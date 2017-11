Chuyên Gia: Đe Dọa Khủng Bố Đang Lớn Mạnh Từ Trung Á

BISHKEK - Vụ bạo động của di dân Uzbekistan tại New York có vẻ là dấu hiệu cho thấy mối đe dọa khủng bố đang lớn mạnh từ Trung Á.Chuyên gia an ninh Deirdre Tynan làm viêc tại thủ đô Kyrgyzstan tin rằng vụ sát thủ Saipov tấn công gây thiệt mạng 8 người hôm Thứ Ba ở Manhattan nêu lên nhiều câu hỏi.Trong 1 cuộc phỏng vấn của phóng viên phương Tây, bà Tynan cho biết: từ 2000 đến 4000 người Trung Á đi Syria và Iraq tham chiến với ISIS. Họ có thể là những nguời hoang tưởng, sùng đạo, hiếu chiến, sống trong môi trường bất bình đẳng kinh tế duới quyền chế độ toàn trị.Khảo sát tại Kyrgyzstan, Kazakhstan và Tajikistan ám chỉ: tình trạng tài chính là 1 trong các động lực thúc đẩy tân binh ISIS đi Trung Đông - tuyên truyền của ISIS có thể thu hút các đối tượng khác nhau.Theo lời chuyên gia Tynan, 1 cuộc thăm dò bắt đầu năm 2014 cho thấy từ viên chức an ninh cho tới 1 cô gái 14 tuổi trở thành cảm tình viên của ISIS.Nhưng sát thủ Saipov trở thành cực đoan hoá tại Hoa Kỳ – thực tế này đặt ra nhiều vấn đề với Hoa Kỳ và các nước Trung Á.Bà Tynan tin rằng ISIS có khả năng dùng ngôn ngữ của đối tượng để tiếp cận, tuyên truyền – đó là yếu tố quan trọng.Quyền lợi chiến luợc của Hoa Kỳ trong vùng này không nhiều, nên không đuợc Washington lưu ý.