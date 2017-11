Giặc Cờ Đỏ Và Những Cái Đầu Mạt Vận

Phạm TrầnNạn giặc cờ đỏ ra đời với quy mô lớn cuối tháng 10/2017 ở Việt Nam đã làm cho chế độ thời mạt vận hiện ra rõ nét hơn.Có tên chính thức là “Liên Minh Cờ Đỏ”, các Hội cờ đỏ đến từ Hà Nội và nhiều vùng trong nước đã tổ chức buổi ra mắt vào ngày 29/10/2017 ở xã Sơn Hải, gần Giáo Họ Văn Thai, thuộc Giáo xứ Song Ngọc, thuộc huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An.Với chiêu bài “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc phô trương lực lượng của lối 700 người, đa phần là thanh niên, thanh nữ là nhằm chống lại các cuộc tuần hành đòi bồi thường và đòi tống cổ Formosa ra khỏi Việt Nam của người dân, đa phần là giáo dân Công giáo ở Nghệ An. Họ là một bộ phận nạn nhân của thảm họa cá chết và làm biển ô nhiễm do Nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh gây ra cho 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Qủang Bình, Qủang Trị và Thừa Thiên-Huế hồi tháng 4/2016.Nhưng đa số dân Nghệ An sống ven biển làm nghề nước mắm và muối biển nên thảm họa Formosa cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. Nhiều gia đình đã điêu đứng vì nợ nần chồng chất, mất nghề và thất nghiệp kéo dài nhưng không được nhà nước coi là nạn nhân trực tiếp của Formosa.Vì vậy mà hai Linh mục Công giáo Nguyễn Đình Thục của Giáo xứ Song Ngọc và Linh mục Đặng Hữu Nam, Giáo xứ Phú Yên đã lãnh đạo các nạn nhân giáo dân đi khiếu kiện và xuống đường đòi công lý và bồi thường nhưng chưa được giải quyết.Đảng và chính phủ Việt Nam đã nhận 500 triệu dollars bồi thường từ Formosa Đài Loan, nhưng số tiền này chỉ được coi như muối bỏ biển nếu so với thảm họa môi trường để lại lầu dài cho biển và nhân dân miền Trung.Cũng nên biết, Việt Nam chưa bao giờ cải chính tin Formosa Đài Loan tuy đứng tên đầu tư, nhưng có các Công ty lớn của Trung Hoa đứng sau cung cấp thiết bị và nguyên liệu và hàng ngàn công nhân cho nhà máy để cùng khai thác.Như vậy, “bàn tay của Bắc Kinh” có trách nhiệm gì trong biến cố gây ra thảm họa môi trường cho miền Trung không, hay khoản tiền bồi thường 500 triệu dollars đã được mặc cả nên phiá Việt Nam đã tìm mọi biện pháp đề chống các cuộc biều tình đòi bồi thường của dân Hà Tĩnh và vùng phụ cận?NƯỚC BIỂN VÀ CON CÁBởi vì theo các nhà khoa học Việt Nam thì: “Phải mất ít nhất 50 năm hệ sinh thái biển của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế mới có thể phục hồi như trước.” (theo VietNamNet, ngày 04/07/2016)Trong khi đó thì Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã gây hoang mang cho dân khi đơn phương công bố: “Kết quả quan trắc, giám sát cho thấy môi trường biển 4 tỉnh miền Trung đã an toàn đối với vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và khu vực bãi tắm, thể thao dưới nước...” (Thời báo Kinh tế Việt Nam, ngày 13/07/2017)Nhưng báo chí Việt Nam lại đưa tin: “Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo khắc phục sự cố, ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh cho người dân 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi Formosa