Kim Jong-un: Tội Diệt Chủng

Vi AnhAi gây ra cuộc chiến tranh Triều Tiên lần thứ nhứt, từ giữa năm 1950 đến 1953, làm đất nước chia đôi, chỉ trong 3 năm chết hơn 5 triệu binh sĩ và thường dân, hơn Đệ Nhị Thế Chiến. Đó là Kim nhựt Thành rước quân TC dùng biển người vượt qua sông Áp Lục, nguy cơ về Thế chiến thứ 3 sắp xảy ra, Mỹ quyết định rút quân. Tháng 7/1953, hiệp định đình chiến được ký kết, hình thành khu phi quân sự dọc vĩ tuyến 38. Tuy nhiên, hiệp định hòa bình chưa bao giờ được ký. Hai miền trên bán đảo Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.62 năm sau, chính cháu nội của Kim Nhựt Thành là Kim Jong-un gây ra cuộc khủng hoảng hoả tiễn, nguyên tử, bất chấp luật tài giảm nguyên tử của Liên hiệp Quốc, để đe dọa Mỹ, Nhựt, Nam Hàn, có thể gây ra Chiến tranh Triều Tiên thứ 2. Theo các chiến lược gia ước tính nếu chiến tranh, thiệt hại nhân tài vật lực của hai miền Triều Tiền sẽ lớn lắm, số người chết, bị thương sẽ kinh khủng. Nhà báo Trọng Nghĩa của Đài RFA ngày 27-10-2017 có trích dẫn từ giới chiến lược gia, đi một bài nói lên tai hoạ có thể gọi là diệt chủng này gây ra bởi CS Bắc Triều Tiên [CSTT] do Kim Jong-un gây ra. Xin phép trích dẫn để rộng đường dư luận và nhận địnhTheo ước tính, CSTT lâu nay đã đặt cả 10.000 đại bác và 500 hoả tiễn dọc theo biên giới, phần lớn che giấu trong các hang động đường hầm hay bunker. CS Bắc Hàn còn có lực lượng bộ binh lên đến 1,1 triệu người, trong đó 70% đồn trú trong phạm vi 100 km tính từ biên giới với miền Nam.Với trận đồ ấy, các chuyên gia quân sự lo ngại rằng ‘Bình Nhưỡng, vốn luôn đe dọa biến Seoul thành biển lửa, có thể sẽ áp dụng chiến thuật giết càng nhiều người càng tốt trong những giờ khắc đầu tiên của cuộc chiến.“Theo viện Nghiên Cứu Nautilus ở California, 65.000 người dân Seoul sẽ chết trong ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh thông thường, hầu hết trong ba giờ đầu. Trong vòng một tuần sẽ có 80.000 người chết.“Chuyên gia Roger Cavazos của Viện Nautilus cho rằng chiến thuật của Bắc Triều Tiên là «giết hàng chục ngàn người, bắt đầu một cuộc chiến dài hơi, gây nên những thiệt hại to lớn trước khi chế độ bị đánh gục».“Trong trường hợp nổ ra xung đột, phản ứng của Mỹ và Hàn Quốc sẽ gần như tức thời, sau khoảng một vài phút, điều đó sẽ làm giảm tác hại của pháo binh Bắc Triều Tiên và số lượng thương vong ở miền Nam. Nhiều thường dân sẽ nhanh chóng tìm nơi ẩn náu tại hàng ngàn nhà tạm trú ở Seoul.“Theo kịch bản này, cuộc phản công sẽ hủy hoại 1% pháo binh Bắc Triều Tiên trong mỗi giờ đồng hồ, hoặc gần một phần tư ngày đầu tiên. Và phần lớn cuộc chiến sẽ kết thúc trong bốn ngày.“Các tài liệu chính thức của Hàn Quốc từ năm 2016 cho thấy là Washington sẽ huy động đến 690.000 binh lính, 160 tàu và 2.000 máy bay vào cuộc, bổ sung cho 28.500 quân Mỹ trú đóng tại Hàn Quốc, và đạo quân của Hàn Quốc gồm 625.000 quân.“Lợi thế như vậy sẽ nghiêng về phía Mỹ và Hàn Quốc, và kịch bản nào cũng kết thúc bằng thất bại của Bắc Triều Tiên. Vấn đề khiến nhiều người lo ngại, tuy nhiên lại là kho vũ khí nguyên tử mà Bình Nhưỡng nắm trong tay.