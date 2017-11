1 Triệu Người Chết Vì AIDS, 20 Triệu Lây HIV

LOS ANGELES, Calif. -- Ngày Thế Giới Cảnh Giác Về Bệnh AIDS (World AIDS Day) theo lệ thường sẽ là ngày 1 tháng 12 sắp tới.Kể từ hôm nay, khi bạn lái xe trên phố, có thể sẽ thấy các bảng quảng cáo khổng lồ (billboards ) bên đường của tổ chức AIDS Healthcare Foundation (AHF) kêu gọi chú ý tới nhiều triệu người bị ảnh hưởng dịch bệnh HIV/AIDS khắp tioàn cầu.Bạn có thể đọc thấy các thông kê trên bảng quảng cáo từ cơ quan Liên Hiệp Quốc UNAIDS trong đó có:-- 1,000,000 AIDS Deaths in 2016 (Một triệu người chết vì AIDS trong năm 2016);-- 1,800,000 New HIV Cases in 2016 (Một triệu 800 ngàn người mới nhiễm HIV trong năm 2016);-- 20,000,000 Untreated HIV Cases in 2016 (Có 20 triệu người dính HIV nhưng chưa được chữa trị trong năm 2016).Con số cuối cùng trên bảng sẽ như dường đang nhảy số, cho thấy rằng dịch bệnh naỳ lây lan liên tục.Các bảng cảnh báo này bắt đầu dựng lên từ cuối tháng 9/2017 ở những nơi dễ nhìn thấy quanh Los Angeles; Brooklyn, NY; Atlanta, GA; Washington, DC; và South Florida và sẽ đứng cho tới giữa tháng 11/2017.Theo cơ quan UNAIDS, hiện có hơn 36 triệu người khắp thế giới đang sống với dịch bệnh HIV/AIDS, và đã có hơn 76 triệu người lây nhiễm HIV kể từ khi dịch phát khởi.Mặc dù AIDS đã giết chết hơn 35 triệu người tính tới bây giờ, kể từ khi dịch naỳ phát ra điạ cầu từ tháng 6/1981.