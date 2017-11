Giới thiệu sách mới xuất bản của dịch giả Đỗ Kim Thêm

HÒA BÌNH THEO QUAN ĐIỂM CỦA IMMANUEL KANT VÀ PHẬT GIÁO



Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation 2017



”Viêt Nam phải thay đổi hiến pháp dân chủ, nâng cao đạo đức, tôn trọng trí thức và pháp luật, thực thi nhân quyền và dân quyền và bảo vệ thiên nhiên. Phật giáo sẽ nhập thế hơn để giúp người dân tìm lại nguyện vọng trung thực, khởi động một trào lưu nhận thức chung về tinh thần bất bạo động và giúp lãnh đạo chuyển hóa chính trị trong an hoà. Với nỗ lực chúng ta sẽ đạt được một phần nào những tiến bộ để tiến gần tới mục tiêu cao cả mà Kant soi sáng: một nền hòa bình vĩnh cửu cho Việt Nam.”

Đỗ Kim Thêm

“Tác giả muốn truyền tải thông điệp về một nhu cầu kết hợp cần có giữa hai tư tưởng phương Tây của Kant và phương Đông của Đức Phật để có thể mang lại hòa bình cho thế giới . . . . Và đây sẽ là mô hình mới trong công cuộc đóng góp cho hòa bình khởi đi từ nội tâm mỗi người, lan tỏa từ thôn xóm, xã ấp đến bình diện rộng lớn hơn là quốc gia và thế giới.“

Tâm Diệu | Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation

“This book looks at the modern aproach that requires a new route to world peace. This innovative and thoughtful volume ist must reading for anyone who cares about Kantian philosophy and Buddhist position in the world peace.”

LỜI GIỚI THIỆU



Tác giả

Tiến sĩ Đỗ Kim Thêm, Thạc sĩ Luật, Thạc sĩ Văn chương, chuyên gia về luật quốc tế và luật thương mại, chuyên nghiên cứu về Mạng lưới Quản lý Toàn cầu, Quản trị Toàn cầu, Luật Cạnh tranh, Chính sách và Lý thuyết Pháp luật. Ông là Cố vấn tổ chức phi chính phủ: Mạng lưới Cạnh tranh Quốc tế (ICN), Chuyên gia Nghiên cứu về luật cạnh tranh quốc tế và chính sách ở Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc (UNCTAD), Geneva, Thụy Sĩ.

Ông đã xuất bản nhiều tiểu luận và bài viết trên các tạp chí ngoại quốc về luật và chính sách cạnh tranhquốc tế, vấn đề pháp trị, Phật giáo và báo cáo quốc gia về Việt Nam; như Manchester Journal of International Economic Law, Journal of Competition Law, Recht der Internationalen Wirtschaft, Rechtstheorie và Social Science Research Network.

Sách đã xuất bản: Kontakt mit Vietnam; Global Netwerke als Gestaltungschance für internationale Politik; Quan điểm của Phật Giáo trước các Vấn đề Hiện đại; Global Governance of Competition Law and Policy: Key Issues; Giới thiệu các Danh tác Cổ điển và Hiện đại của phương Tây, Nhà Nước Pháp Quyền: Kinh Nghiệm Quốc Tế về Lý Thuyết và Thực Tế.

Tác phẩm

Hòa bình theo Quan điểm của Immanuel Kant và Phật Giáo là một tuyển tập gồm các bài viết và dịch để giới thiệu những nghiên cứu về những điều kiện có thể đem lại hòa bình cho thế giới.

Qua quyển sách Hòa bình theo Quan điểm của Immanuel Kant và Phật Giáo, tác giả muốn truyền tải thông điệp về một nhu cầu kết hợp cần có giữa hai tư tưởng phương Tây của Kant và phương Đông của Đức Phật để có thể mang lại hòa bình cho thế giới.

Đối tượng chủ yếu mà cuốn sách hướng tới không chỉ là các nhà nghiên cứu chuyên về chiến tranh và hòa bình, các giảng viên và sinh viên đang theo học các ngành Kinh tế, Chính trị và Phật học, mà còn là cho tất cả mọi người đang sống trong bối cảnh căng thẳng hiện nay giữa các cường quốc hạt nhân, giữa một thế giới đầy bất ổn mà các biện pháp ngoại giao và kinh tế xem như không còn mấy hiệu quả.

Học thuyết của Kant cho rằng chiến tranh có thể chấm dứt và hòa bình vĩnh cửu có thể đạt được thông qua chính trị với ba nguyên tắc tự do, ràng buộc pháp luật và bình đẳng của Hiến pháp cộng hòa. Pháp luật phải được áp dụng cho mọi người và mọi người đều bình đẳng trước nó, kể cả chính phủ, nghĩa là không loại trừ một ai. Sự đồng thuận về hình thức lãnh đạo, quản trị và điều hành quốc gia phải đặt trên căn bản pháp luật, trên cơ sở các quy luật đạo đức, một cơ sở lập luận cần có của người dân và chính quyền.

Trong khi đó, Phật Giáo với những lời dạy thực tiễn của Đức Phật về lòng từ bi và trí tuệ, về Giới, Định, Tuệ, về bất bạo động và nguyên tắc sống lục hòa, vô tranh, vô ngã... Nếu như cả hai được kết hợp và bổ sung cho nhau thì viễn ảnh người dân được sống trong an lạc và thế giới được hòa bình sẽ không còn là điều mơ tưởng. Con đường của luật pháp của Kant và Phật pháp của nhà Phật chính là con đường của hòa bình. Và đây sẽ là mô hình mới trong công cuộc đóng góp cho hòa bình khởi đi từ nội tâm mỗi người, lan tỏa từ thôn xóm, xã ấp đến bình diện rộng lớn hơn là quốc gia và thế giới.

Cầu mong tất cả mọi loài chúng sinh đều được sống an lạc hạnh phúc và thế giới được hòa bình.

