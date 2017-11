Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh Từ Chức Vì Tai Tiếng Sách Nhiễu Sex

LONDON - Thủ Tướng Theresa May buộc phải thay thế bộ trưởng quốc phòng Michael Fallon vì tai tiếng sách nhiễu tình dục về ông này mở rộng.Ông Fallon là đồng minh của bà May đã từ chức vì các hành vi bất xứng trong quá khứ. Ông Fallon cũng bị đánh giá là không có kinh nghiệm về quân sự, là không thích hợp.Bà May bổ nhiệm tân bộ trưởng Gavin Williamson 41 tuổi là ngôi sao đang lên trong đảng Bảo Thủ.Bà phải hành động nhanh chóng sau khi đa số hậu thuẫn tại QH sút giảm trong cuộc bầu cử Tháng 6.Tai tiếng về ông Fallon đe dọa gây thiệt hại hơn nếu các tố giác chống lại đảng Bảo Thủ buộc Phó Thủ Tuớng Damian Green ra đi.Bộ trưởng Fallon tuyên bố từ chức sau khi lên tiếng xin lỗi đã đụng chạm đầu gối của 1 nữ phát thanh viên, năm 2002.Tại xứ Scotland, thủ lãnh Bảo Thủ Ruth Davidson nói: đã đến lúc để chấm dứt thứ văn hoá trên chính trường cho phép người quyền thế dùng địa vị để đòi hỏi này khác.