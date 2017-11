Gia Đình Suy Ngẫm: Hành Động Ngay Bây Giờ...

Thành LaceyNhững ước mơ của tôi sẽ trở thành vô giá trị, những hoạch định của tôi sẽ thành cát bụi, những mục tiêu của tôi sẽ không đạt được; tất cả những điều trên không có gía trị gì trừ phi chúng được theo sau bởi hành động.Không bao giờ có một bản đồ nào dù được đo vẽ tỉ mỉ đến đâu cũng không đưa người chủ của nó đi đựơc một tấc đoạn đường. Không bao giờ có một bộ luật nào dù cho công bằng đến đâu ngăn được tội phạm xảy ra. Hành động, chỉ có hành động, là đóm lửa làm bùng cháy tấm bản đồ, bộ luật, ước mơ của tôi, hoạch định, mục tiêu của tôi trở thành một sinh lực làm nên hiện thực. Hành động là thức ăn, là nước uống nuôi dưỡng thành công của tôi.Tôi sẽ hành động ngay bây giờNhững chần chừ do dự kéo tôi luì lại do từ sự sợ sệt, giờ đây tôi nhận ra đựơc bí mật đó nằm sâu trong trái tim của những người can đảm. Giờ đây tôi biết là để chiến thắng nổi sợ tôi phải luôn hành động cách mạnh dạn rồi sự e dè sẽ tan biến đi. Tôi học bài học từ con đom đóm chỉ phát ra được ánh sáng khi nó quạt cánh . Tôi sẽ là con đom đóm phát sáng nhờ đập cánh của mình.Tôi không né tránh nhiệm vụ ngày hôm nay để làm vào ngày mai vì tôi biết rắng ngày mai không bao giờ đến. Thà rằng tôi làm mà bị thất bại còn hơn không làm để chịu sống một cuộc đời nhàm chán của “một ngày như mọi ngày.”Tôi sẽ hành động ngay bây giờ.Khi tôi bắt đầu công việc của ngaỳ tôi sẽ nói câu này ngay một cách mạnh dạn với người cộng sư hay với việc làm trưức mặt. Tôi không để những trở ngại và cám dổ của sự chần chừ lấn áp. Chỉ có hành động mới quyết định được giá trị của tôi ngoài xã hội và nhân đôi gía trị đó bởi hành động của tôi. Tôi sẽ làm khi kẻ thất bại rụt rè. Tôi sẽ làm khi kẻ thất bại tìm cách nghỉ ngơi. Tôi sẽ làm khi kẻ thất bại nói là đã quá trể.Tôi chỉ có được NGÀY HÔM NAY. Ngày mai là ngày dành cho kẻ lừơi nhác. Thời gian không chờ đợi ai cả; thành công không nằm ờ ngày mai mà nằm ở NGAY BÂY GIỜ. Nếu tôi không hành động, đời tôi sẽ bị hủy hoại đi trong thất bại, khốn khổ và những đêm dài không ngủ được vì hối tiếc. Thành công không đợi ai cả. Nếu tôi chần chừ, thành công sẽ đến với người khác và mãi mãi không còn đến với tôi.Bây giờ là lúc. Bây giờ là nơi. Tôi là ‘Người của BÂY GIỜ’.Tôi sẽ hành động ngay bây giờ.Thành Lacey