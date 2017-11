Cần 40,000 Nhân Viên An Ninh Mạng Cho Cali

SACRAMENTO, CA – Không cần biết bạn tính cách nào, có sự thiếu hụt lớn nhân viên an ninh mạng tại California. Có khoảng 40,000 việc làm còn trống chỗ trên khắp tiểu bang, và con số này còn gia tăng mỗi ngày.Hệ thống đại học tại California đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đó qua 114 trường cao đẳng cộng đồng, 23 trường đại học thuộc hệ thống CSU và 10 trường Đại Học thuộc hệ thống UC. Với quá nhiều người chơi tham gia, truyền thông và hợp tác là chìa khóa để thực hiện tiến bộ đáng kể. Những thảo luận đó đã xảy ra khắp tiểu bang và hiện nhận được sự hậu thuẫn của Hạ Viện California.The California Cyberhub, cùng với những tay chơi chính từ giáo dục, kỹ nghệ và chính quyền, được mang đến với nhau bởi Ủy Ban Phối Hợp Quan Sát của Hạ Viện để điều trần chủ đề “Giáo Dục An Ninh Mạng và Các Nhu Cầu Cần Thiết Cho Lực Lượng Hành Động.” Cuộc điều trần gồm các đại diện từ Đại Học UC, CSU, các Cao Đẳng Cộng Đồng California (CCC), California Cyberhub, và National University, cũng như các đối tác kỹ nghệ như Cisco System và CompTIA.Chủ Tịch Ủy Ban Jose Medina và Jacqui Irwin kêu gọi những bên liên quan cùng nhau làm việc để bảo đảm rằng các học sinh California có cơ hội để theo đuổi các bằng cấp mà sẽ chuẩn bị cho họ các việc làm về an ninh mạng.Nhu cầu lớn nhất có mặt đối với các chuyên gia an ninh mạng trong lãnh vực công và tư. Lãnh vực công bị thách thức bởi vì lương không thể cạnh tranh với các công ty tư, như điều trần từ Amy Tong, kỹ thuật gia trưởng của California, và Mike Petit, trưởng ban truyền thông tại Quận Ventura.