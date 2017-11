Tesla: Thua Lỗ Trầm Trọng Nhất Trong 3 Tháng Qua

NEW YORK - Giá cổ phiếu Tesla giảm 6% khi Wall Street bắt đầu giao hoán sáng Thứ Năm trong khi giới phân tích nghĩ rằng Tesla cần tìm kiếm thêm tài trợ.4 đại danh tài chính gồm Goldman Sachs và JP Morgan hạ chỉ tiêu giá từ 5 đến 10 MK sau khi báo cáo tài chính của Tesla xác nhận thua lỗ chưa từng thấy trong 3 tháng qua, và ngày xuất xưởng dòng xe Model 3 hoãn lại 3 tháng.Cổ phiếu Tesla của ngôi sao Elon Musk tại Silicon Valley tăng 50% kể từ đầu năm, nhưng đã giảm 23% từ giữa Tháng 9.Tin thư từ ban phân tích của Cowen and Co cho hay: ông Musk nên ngưng hưá hẹn quá mức, nên tập trung vào viễn kiến thực tế, giảm tốc để lấy lại sức.Model 3 là sản phẩm hệ trọng với tương lai đầu tư có lời của Tesla mà nay định xuất xưởng 5000 chiếc/tuần từ cuối Tháng 3-2018 thay vì Tháng 12-2017.Một số phân tích gia tin tưởng Tesla có thể giải quyết các trục trặc của bình điện.Nhìn chung, Wall Street tỏ ra thận trọng hơn, với 8 trong 24 khuyến cáo là “Hãy Mua”, 9 khuyến cáo là “Khoan” và 7 khuyến cáo “Bán”.