Dệt May Sẽ Cạnh Tranh Dữ Dội Cần Rẻ, Đẹp, Nhanh, Thợ Robot

SAIGON -- Ngành may dệt Việt Nam đang cạnh tranh khốc liệt: phần vì tranh giành thì trường, phần vì lo robot hóa để giảm chi phí giá thành, trong khi tiền lương công nhân bắt buộc phaỉ tăng đều...Bản tin TTXVN nói rằng “Xuất cảng dệt may 2018: Cạnh tranh khốc liệt để chiếm lĩnh thị trường”...Cạnh tranh trên thị trường dệt may thế giới được dự báo sẽ ngày càng khốc liệt, không chỉ Trung Quốc mà nhiều nước khác như Myanmar, Campuchia... cũng đang gia tăng áp lực cạnh tranh thị phần với Việt Nam tại những khu vực lớn.Bản tin cho biết sau 9 tháng, kim ngạch xuất cảng ngành Dệt May Việt Nam đạt gần 23 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành trên 75% kế hoạch xuất cảng cả năm và Hiệp hội Dệt may Việt Namg dự báo, kim ngạch xuất cảng hàng dệt may của Việt Nam trong năm 2017 có thể đạt 31 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2016.Tuy nhiên, các chuyên gia và doanh nghiệp cũng dự báo thị trường xuất cảng dệt may của Việt Nam, nhất là tại các thị trường lớn như Mỹ, Liên Âu, Nhật Bản cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt.Là doanh nghiệp có tên tuổi của ngành dệt may Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty May Hưng Yên cho rằng, với các doanh nghiệp lớn, đơn hàng trong năm 2018 không là vấn đề lớn nhưng một điều đáng lưu ý là về đơn giá các mặt hàng dệt may lại đang có xu hướng giảm.Theo đại diện doanh nghiệp này, việc giảm giá ở nhiều khu vực thị trường sẽ tác động đến xuất cảng của dệt may Việt Nam trong thời gian tới.Trong khi đó, với số lượng lao động rất lớn, ngành dệt may Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như chi phí sản xuất tăng cao, giá trị gia tăng thấp và năng lực cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp còn chưa theo kịp với xu hướng hiện nay.Ông Dương cho biết, giá đơn hàng xuất cảng có thể giảm nhưng các khoản chi phí đầu vào ở Việt Nam như tiền lương, chi phí khác... đều tăng."Nếu doanh nghiệp muốn tồn tại được thì con đường duy nhất là phải tăng năng suất lao động, đổi mới phương pháp quản trị...," ông Dương nói.TTXVN cũng ghi lời Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội May thêu đan Thành phố SG cũng chỉ ra những thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam trong thời gian tới, nhất là áp lực cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các nước trong khu vực như Trung Quốc, Myanmar, Campuchia...Trên thực tế, các nước này không chỉ đột phá về thị phần xuất cảng mà ngay tại thị trường trong nước, các chính sách về bảo hiểm, đất đai, thuế... đều thấp hơn so với Việt Nam.Đứng từ phía công nhân cũng đầy nỗi lo... Một bản tin từ mấy tuân trước của VnExpress đã nêu ra viễn ảnh: 86% lao động dệt may có thể mất việc vì cách mạng 4.0...Tạo ra sự thay đổi lớn nhưng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 lại là phép thử, đào thải lao động nhân công giá rẻ, trong đó có dệt may.Nghĩa là, máy móc đang thay dẫn công nhân.Bản tin này ghi rằng tuy công ty của ông mỗi năm xuất đi hàng trăm container đơn hàng cho đối tác, chủ yếu là châu Âu, Nhật..., song vị Giám đốc một doanh nghiệp dệt may với 5.000 lao động tại một tỉnh phía Bắc đang tỏ ra khá lúng túng trước sự "xâm lấn" của cuộc cách mạng 4.0 vào ngành này. "Tôi hình dung lao động ngành dệt may Việt Nam sẽ biến mất trong chục năm tới nếu mỗi gia đình có máy in 3D, sự xuất hiện của những chú robot khắp các công xưởng... Chính phủ có giải pháp gì để ngành không rơi vào thảm cảnh như cuộc đối đầu giữa taxi truyền thống với Uber, Grab vừa qua?", vị Giám đốc doanh nghiệp dệt may đặt câu hỏi.