năm 2016, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu 4 tỉnh miền Trung là: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế tiếp tục không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy ở khu vực 20 hải lý trở vào bờ (khoảng 30 cây số) , cho đến khi Bộ Y tế có kết luận về hải sản tầng đáy đã đảm bảo an toàn thực phẩm và nguồn lợi thủy sản đã được khôi phục.” (theo Tríthức VN, ngày 18/05/2017)Hồi tháng 9 năm 2016, nhà nước cho dân biết: “Tất cả hải sản như: cá ngừ, cá thu, cá nục các loại, cá chỉ vàng, cá bạc má, cá hố, cá bò, cá cam, cá trích, cá đối, cá cơm và các loại hải sản khác sống ở tầng nổi, hải sản tại đầm nuôi của 4 tỉnh miền Trung đều đảm bảo an toàn để sử dụng làm thực phẩm.”Tin này cũng lưu ý: “Các hải sản như: ghẹ, tôm, tôm tít, ốc, mực, cá đuối, cá đục, bạch tuộc, cua đá và các hải sản khác sống ở tầng đáy trong vòng 13,5 hải lý chưa đảm bảo an toàn để sử dụng làm thực phẩm.” (theo báo Người Lao Động, ngày 21/09/2016)Nhưng khác với “tầng đáy” dễ nhận ra, “tầng nổi”, nếu so với mặt nước thì “sâu” bao nhiêu mét, và làm sao mà bảo đảm cá không bị nhiễm độc do vận chuyển của nước từ dưới lên trên?Vì vậy mà người dân vẫn chưa tin vào cái miệng “không bảo đảm” của các chuyên gia nhà nước. Cũng do các tin trái ngược nhau của nhà nước đưa ra sau hơn một năm xẩy ra sự cố Formosa cho thấy Chính phủ đã rất lúng túng và không có khả năng giải quyết cuộc khủng hỏang ô nhiễm môi trường ở miền Trung.Một điều khó hiểu khác là không biết do ai mách nước hay bị đe dọa mà Chính phủ Việt Nam đã từ chối mọi đề nghị tình nguyện giúp đỡ của các chuyên gia Hoa Kỳ và của cả Liên Hiệp Quốc để giải quyết thảm họa Formosa .Có ít nhất 5 triệu người dân nạn nhận của Formosa đang tiếp tục cuộc sống khó khăn mà không biết kêu cứu nơi nào.Vì vậy mà các nạn nhận của Formosa ở miền Trung nói chung và tại Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng đã bất chấp gian khổ hay đàn áp để tiếp tục biểu tình tự phát đòi bồi thường thiệt hại và đi khiếu kiện.Các cơ quan chính quyền và báo đài nhà nước ở địa phương đã không ngừng nói xấu, xuyên tạc và đe dọa người dân và các Linh mục lãnh đạo và hướng dẫn dân đấu tranh đòi công lý. Thậm chí chính quyên còn mạ lỵ các linh mục đấu tranh là “tay sai của các thế lực thù địch” để hành động chống đảng, nhà nước và nhân dân!Nhưng các Linh mục và giáo dân vẫn không nao núng trước bạo quyền. Đặc biệt Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp của Giáo phận Vinh cũng đã bác bỏ yêu cầu của Chính quyền đòi thuyên chuyển các Linh mục tranh đấu ra khỏi Giáo phận Vinh.Thế là “giặc cở đỏ” có đảng bảo kê được thành lập để giúp đảng khủng bố nhân dân và các Linh mục Công giáo. Đám Thanh niên, Thanh nữ này, không chỉ là con cái cán bộ, đảng viên mà nhiều phần chắc còn là đòan viên của Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã cam tâm làm tay sai để được phúc lợi .Hành động của “những con thiêu thân” màu đỏ này là để tiếp nối các cuộc đàn áp bạo hành của Công an và Công an đội lốt côn đồ chống các cuộc biểu tình bất bạo động của dân đòi bồi thường công bằng và đòi công lý cho các nạn nhân bị đán áp dã man ở