộ Khẩu, Bão, Vay Nợ, Doanh Nghiệp, Xăng Chui…

Xuân NiệmVậy là vĩnh biệt hộ khẩu. Trên nguyên tắc, hộ khẩu chỉ là một cuốn sổ, nhưng sức mạnh vô cùng vô tận, vì nó sẽ làm cho bạn trở thành người đứng ngoài dân tộc và làm cho con bạn phải đi học chui, phải sống kiểu nhủi… Và bỏ cả giấy chứng minh nhân dân.Báo Tiền Phong viết: “Vĩnh biệt” hộ khẩu…Một quyết định mang tính lịch sử vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành: Bỏ sổ hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân! Cụ thể, đó là Nghị quyết 112/NQ-CP (ký ngày 30/10/2017) của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.Theo đó, Chính phủ thông qua Phương án của Bộ Công an về việc bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân. Đồng thời bãi bỏ việc yêu cầu người dân phải xuất trình hộ khẩu, chứng minh nhân dân trong các thủ tục như thường trú, tạm trú, khai sinh, xuất nhập cảnh, đăng ký xe, ngành nghề kinh doanh có điều kiện…Mấy hôm nay, bão tàn phá thê thảm: ít nhất 27 người chết, 22 mất tích. Bản tin báo Tuổi Trẻ ghi nhận: Cơn bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) đổ bộ vào Nam Trung Bộ và quét qua một phần nam Tây Nguyên ngày 4-11 làm 27 người chết, 22 người mất tích, hơn 500 ngôi nhà bị đổ sập cùng nhiều thiệt hại nặng nề khác.Rất nhiều cổ thụ ở TP Nha Trang trốc gốc, ngã đổ ngổn ngang trên đường phố. Tình trạng này cũng xảy ra ở TP Tuy Hòa (Phú Yên), TP Quy Nhơn (Bình Định). Trụ điện gãy, nhà tốc mái, công trình ngổn ngang cho thấy sức phá hoại ghê gớm của cơn bão là ngoài dự báo.Báo An Ninh Tiền Tệ kể: Cứ 2 người dân thì có 1 người đang đi vay…Tỷ lệ tiếp cận các khoản vay của người dân Việt Nam đạt gần 47%.Theo số liệu của StoxPlus, mức độ tiếp cận tín dụng của người dân Việt Nam qua khảo sát các khoản vay đạt gần 47%, hay nói cách khác cứ 2 người sẽ có một người đang có khoản vay.Tuy nhiên, tỷ lệ có các khoản vay tại tổ chức tài chính chỉ đạt gần 18,5%. Điều này cũng đồng nghĩa với việc một tỷ lệ lớn người dân đang có các khoản vay qua các hình thức khác, có thể thông qua các kênh tín dụng đen, vay người thân hoặc những kênh phi chính thức.Báo Kinh Doanh & Pháp Luật hỏi: Hơn 300.000 DN thành lập mới, bao nhiêu DN còn hoạt động?Ông Bùi Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cung cấp số liệu cụ thể về tình hình hoạt động của số doanh nghiệp được thành lập từ năm 2015.Cụ thể, trong số 110.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập năm 2016, còn 91.610 doanh nghiệp đang hoạt động. Cùng với đó, có 3.400 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (3,1%), 12.018 doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể (10,9%), 2.975 doanh nghiệp đã giải thể (2,7%), 97 doanh nghiệp bị thu hồi (0,1%).Bản tin Soha kể: Cây xăng hoạt động 'chui' hơn 3 năm không bị phát hiện.Cửa hàng xăng dầu Bãi Bò (nằm ở thôn Như Thiết, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vừa bị phát hiện đang tồn dư hơn 800 lít xăng A92 không đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn, cơ sở kinh doanh này đã hết thời hạn kinh doanh xăng dầu hơn 3 năm nay nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.Bản tin CafeF kể: Hà Tĩnh bỏ quy định kỷ luật cán bộ sinh con thứ 3…Mấy năm trước, theo Quyết định số 77/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, công chức giữ chức vụ sinh con thứ ba sẽ bị giáng chức, sinh con thứ tư bị cách chức, sinh con thứ năm bị buộc thôi việc....Sau gần ba năm thực hiện quyết định, toàn tỉnh có gần 1.500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật. Bay giờ thì thôi.Báo Sài Gòn kể xấu Hà Nội qua chuyện “BV Phụ sản Hà Nội: Hết bị “tố” nhân viên bảo vệ đánh người, giờ đến “chuyên môn kém“”…SGGP kể: Sau vụ việc 3 bảo vệ đánh trọng thương người nhà bệnh nhân ngay trong khuôn viên bệnh viện thì mới đây, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lại bị người bệnh phản ánh về việc