TC: Hầu Hết Các Nỗ Lực Cải Tổ Kinh Tế Bị Ngưng Trệ; Nhập Siêu Của TQ Vào Mỹ Đã Giảm Từ 347 Tỉ MK Còn 239 Tỉ MK

BEIJING - Kế hoạch cải tổ kinh tế của Trung Cộng sắp đối diện bế tắc, theo thâm định của 1 cuộc nghiên cứu mới – khi đo luờng các mục tiêu cải tổ đề ra 5 năm trước, cụ thể là sau đại hội 3 của ban lãnh đạo đảng CS, hầu hết nỗ lực cải tổ đã ngưng trệ, căn cứ trên số liệu và thông tin của Rhodium Group và Asia Society Policy Institute.Cùng lúc thế giới tăng quan ngại về các nỗ lực của Beijing tìm kiếm kỹ thuật cao cho các mục tiêu quân sự, cải tổ thị trường tại Hoa Lục có thể ngăn trở ý định phô bày định hướng của TT Trump về cơ hội kinh doanh đầu tư của công ty Hoa Kỳ.Trong 1 cuộc phỏng vấn của báo South China Morning Post, nhà sáng lập Dan Rosen của Rhodium nhận xét “Chính quyền Trump trông đợi các chính sách bắt nguồn từ đích nhắm tới của Beijing – các nhà lãnh đạo Hoa Lục đã gác lại nhiều cải cách kinh tế với hy vọng tìm ra phương cách không phải hy sinh quyền kiểm soát chính trị trong nước”.Theo chuyên gia Dan Rosen, không may là giải pháp ấy không hề hiện hữu.Trang mạng China Dashboard, là công cụ tương tác của 2 cơ sở nghiên cứu kể trên, cho thấy tiến bộ rất nhỏ nếu không là thoái bộ tại 9 trong 10 lãnh vực là mục tiêu cải tổ, về mậu dịch, cạnh tranh, đầu tư xuyên biên giới và chính sách ngân sách. Theo đánh giá của Dashboard, không có dấu hiệu tiến bộ về thương mại cởi mở với các hàng hoá và dịch vụ đuợc bảo hộ cao độ – tính vào giữa năm, thặng dư mậu dịch trong trao đổi toàn cầu cũng như song phuơng với Hoa Kỳ tiếp tục tăng, không giảm. Hơn nữa, xuất cảng hàng vuợt công suất gây phản ứng bất lợi ngoài nước.Thống kê Hoa Kỳ ghi khiếm ngạch mậu dịch với Trung Cộng trong 8 tháng đầu năm bằng 239 tỉ MK, đúng hướng để vuợt mức khiếm ngạch năm 2016, là 347 tỉ.Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đang điều tra ảnh hưởng của thép và nhôm Trung Cộng trên an ninh quốc gia.Theo chuyên gia Rosen, 1 số quan sát viên ngờ rằng nhóm lãnh đạo Beijing biết cải tổ không kèm theo khai phóng chính trị không là 1 phương án – 1 thành phần khác phỏng đoán Beijing tin có thể tránh nhân nhượng chính trị. Canh tân là lãnh vực duy nhất có thể tiến bộ bằng cải cách, nhưng cũng là môi trường đang chứng kiến căng thẳng gia tăng giữa Beijing và Washington.Khẩu hiệu “Made in China 2025” cũng có nghĩa là loại trừ mọi đối thủ ngoại quốc – trong khi đó, chính quyền Hoa Kỳ bắt đầu cấm Trung Cộng mua các công ty phát triển thông minh nhân tạo và các kỹ thuật tân tiến có thể ứng dụng vào quân sự đuợc biết với thuật ngữ “dual use – công dụng đôi”.TT Trump đến Beijing với 1 đoàn doanh nhân tháp tùng do bộ trưởng thương mại Wilbur Ross dẫn đầu.