“Trang web Nukemap, chuyên ước tính thiệt hại của các vụ tấn công nguyên tử, cho rằng nếu Bình Nhưỡng cho nổ một quả bom cỡ như trái bom thử đầu tháng 09/2017 ở độ cao 1.500 mét trên Seoul, thì sẽ có 660.000 người thiệt mạng. Trong trường hợp Mỹ dùng một quả bom tương tự đánh Bình Nhưỡng, thì số người chết sẽ lên đến 820.000 người.”Theo nhiều lời tuyên bố của các giới chức thẩm quyền Mỹ, TT Trump Mỹ sẽ tiêu diệt CS Bắc Hàn nếu CS Bắc Hàn tấn công Mỹ trước. Ngoại trưởng Mỹ Tillerson nói, nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên cho đến khi 'những quả bom đầu tiên rơi xuống'. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis tại Khu Phi Quân Sự, DMZ, sát biên giới hai nước Triều Tiên, 27/10/2017, tuyên bố "hành động khiêu khích của chế độ Kim Jong-un là một mối đe dọa đối với an ninh khu vực", tuy nhiên Hoa Kỳ không theo đuổi mục đích chiến tranh mà vẫn thiên về giải pháp ngoại giao.Nhưng có tin bán chánh thức, ngày 31/10/2017, theo một nguồn tin được phép ở bộ Ngoại Giao Mỹ đã tiết lộ qua ngã gọi là «Kênh New York», ông Joseph Yun, nhà đàm phán Mỹ chuyên trách Bắc Triều Tiên, đã tiếp xúc với phái đoàn Bắc Triều Tiên bên cạnh Liên Hiệp Quốc.Còn chính quyền Hàn Quốc đòi được quyền tự định đoạt về mặt quân sự trong trường hợp nổ ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, theo tiết lộ của nhật báo tài chính Mỹ, The Wall Street Journal.Qua cuộc vận động liên bộ quốc phòng và ngoại giao Mỹ, thông cáo chung của các Bộ trưởng Quốc phòng của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhấn mạnh "nhu cầu duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực" và kêu gọi “tự kiềm chế và nối lại đối thoại để giảm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên."Theo tình hình hiện tại, TC với Tập cận Bình quá ngán ngẫm Kim Jong-un gây quá nhiều phiền phức cho TQ, Ông sẽ không tiếp viện, đưa quân qua đánh Mỹ như Mao Trạch Đông. Còn Nga vì xung khắc với Mỹ nên lên tiếng kêu gọi giải pháp ngoại giao, ông Putin chỉ nói bằng lời, chớ không có quyền lợi gì để tiếp viện quân sự cho CS Bắc Triều Tiên.Có lẽ để tránh thương vong quá lớn, quá nặng cho quân dân Triều Tiên hai miền, tránh tàn phá đất nước có lẽ giải pháp tốt nhứt là triệt hạ chế độ CS gia đình trị ba đời nhà họ Kim. Bằng đảo chánh chế độ hay ám sát Kim Jong-un mà tình báo Mỹ và Nam Hàn hơn một lần tiết lộ cho báo chí. Chớ một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Mỹ cùng đồng minh Hàn Quốc và Nhựt yểm trợ chống CS Bắc Triều Tiên sẽ rất thảm khốc xét về số lượng thương vong, tàn phá đất nước cả hai miền.Nhưng dù chiến tranh lật đổ hay ám sát Kim Jong-un, chế độ CSTT ở miền Bắc khó mà tồn tại. Trái lại có thể mở đường cho việc tái thống nhứt đất nước. Kim Jong-un có thể chết do ám sát hay sống đầu hàng. Nhưng Kim Jong-un khó tránh tội diệt chủng dù sống hay chết theo luật quốc tế và theo đạo lý và công luận của toàn dân Triều Tiên./.(VA)