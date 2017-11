Sài Gòn: Kẹt Xe, Tắt Đường Vì Chung Cư Cất Trong Hẻm Nhỏ

Chung cư Mỹ Phước nằm trong con hẻm số 280 (chỉ rộng khoảng 3m) đường Bùi Hữu Nghĩa, gần chợ Bà Chiểu.Bấy lâu nay, tình trạng chung cư được cất chen vào các con hẻm nhỏ đã khiến thường xuyên xảy ra tình trạng tắt đường, kẹt xe, gây nhiều bức xúc cho các hộ dân sống trong hẻm, theo Thanh Niên (TNO).Chung cư Mỹ Đức trong hẻm 220 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh (Sài Gòn) do Công ty cổ phần xây dựng số 5 làm chủ đầu tư gồm 4 block với tổng cộng đến 800 căn hộ (khoảng 2,400 cư dân) nhưng đường từ đầu hẻm vào chung cư (sâu khoảng 200m) có đoạn rộng chỉ khoảng 5 m, không đủ cho 2 ô tô tránh nhau. Lối đi duy nhất này càng chật chội hơn khi nhiều người còn tận dụng mở hàng quán dọc hai bên hẻm.TNO dẫn lời cô Yến, một người bán nước ngay cổng chung cư, nhà ở hẻm này từ trước khi có chung cư, than thở: “Đưa chung cư vào đây mà không lo quy hoạch giải tỏa cho đường rộng ra. Xe trong chung cư đã nhiều, xe ở ngoài cũng gửi thêm nữa. Ra ra vào vào, bảo sao không kẹt xe”.Không chỉ thế, cô Yến còn cho biết nhiều hộ dân ở đây đều lo lắng nếu chẳng may xảy ra sự cố cháy nổ, hẻm chật thế này, xe cứu hỏa có vào được thì thiệt hại cũng đã lớn rồi. Như chị Linh, có căn hộ trên tầng 17 chung cư, cho biết: “Nhà có con nhỏ, chiều không dám cho cháu chạy ra ngõ chơi vì xe cộ chật cứng, người lớn còn không biết nhích đường nào, huống gì trẻ con”. Nhiều người sống trong hẻm than rằng mỗi sáng sớm dòng người và xe từ chung cư túa ra đi làm là chiếm hết con hẻm, gây kẹt xe triền miên.Cách đấy không xa, cổng vào chung cư Mỹ Phước (trong hẻm số 280 Bùi Hữu Nghĩa, cũng thuộc quận Bình Thạnh) lại ở ngay một ngã ba tạo nên bởi 2 con hẻm, một cái rộng khoảng 3m còn cái kia chỉ rộng khoảng 2m. Theo người dân ở đây, ngã ba này chính là “nguồn cơn” của tình trạng ách tắc giao thông. Chú Sơn, bán tạp hóa gần cổng chung cư, cho biết: “Chung cư này còn nhận giữ xe bên ngoài, cộng thêm điểm đón taxi ngay trong sân nên lượng ô tô ra vào rất lớn, gây kẹt xe suốt!”TNO ghi nhận trên một khu đất chỉ rộng hơn 1,200 m2 nằm ngay góc hai con hẻm trên đường Thành Thái và Tô Hiến Thành (quận 10), có luôn một tòa chung cư cao 10 tầng, gồm 50 căn hộ, trung tâm thương mại, hầm để xe... trong khi lối vào của hẻm chỉ đủ cho 1 xe hơi.Hay ở hẻm 284 đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú), dài chưa đầy một cây số, chỉ rộng chừng 5m nhưng đã có tới ba chung cư mọc lên san sát nhau. Đó là: chung cư Lotus Garden với 2 block cao 21 tầng, gồm 596 căn hộ; đối diện Lotus Garden là một chung cư gồm 3 block với 523 căn hộ, 1,200 chỗ để xe máy và 100 chỗ đậu ô tô và một khu chung cư nữa đang trong quá trình xây dựng với hàng trăm căn hộ. Con hẻm 284 đã nhỏ lại phải gánh thêm vài ngàn người, các loại xe ra vào tấp nập và ngày càng trở nên quá tải.TNO dẫn lời ông Đinh Duy Trinh, tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn bất động sản VN, thừa nhận việc xây dựng các cao ốc, chung cư trong các con hẻm nhỏ là rất nguy hiểm, không chỉ làm quá tải hạ tầng giao thông, gây kẹt xe, ngập nước, quá tải về hạ tầng dịch vụ như y tế, giáo dục, cây xanh... mà còn ảnh hưởng đến an toàn phòng cháy chữa cháy. Bởi khi xảy ra sự cố, phương tiện cứu hỏa sẽ khó tiếp cận vì con hẻm đã nhỏ, người dân còn cơi nới mặt tiền nhà, lấn chiếm lòng, lề hẻm. Mà dù đường vào có thông thoáng đi nữa, hiện nay các phương tiện chữa cháy vẫn chưa thể tiếp cận được các tầng cao nhất của các cao ốc, chung cư cao tầng.Còn theo ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP., việc nhiều chung cư, cao ốc xây chen trong các con hẻm nhỏ là do hệ lụy từ việc cấp phép quy hoạch trên giấy, dựa vào quy hoạch đường dự phóng chứ không phải dựa trên thực tế. Ví dụ như đối với những con hẻm thực tế chỉ rộng 4 - 5m nhưng lộ giới được quy hoạch 20 - 30m, khi doanh nghiệp xin phép làm dự án, cơ quan nhà nước cứ căn cứ vào quy hoạch mà cấp phép, không hề đi kiểm tra thực tế xem nơi đó hạ tầng có đảm bảo hay không.