Thị trường điện thoại tinh khôn toàn cầu tăng đều, theo viện nghiên cứu International Data Corp (IDC): khoảng 373.1 triệu điện thoại tinh khôn xuất xưởng toàn cầu trong quý 3 năm 2017, với mức tng 2.7% so cùng kỳ năm ngoái. Các hiệu thúc đẩy thương vụ là của: Apple Inc, Huawei Technologies Co và Samsung Electronics Co. Điện thoại Samsung của Nam Hàn dẫn đầu: xuất xưởng 83.3 triệu chiếc, tăng 9.5% so cùng kỳ năm ngoái.