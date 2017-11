Ung Thư Nhiều Nhất: Kentucky, Cali Thứ 45

WASHINGTON -- Bệnh ung thư có thể là nguyên nhân làm chết nhiều thứ nhì tại Hoa Kỳ, nhưng ảnh hưởng khắp các tiểu bang không đều nhau.Thí dụ, tiểu bang Kentucky có 514 trường hợp chẩn đoán có bệnh ung thư trên mỗi 100,000 người.Trong khi đó, New Mexico thấp nhất với 370 trường hợp chẩn đoán có ung thư trên mỗi 100,000 cư dân, theo nghiên cứu của 24/7 Wall St.Bản nghiên cứu nói không nhận ra minh bạch ảnh hưởng mức lương trong các tiểu bang và tỷ lệ bệnh ung thư.Với tỷ lệ bệnh ung thư trên mỗi 100,000 cư dân, sau đây là các tiểu bang nhiều trường hợp chẩn đoán có ung thư nhất:1. Kentucky: 5142. Delaware: 4883. Louisiana: 4794. Pennsylvania: 4775. New York: 476.56. Maine: 4757. New Jersey: 4738. Iowa: 4729. Rhode Island: 47010. Connecticut: 467Tiểu bang California trong nhóm 10 tiểu bang ít bệnh ung thư nhất, vào hạng thứ 45 trong danh sách trên:45. California> Hồ sơ ung thư mỗi 100 người: 399.6> ung thư ngực mỗi 100 người: 118.7 (thấp hàng thứ 14th)> chết vì ung thư mỗi 100 người: 144.4 (thấp nhất hàng thứ 7th)> chết vì ung thư phẩi mỗi 100 người: 42.0 (thấp hàng thứ 3rd)> Số người lớn đang hút thuốc: 11.7% (thấp thứ 2).