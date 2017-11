Hội Xuân Ở Mile Square Park: 3 Ngày 16, 17, 18 Tháng 2/2018; Sẽ Xây Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, Khánh Thành Tháng 6/2018

Trong buổi tiếp xúc nói về Hội Xuân.Anaheim, Nam California (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Golden Sea, 9802 Katella Ave., Garden Grove, CA 92804, vào lúc 6 giờ tối Thứ Tư ngày 01 tháng 11 năm 2017, Giám Sát Viên Andrew Do và Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Ceava Foundation, INC. đã tổ chức một buổi tiếp xúc với các cơ quan truyền thông và thân hữu để thông báo thời gian tổ chức Hội Xuân (Hội Chợ Tết) Mậu Tuất 2018 tại Mile Squar Park sẽ được tổ chức trong 3 ngày vào các ngày16, 17, 18 Tháng Hai năm 2018.Mở đầu buổi tiếp xúc, Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa Chủ Tịch Ceava Foundation, INC, Trưởng Ban Tổ Chức Hội Xuân Mậu Tuất lên giới thiệu Giám Sát Viên Andrew Do lên thông báo một số tin tức sinh hoạt liên quan đến việc tổ chức Hội Xuân Mậu Tuất 2018 và một số công tác mà ông đã thực hiện để phục vụ cư dân trong Quận Cam.Trong dịp nầy GSV Andrew Do cho biết ngoài việc Hội Xuân, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã xúc tiến việc xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng tại Mile Square Park (góc đường Edinger và Euclid, trong khu Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo) Trung tâm rộng khoảng 10,000 Square Feets, dự trù khoảng 5 triệu Mỹ kim. Trung tâm có đầy đủ tiện nghi, có nhà ăn, có bếp nấu, có phòng tắm có khu sinh hoạt tập thể dục, thể thao, có khu tổ chức tiệc. Ông cũng cho biết nơi đây còn là nơi tạm trú của cư dân trong những trường hợp thiên tai bất trắc xãy ra... Ông nói: Nếu không có gì trở ngại Trung Tâm sẽ được khánh thành vào tháng 6 năm 2018. Nhân dịp nầy ông cũng đã cảm ơn anh Tăng, anh Nghĩa, anh Nam và các anh chị có mặt hôm nay đã nhận lời đứng ra tổ chức Hội Xuân 2018 là một vinh dự cho chúng tôi.Tiếp theo Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa mời một số các vị trong ban tổ chức hội Xuân lên bàn chủ tọa để giới thiệu cùng mọi người trong đó có: anh Mai Định, cô Ánh Liên, anh Phạm Luyến, anh Phan Nhật Nam.Theo Ban tổ chức cho biết, thì đây là một Hội Xuân chưa hề có trong các sinh hoạt (miễn phí) của cộng đồng người Việt.Ngoại trừ như Hội Chợ Tết, Hè, hay Trung Thu trong Mile Square Park. Mà Giám sát viên Andrew Do làm rất thành công rong thời gian qua.Chính vì vậy cho nên CEAVA mới tham gia tổ chức Hội Chợ Tết 2018 (đây là một Hội Chợ Tết không liên quan gì đến những Hội chợ Tết trước đây)Trong dịp nầy KTG, Nguyễn Xuân Nghĩa nói: Hội Tềt ngoài việc vui xuân còn là dịp để nhắc nhở con cháu chúng ta nhớ về Lịch Sử oai hùng của dân tộc qua những lần chống giặc ngoại xâm vào những Mùa Xuân đã đi vào lịch sử.Nghĩ đến các thế hệ người Mỹ gốc Việt sau này, từ đã lâu, một số bằng hữu của chúng tôi trù tính lập ra một hội bất vụ lợi theo quy định của luật pháp Mỹ với mục tiêu huy động tài chánh để cấp phát giải thưởng và học bổng cho các thế hệ con cháu của chúng ta