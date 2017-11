Bệnh Viện Nhức Nhối

Xuân NiệmBệnh viện còn gọi là nhà thương, tức là nơi bày tỏ tình thương với những người gặp bệnh hoạn... Nhưng bây giờ, bệnh viện trở thành nơi phức tạp nhất trên đời, kể cả là nơi bùng nổ bạo lực. Sao đất nước mình lại thế nhỉ...Trước nhất là chuyện chặt chém để moi tiền. Báo Kinh Tế Đô Thị kể chuyện Hà Nội: Làm rõ thông tin 6 bệnh viện có taxi độc quyền “chặt chém” khách...Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có Công văn khẩn số 1565/KCB-QLCL gửi 6 bệnh viện (BV) trên địa bàn Hà Nội yêu cầu khẩn trương làm rõ thông tin báo chí đưa về việc "Taxi độc quyền tại bệnh viện "chặt chém" người dân".6 BV gồm BV Bạch Mai, BV Hữu nghị Việt - Đức, BV Nhi T.Ư, BV Đại học Y Hà Nội, BV Tim Hà Nội và BV Thanh Nhàn.Theo đó, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu 6 BV trên xác minh thông tin, báo cáo về công tác tổ chức cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh không cần trợ giúp của y tế và dịch vụ vận chuyển người bệnh cần có trợ giúp y tế, đồng thời nêu rõ thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển người bệnh tại BV, báo cáo gửi về Cục trước ngày 2/11.Trước đó, trên các phương tiện truyền thông có đăng tải thông tin qua bài viết "Taxi độc quyền tại bệnh viện "chặt chém" người dân"...Trong khi đó, Báo Lao Động kê chuyện Hải Phòng: Bệnh viện Kiến An bị tố “lạm thu” giá vé gửi xe...Phản ánh của bạn đọc tới báo Lao Động cho biết, hiện nay giá dịch vụ trông giữ xe tại Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) đang cao hơn so với giá quy định của thành phố. Điều này khiến áp lực chi phí điều trị của bệnh nhân tăng lên, đặc biệt là bệnh nhân nghèo.Chị N.T.H có chồng đang điều trị tại BV Kiến An cho hay: Chồng chị đang nằm điều trị tại BV, hàng chị và người nhà phải thay phiên nhau vào trông nom. Mỗi ngày gia đình phải mất tới 4 - 5 lượt gửi xe. Trong khi đó, chi phí cho việc gửi xe tại bệnh viện ban ngày là 5.000 đồng/chiếc xe máy và 3.000 đồng/chiếc xe đạp. Chi phí này còn cao hơn vào ban đêm, 10.000 đồng/lượt đối với xe máy và 5.000 đồng đối với xe đạp.“Có những hôm, người nhà ở lại trông nom từ tối hôm trước đến sáng hôm sau, vẫn chỉ là 1 lượt gửi xe nhưng bị tính là cả ca ngày và ca đêm, lên tới 15.000 đồng. Như vậy là quá cao khiến áp lực các chi phí của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tăng lên” - chị H. bức xúc.Tương tự, anh L.V.S thắc mắc: “Quy định của thành phố về giá gửi xe máy tại BV chỉ 3.000 đồng/lượt vào ban ngày, 5.000 đồng/lượt vào ban đêm nhưng không hiểu sao ở đây lại cao hơn như vậy. Những khoản phụ phí như vậy khiến cho những bệnh nhân nghèo như chúng tôi càng tốn thêm chi phí. Hơn nữa, với mức phí cao hơn so với quy định như vậy thì số tiền dôi dư sẽ đi về đâu?”.Thế là “bực dọc, bất mãn, bức xúc”...Báo Người Lao Động kể chuyện bạo lực: Người nhà bệnh nhân liên tiếp đấm vào mặt bảo vệ bệnh việnBảo vệ bệnh viện mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để bác sĩ làm việc liền bị người nhà đấm liên tiếp vào mặt, khiến bảo vệ này bị thươngNgày 2-11, ông Y Bliu Arul, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa xảy ra vụ việc người nhà bệnh nhân đánh bị thương bảo vệ bệnh viện. "Bệnh viện sẽ làm công văn báo Sở Y tế và Công an TP Buôn Ma Thuột về vụ việc và mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để cán bộ, nhân viên của bệnh viện an tâm làm việc" - ông Y Bliu Arul cho biết thêm.Lại chuyện chết bất thường... Báo Pháp Luật Plus kể chuyện “Tuyên Quang: Bé 5 tháng tuổi tử vong bất thường, gia đình bức xúc "vây" bệnh viện”...Nghi ngờ nhân viên y tế gây ra cái chết tức tưởi cho con cháu mình. Gia đình đưa thi thể bệnh nhi 5 tháng tuổi tới Bệnh viện đòi công lý.Nghĩa là, nghi con mình chết oan...Quan trên cũng biết cả... Báo Dân Trí ghi lời ông ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho biết hiện nay, tình trạng ở các bệnh viện rất nhốn nháo, bác sĩ không còn tâm trí nào để chữa bệnh do bảo vệ ít, rất dễ bị người nhà bệnh nhân cũng như những kẻ khác đến hành hung...Đề cập đến tình hình trích lập và sử dụng quỹ BHYT, ĐB Nhưỡng đặt câu hỏi việc giữ tiền là hoàn toàn chính đáng, bảo đảm quyền lợi của người dân, người chủ sở hữu chứ không thể chi tiền tràn lan. Đấu thầu thuốc lần thứ nhất đã giảm hơn 500 tỉ đồng nhưng tiền để đấu thầu thuốc hay xảy ra như vụ VN Pharma thì chúng ta có nên chi tiền của BHYT mà người dân đóng không?