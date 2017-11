Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ McMaster Cảnh Báo: Bắc Hàn Có Thể Bị Vào Sổ Đen Đỡ Đầu Khủng Bố

WASHINGTON - Trong 1 buổi phỏng vấn bàn tròn với truyền thông từ 5 nước mà TT Trump ghé thăm trong chuyến đi châu Á, Tướng HR McMaster, cố vấn an ninh quốc gia, khẳng định: mọi phương án hành động quân sự chống Bắc Hàn sẽ đuợc lãnh đạo Hoa Kỳ và Nam Hàn thảo luận trong các hội đàm tuần tới.Ông McMaster diễn giải “Sẽ là vô trách nhiệm nếu không bàn tiềm năng quân sự của liên minh quân sự – lý do để đề tài này đuợc đưa vào chương trình nghị sự là hành vi của chế độ gây hấn và mối đe dọa từ lãnh tụ Kim Jong-un”.TT Trump và TT Moon hôi kiến tại Seoul ngày Thứ Ba 7-11.Theo lời cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, 2 bên cũng thảo luận có thể làm gì hơn, gồm nhu cầu cấp thiết là tăng áp lực kinh tế và ngoại giao để Pyongyang nhận biết rằng phi đạn và bom nguyên tử không bảo vệ họ, không làm họ an toàn hơn – ông McMaster nhấn mạnh “Bắt đầu phi nguyên tử là vì quyền lợi của họ”. Tuy nhiên, Tướng McMaster làm rõ rằng Hoa Kỳ không từ bỏ vận động ngoại giao.Trong chuyến đi châu Á đầu tiên kéo dài 12 ngày, TT Trump ghé TQ, Nam Hàn, Nhật, Vietnam và Philippines.Tướng McMaster cho biết thêm: Bắc Hàn có thể lại có tên trong danh sách “nhà nước đỡ đầu khủng bố” khi thời hạn cứu xét đang đến gần – theo luận liên quan hiệu lực ngày 2-8, Bộ ngoại giao có 90 ngày để thẩm định (nhằm ngày Thứ Năm 2-11). Pyongyang bị đưa tên vào sổ đen năm 1988 tiếp theo vụ đánh bom phi cơ chở khách gây thiệt mạng toàn bộ hành khách và phi hành đoàn. Năm 2008, Pyongyang cam kết thương luợng phi nguyên tử để đuợc tạm xoá tên.Tướng McMaster kết luận: nhà báo sẽ nghe tin nay mai.Ngoài ra, Tướng McMaster cảnh báo Trung Cộng về sự gia tăng hoạt động của oanh tạc cơ Trung Cộng gần đảo Guam – ông nói “Hoa Kỳ thừa nhận rằng nỗ lực quân sự như thế không là thuận theo quyền lợi của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc cũng nhận biết”. Cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Trump nhấn mạnh “Hoa Kỳ có khả năng răn đe bằng sự từ khước, có nghĩa là thuyết phục đối phương hiểu rằng họ không thể đạt đuợc mục tiêu bằng sưc mạnh quân sự”.Military Times đưa tin tuần này: oanh tạc cơ Trung Cộng bay gần không phận Guam để thử thách các vùng phòng thủ của Hoa Kỳ, dẫn nguồn tin quân sự giấu tên. Oanh tạc cơ Trung Cộng bay thăm dò gần đảo Guam gồm loại H-6K Badger trang bị phi đạn hành trình tầm bắn 1600 kilomét. Oanh tạc cơ Trung Cộng cũng bay tuần tiễu tại Biển Đông hồi Tháng 7, theo tin từ truyền thông Hoa Lục.Ngoài ra, Tướng McMaster hoan nghênh Beijing ngưng trừng phạt doanh nghiệp Nam Hàn vì nỗ lực tự vệ của nhà cầm quyền Seoul, sau 1 năm căng thẳng tiếp theo thỏa thuận với Hoa Kỳ để đặt hệ thống phi đạn pòng thủ THAAD tại vùng ven Seoul.