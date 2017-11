Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới Bầu Hội Đồng Quản Trị 2018-2023

Trong buổi họp.Wstminster (Bình Sa) - - Tại phòng hội Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu số 14550 Magnolia St., Suite# 205, Thành Phố Westminster, CA 92683 vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017,Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới đã tổ chức phiên họp khoáng đại để bầu Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội Phát triển Võ Thuật Thế Giới Nhiệm Kỳ 2018-2023.Buổi họp diễn ra với sự tham dự ngoài các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị, một số các Chưởng Môn, các Võ Sư trực thuộc Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới (theo lời giới thiệu của ban tổ chức trong số co): Bắc Phong Từ Võ Hạnh, Tiến Sĩ Cai Văn Khiêm, Võ Sư, BS. Kiều Quang Chẩn, LS. Dina Nguyễn, Tiến Sĩ Phạm NGọc Tiếu, Võ Sư Kiếu Công Lang, Giáo Sư Tăng Bảo Cang, Võ Sư Bùi Duy Cảnh, Võ Sư Lê Hữu Quế, VS. Đặng Thành Phước, VS. Lê Quang Thế, ông Nguyễn Văn Sửu, VS. Nguyễn Quang Toàn, GS. Lê Đình Trung….. .Quan khách có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, (ông cũng là một Võ Sư) Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình Võ Sư Phillip Nguyễn, Trưởng Ban Tổ Chức và MC. Thảo Ly.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Võ Sư Phillip Nguyễn lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả qúy quan khách cũng như qúy võ sư cùng qúy cơ quan truyền thông.Tiếp theo Chủ Tịch Lý Hoàng Tùng cùng các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị lên tuyên bố mãn nhiệm để chuẩn bị bầu tân Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2018-2023.Sau khi tuyên bố mãn nhiệm, Ban tổ chức mời một số qúy vị vào Ban Giám Sát để điều hành việc bầu cử.Thành phần Ban Giám Sát gồm có: Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, Tiến Sĩ Phan Ngọc Tiếu, Võ Sư Bắc Phong Từ Võ Hạnh, Tiến Sĩ Cai Văn Khiêm, Võ Sư Kiều Công Lang.Trong lúc nầy Ban Giám Sát phụ trách phần hành công việc bầu cử.Mở đầu Ban Giám Sát bầu cử kêu gọi ứng cử, sau thời gian chờ đợi không có người ứng cử, tiếp theo phần đề cử, một số thành viên được đề cử gồm có: Võ Sư Lý Hoàng Tùng, VS. Lê Hữu Quế, VS. Trần Như Đẩu,VS. Nguyễn Khiêm, VS. Văn Công Định, VS. Bác Sĩ Kiều Quang Chẩn, VS. Nguyễn Phước Phillip.Sau phần đề cử Ban Giám Sát đề nghị các võ sư được đề cử cho biết ý kiến, theo thứ tự từng người. Kết qủa các võ sư được đề cử đều từ chối chỉ còn lại 2 VS. đó là Võ Sư Lý Hoàng Tùng và VS. Lê Hữu Quế.Cách thức bầu cử theo thể thức bỏ phiếu kín, Ban Giám Sát đã phát cho mỗi người một lá phiếu để các thành viên tham dự ghi vào tên người mình tín nhiệm.Sau đó Ban Giám Sát thu lại và kiểm phiếu. Kết qủa cuộc kiểm phiếu đã được công bố như sau: Võ Sư Lý Hoàng Tùng 48 phiếu/56, VS. Lê Hữu Quế 4 phiếu/56, (trong đó có 2 phiếu trắng và 2 phiếu bất hợp lệ.).Sau khi tuyên bố kết qủa, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, thay mặt Ban Giám Sát Bầu Cử tuyên bố Võ Sư Lý Hoàng Tùng đắc cử chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017-2023.Tân Chủ Tịch Lý Hoàng Tùng lên cảm ơn Ban Giám Sát, cảm ơn đại hội và ông cho biết trong những ngày sắp tới ông sẽ mời một số qúy Võ Sư vào các chức vụ trong Hội Đồng Quản Trị, khi sắp xếp thành phần nhân sự xong sẽ tổ chức một buổi ra mắt trong một ngày rất gần.Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức cảm ơn Ban tổ chức và chúc tân Hội Đồng Quản Trị thành công trong việc phát triển võ thuật.Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói: Cảm ơn một cuọc bầu cử rất dân chủ và công bằng. Chúc mửng VS Lý Hoàng Tùng, trong 20 năm qua ông đã đóng góp và quy tụ được nhiều môn phái vào Tổng Hội.TS. Phan Ngọc Tiếu cho biết: “vào hội trường ông cảm thấy bùi ngùi vì sự vắng mặt của GS. Hà Huyền Thanh, một người đã đóng góp nhiều công sức cho sự hình thành và phát triển Tổng Hội.”Nói chung những vị trong Ban Giám Sát phát biểu đều ca ngợi tinh thần làm việc không mệt mỏi của Võ Sư Lý Hoàng Tùng trong nhiều năm qua. Võ Sư Kiều Công Lang nói: “Sau 20 năm, ngoài VS Lý Hoàng Tùng ra không ai có điều kiện như ông đã thể hiện một tinh thần võ đạo xứng đáng.” Võ Sư Huỳnh Long cho biết hiện tại đã có những võ đường tại Canada, Âu Châu.Riêng Võ Sư Trần Như Đẩu, một VS trong Ban Chấp Hành toàn quốc từ năm 1975 nói: “Ông nhhận thấy cuộc bầu cử hôm nay trong sáng và công bằng, vì vậy nếu ai có ý kiến gì thì nên trình bày ngay đây, đừng để ra ngoài phát ngôn sai sự thật như vậy không xứng đáng là một võ sĩ.” Tiếp theo với nhiều ý kiến đong góp để rút tỉa kinh nghiệm trong đó có Nhà văn Đặng Phú PhongTrong lúc nầy Võ Sư Lê Hữu Quế lên chúc mừng VS Lý Hoàng Tùng, anh cho biết: Anh Tùng là một người có đức tính hài hòa đã đưa anh em lại gần nhau hơn.Buổi họp bầu cử kết thúc trong tinh thần đoàn kết, thân mật trước khi chia tay nhau, hẹn gặp nhau ngày ra mắt Tân Hội Đồng Điều Hành.