tại Hoa Kỳ nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam.Từ ước nguyện đó, tổ chức CEAVA Foundation, Inc. (Culture, Education and Art Foundation for Vietnamese American Future Generations) được chính thức thành lập ngày ba Tháng Năm 2017.Chúng tôi là Chủ tịch của Hội CEAVA, và cho tới nay CEAVA chưa nhận được một trợ giúp tài chánh nào ngoài phần đóng góp của thân hữu bên trong. Vậy mà, khi góp phần tổ chức Hội Chợ Hè vào Tháng Tám vừa qua tại Mile Square Park, CEAVA vẫn trao nhiều giải thưởng trị giá rất cao như báo chí đã tường thuật.Vì năm tới là Xuân Mậu Tuất, chúng tôi còn nhận lời làm Trưởng ban Tổ chức (CPO - Chief Program Officer) Hội chợ Tết trong Mile Square Park vào ba ngày 16, 17, 18 Tháng Hai 2018. Thời điểm này đã được Giám sát viên Andrew Đỗ thông báo sau khi bảo trợ việc tổ chức Hội Chợ Tết Đinh Dậu 2017 năm ngoái. Xin nói thêm là cũng từ sáng kiến của ông Andrew Đỗ mà hàng năm cộng đồng người Việt tại Quận Cam đã có một Hội Chợ Tết ngay trong Mile Square Park.Năm nay, CEAVA nhận lời phụ trách phần tổ chức về nghệ thuật, giải trí và các gian hàng trong Hội Xuân Mậu Tuất 2018 vì một lý do thiêng liêng:Đúng 1070 năm trước, năm Mậu Tuất 938, Ngô Vương Quyền đã đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng để giành lại độc lập cho đất nước sau hơn ngàn năm Bắc Thuộc. Nối tiếp, năm 981 Lê Đại Hành Hoàng đế cũng đánh bại quân Tống trên sông Bạch Đằng khiến tư lệnh lực lượng viễn chinh của họ là Hầu Nhân Bảo mất mạng. Sau đó là chiến thắng lẫy lừng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn vào năm 1288, 730 năm trước, cũng trên sông Bạch Đằng....Suy ngẫm lại thì ngoài mưu lược thần kỳ của các danh nhân trong lịch sử, yếu tố thành công còn là sự đoàn kết một lòng của toàn dân ta trước mối họa ngoại xâm. Ngày nay, tinh thần đoàn kết đó càng phải được mọi người xiển dương.Trong cảnh nguy nan của đất nước trước đà bành trướng của Trung Cộng, tổ chức CEAVA muốn làm nổi bật ba trận thủy chiến lừng danh của tổ tiên để các thế hệ về sau khỏi quên và cùng noi gương sáng của tiền nhân cho thế giới cùng biết.Vì vậy, ngoài việc mừng Xuân đón Tết thông thường, Hội Xuân Mậu Tuất 2018 còn có một chủ điểm là Bạch Đằng Giang, với các sinh hoạt tưởng niệm đa diện, long trọng và ý nghĩa.Với tham vọng đó, CEAVA xin quý vị giới thiệu cho các nhân sĩ và đoàn thể để chúng tôi được thỉnh ý về cách tổ chức và trình bày chủ điểm. Mục tiêu của chúng ta có tinh thần đạo lý, đó là góp phần làm rạng danh tiền nhân qua ba chiến công oanh liệt trên cùng một dòng sông oai hùng của đất nước. Điều ấy càng làm nổi bật sự khác biệt của chúng ta với chế độ đương quyền tại Hà Nội.Vì những lý do nêu trên, chúng tôi phổ biến thông báo này tới quý bằng hữu thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong các hội đoàn và cơ quan truyền thông để xin trợ giúp ý kiến cho việc tổ chức được hoàn hảo.Mọi chi tiết liên lạc Nguyễn-Xuân Nghĩa714-230-5127Nguyenxnghia2010@gmail.comVui Xuân là nhớ tiền nhân và nhiều tấm gương vằng vặc ngàn năm. Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 sẽ ôn lại kỷ niệm vàng son đó làm chủ điểm mừng Tết.