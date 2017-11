Hawaii: 1 Cảnh Sát Gốc Việt Bị xử Chung vụ Cảnh Sát Mỹ

HONOLULU (Hawaii News Now) - Một nhóm 3 cảnh sát đương nhiệm hay cựu cảnh sát Honolulu đã khai trước tòa là vô tội hôm Thứ Tư 1 tháng 11/2017 trước các cáo buộc liên bang trong một phần cuộc điều tra về hành vi phạm luật.Cảnh sát Bobby Nguyen, Trung úy cảnh sát Derek Hahn, và Thiếu tá hồi hưu Gordon Shiraishi là một phần trong cuộc điều tra về cú xì căng đan liên hệ cựu Cảnh sát trưởng Louis Kealoha và vợ là bà Katherine, một phụ tá công tố viên.Shiraishi ra tòa trước, bị khởi tố là cản trở thủ tục công lý, một tội đaị hình, vì nói dối đaị bồi thẩm đoàn.Hahn và Nguyen bị khởi tố là âm mưu trong việc nói dối với liên bang và đại bồi thẩm, và vì tham dự kế hoạch gài bẫy hình sự một thân nhân của Kealoha, theo lời FBI nóí rằng người kia không phạm tội gì.Luật sư của Nguyen là Randall Hironaka, yêu cầu thẩm phán Richard Puglisi họp kín để bàn về tình hình Nguyen không đủ tiền trả luật sư và do vậy xin chính phủ gánh món tiền đó.Nguyen, Hahn và cảnh sát Daniel Sellers đang nghỉ không lương trong khi chờ kết quả xử án.Bà Katherine Kealoha cũng bị Phòng Công Tố Honolulu cho nghỉ không lương.Ông Louis Kealoha bị buộc về hưu đầu năm nay sau khi FBI thông báo rằng ông là đối tượng điều tra.Vợ chồng Kealohas và cảnh sát Sellers đã khai vô tội khi ra tòa hôm 20/10/2017.Tất cả các nghi can sẽ ra tòa laị vào ngày 19/12/2017.