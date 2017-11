Sài Gòn Có Ít Nhất 7 Chùa, Miếu Cùng Thờ Bà Thiên Hậu

Chùa Bà Thiên Hậu (đường Nguyễn Trãi, Q.5).Xưa nay, ở đất Sài Gòn – Chợ Lớn hể nói về chùa Bà Thiên Hậu, nằm ở góc đường Triệu Quang Phục và Nguyễn Trãi (quận 5 Sài Gòn) thì luôn có rất nhiều người Hoa cũng như người Việt cùng biết. Tuy nhiên, theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, ngoại trừ ngôi chùa nói trên, ở vùng Sài Gòn có ít nhất 6 nơi khác cũng thờ Bà Thiên Hậu.Trước hết, về ngôi chùa hiện tọa lạc tại ngã tư Triệu Quang Phục - Nguyễn Trãi, chính xác là số 710 đường Nguyễn Trãi, quận 5, do vị thần được thờ chính trong chùa là Bà Thiên Hậu nên người Việt gọi tên chùa là chùa Bà Thiên Hậu (hay chùa Bà Chợ Lớn), trong khi tên chữ Hán là Thiên Hậu miếu, còn người Hoa thì gọi là Phò Miếu (tức miếu Đức Bà). Và do bên cạnh chùa có Tuệ Thành Hội quán, nơi quy tụ của nhóm người Hoa Quảng Đông, nên chùa còn được gọi Tuệ Thành Hội quán.Theo Wikipedia, đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất do người Hoa gây dựng trên đất Sài Gòn xưa. Do vị trí địa dư và lối kiến trúc cổ rất kỳ mỹ, chùa Bà Thiên Hậu quanh năm thu hút rất nhiều khách từ tứ phương tụ về cúng kiếng, xin xâm, thả chim phóng sinh, đặc biệt khách du lịch quốc tế cũng thích ghé vào chùa để vãng cảnh, chụp hình, quay phim… Không kể các ngày lễ Tết trong năm của cả người Hoa lẫn người Việt như Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu, Tết Đoan ngọ..., chùa rất đông khách cả vào các ngày mùng một và rằm hàng tháng.Theo Wikipedia ghi nhận, về các ngày hội chính của chùa Bà Thiên Hậu, thu hút rất đông bà con người Hoa, người Việt đến cúng lễ thì đứng đầu là ngày vía Bà (23 tháng 3 ÂL), kế là ngày 28 Tết hàng năm, chùa tiến hành lễ cúng Bà và lễ khai ấn, cầu mong Bà phò trợ "hộ quốc an dân" và "hợp cảnh bình an". Đã đến cúng Bà Thiên Hậu tại chùa này thì nhiều người thường đi cúng luôn cả Ông Phước An trong chùa Ông gần bên, tức cùng ở trên đường Nguyễn Trãi, quận 5.Theo học giả Vương Hồng Sển, "Bà" có tên là Mi Châu, sinh ngày 23 tháng 3 Giáp Thân (1044), sống ở Phước Kiến (Trung Quốc). Một hôm, cha bà là Lâm Tích Khánh cùng hai anh trai đi thuyền chở muối đến Giang Tây, giữa đường gặp bão lớn. Lúc đó bà đang ngồi dệt vải cạnh mẹ nhưng đã xuất hồn để đi cứu cha và hai anh. Dù cố gắng nhưng Bà chỉ cứu được hai anh, còn cha bị sóng cuốn. Từ đó, mỗi khi thuyền bè ngoài biển bị nạn người ta đều gọi vái đến Bà. Năm Canh Dần (1110), nhà Tống sắc phong cho bà là “Thiên Hậu Thánh Mẫu”.Wikipedia ghi nhận ngoài chùa Bà Thiên Hậu Chợ Lớn, ở TP Sài Gòn có ít nhất 6 nơi khác cũng thờ Bà Thiên Hậu, đó là Miếu Thiên Hậu (số 134 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1), Quảng Triệu hội quán (số 122 Bến Chương Dương, quận 1), Quỳnh Phủ hội quán (số 276 Trần Hưng Đạo, quận 5), Tam Sơn hội quán (số 116 Triệu Quang Phục, quận 5), Hà Chương hội quán (số 802 Nguyễn Trãi, quận 5), Quần Tân hội quán (số 2 Lý Thường Kiệt, quận Gò Vấp).