bác sĩ có chuyên môn kém và thu phí dịch vụ quá cao.Hà Nội lo bắt chước Sài Gòn, theo báo Hà Nội Mới: Hà Nội mong muốn thành lập chi nhánh Trường Đại học Fulbright.Ngày 3-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tới chào từ biệt nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam... Đại sứ Ted Osius cho biết, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông sẽ chuyển vào TP SG đảm nhận công việc mới là Phó Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. ... Thế là, Chủ tịch TP Hà Nội bày tỏ mong muốn, thời gian tới trong vai trò mới, ông Ted Osius tiếp tục là cầu nối cho cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Việt Nam cũng như Hà Nội, đồng thời có thể thành lập chi nhánh Trường Đại học Fulbright tại Hà Nội.Bản tin CafeBiz/Trí Thức Trẻ kể “Mỗi năm VN có hơn 126.000 người mắc ung thư: Chuyên gia "tiết lộ" 3 thủ phạm gây bệnh”…Theo các chuyên gia, thuốc lá gây ra 30% các loại ung thư ở người như ung thư phổi, thanh quản, thực quản, tụy... Ngoài ra, rượu bia và xơ gan cũng là thủ phạm gây bệnh ung thư.Người Đưa Tin kể chuyện Thanh Hóa: Nữ cán bộ lên tiếng sau khi để lộ “ảnh nóng” cùng chủ tịch UBND xã.Mới đây, nữ cán bộ Đỗ Thị Sâm đã lên tiếng trước loạt “ảnh nóng” cùng chủ tịch UBND xã gây xôn xao dư luận. Bà Sâm cho biết việc mình qua đêm cùng ông Tài là do uống quá chén (?!).Thời gian qua, dư luận bàn tán xôn xao trước việc ông Lương Thế Tài, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa để lộ loạt "ảnh nóng" trên mạng internet cùng nữ cán bộ văn phòng xã là bà Đỗ Thị Sâm.Theo đó, những hình ảnh được đưa lên mạng facebook thể hiện rõ mặt ông Tài và bà Sâm, trong đó có nhiều hình ảnh nhạy cảm của 2 người. Bên cạnh đó, nhiều đoạn video còn thể hiện những dòng tin nhắn trò chuyện khá thân mật, tình cảm quá mức công việc giữa ông Tài và bà Sâm.Ông Tài đã thừa nhận với các cơ quan chức năng những hình ảnh nhạy cảm được phát tán trên mạng internet chính là hình ảnh của ông cùng bà Sâm. Sau đó, ông Tài đã viết đơn xin từ chức Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân.Bản tin Một Thế Giới ghi nhận: Sau 2 ngày, iPhone X tại Việt Nam 'bốc hơi' một nửa giá…Bản tin VOV kể chuyện: Gia đình sản phụ Võ Thị Thùy Dương, 28 tuổi yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị làm rõ cháu bé vừa chào đời đã tử vong tại bệnh viện.Gia đình anh Nguyễn Quang Mẫn, 31 tuổi, chồng của sản phụ Võ Thị Thùy Dương, 28 tuổi, trú tại xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị làm rõ việc đứa con anh vừa chào đời đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.Bản tin VnEconomy kể chuyện bán lẻ toàn cầu: Trong khi tăng tưởng của tổng doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh hiện đang ở mức khoảng 4% mỗi năm, thì tổng doanh số bán lẻ trên kênh thương mại điện tử dự kiến sẽ tăng 20%, tương đương với 2.100 tỷ USD vào năm 2020.Báo Dân Việt ghi nhận: Sắm ô tô để đi... trộm chó.Đầu tư hàng trăm triệu mua ô tô với mục đích đi câu trộm chó, tuy nhiên các đối tượng trên vẫn bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ... Đó là chuyện ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.Báo Kinh Tế Nông Thôn kể chuyện chạy tội qua “Vụ ngộ độc sữa Milo tại Hậu Giang: Trách nhiệm thuộc về ai?”Thời gian quan, dư luận xã hội đang nóng lên bởi vụ việc hàng trăm trẻ của các trường tiểu học ở tỉnh Hậu Giang phải nhập viện trong tình trạng nôn ói, chóng mặt, đau bụng và tiêu chảy vì uống sữa Milo miễn phí của Công ty TNHH Nestle Việt Nam vào sáng ngày 27/10/2017. Chương trình uống sữa miễn phí được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang cho phép thực hiện từ 26/10 đến 24/11 cho 127 trường tiểu học. ...Vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên diễn ra, nhà nhà vi phạm, người người vi phạm, các doanh nghiệp vì lợi nhuận cũng không từ bỏ việc làm này. Còn chính quyền thì hầu như bất lực.