Quảng Bình và Hà Tĩnh từ hơn một năm qua.Những kẻ dự buổi ra mắt của giặc cờ đỏ ngày 29/10/2017 ở xã Sơn Hải, gần Giáo Họ Văn Thai, thuộc Giáo xứ Song Ngọc, thuộc huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An đã mặc áo đỏ vẽ sao vàng trước ngực, trán thắt băng đỏ và cầm cở Đỏ Sao Vàng của Cộng sản Việt Nam, tuần hành trong tiếng nhạc “đỏ” rồi tập hợp ăn uống và nghe những người thuộc hàng lãnh đạo, phát biểu kích động đám đông tham gia điều mà họ gọi là “phản đối các đối tượng phản động”.Trong Bản tin ngày 30/10/2017, BBC tiếng Việt cho biết những kẻ cờ đỏ đã: “Mang theo loa phóng thanh và phát các bản nhạc 'đỏ' khá ồn ào. Giữa tiếng ồn ào huyên náo, một người đàn ông cầm loa phát biểu và gọi một số giáo sỹ địa phương là "quạ đen".Người này phùng mang, trợn mắt nói với đám đông:"Từ tháng 4/2016, bọn cha cố quạ đen Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục đã lừa bịp giáo dân, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước…Chúng xuyên tạc nỗ lực khắc phục hậu quả môi trường của Đảng và Nhà nước."Ăn nói lỗ mãng và thiếu văn hoá như thế chỉ có thể phát ra từ cửa miệng những con người được đảng CSVN nuôi ăn. Và những tiếng reo hò phụ họa như điên cuồng của những thanh niên, thanh nữ cờ đỏ tại buổi ra mắt ấy không chỉ là con cái cán bộ, đảng viên mà chúng còn là đám người được gọi là “dự bị” hay “hạt giống đỏ” đã bị tẩy não và nhiễm độc bởi đảng cầm quyền.HỘI CỜ ĐỎ TỪ ĐÂU RA?Vậy Hội cờ đỏ từ đâu ra?Theo một bài viết phổ biến rộng rãi ngày 2710-2017 của Paulus Lê Sơn, một nhà báo độc lập thì những tội ác gây ra bởi giặc cờ đỏ đã diễn ra như thế này: “Hội cờ đỏ họp ở Sơn Hải vào cuối tháng 4/2017, ngay sau đó diễn ra vụ đàn áp họ Văn Thai, họp ở Diễn Mỹ vào tháng 9/2017, sau đó là vụ đàn áp Giáo xứ Đông Kiều.”“Chúng chọn thời điểm đêm tối mới ra tay đàn áp giáo dân, chúng ném đá vào nhà, lên cả mái tôn, và ném vào người kết hợp với tiếng la hò inh ỏi. Chúng tạo ra một bầu khí bạo lực và hoảng loạn, chúng cầm gậy gộc và đánh đập Giáo dân. Sau trận phá hoại đó, chúng đã để lại nhiều hậu quả là nhiều gia đình ở Giáo họ Văn Thai bị phá hoại tài sản, thiệt hại rất nặng nề về tài sản như xe máy, quạt điện, tủ, bàn, ghế, loa máy, đồ cổ, máy giặt.Tất cả các hành động của chúng dưới con mắt của công an có mặt ở hiện trường mà không dẹp loạn.”Theo bài viết khác của Tác gỉa Tâm Ngọc với tựa đề ”Thảm họa đỏ đổ về Nhà thờ khủng bố” phổ biến trên Bauxite Việt Nam ngày 30/10/017 thì: “Hơn một năm qua, hội cờ đỏ đã liên tục khủng bố các cá nhân, tổ chức tôn giáo từ Hà Nội, Đồng Nai, Nghệ An. Những việc họ làm là hắt mắm tôm, tạt sơn vào các nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Tổ chức thành nhóm kéo vào tấn công nhà thờ và Linh mục Nguyễn Duy Tân tại giáo xứ Thọ Hòa ngày 04.9.2017.Riêng tại Nghệ An, hội cờ đỏ đã tấn công nhiều lần vào các giáo họ, giáo xứ như Văn Thai gây ra sự tổn thất nặng nề vào cuối tháng 4/2017, Diễn Mỹ vào tháng 9/2017, sau đó là vụ đàn áp giáo xứ Đông Kiều.”Nêu ra bằng chứng như thế rồi Tâm Ngọc hỏi nhà nước: “Câu hỏi đặt ra là tại sao hội cờ đỏ đã có những hành động manh động, nguy hiểm gây ra tổn thất về vật chất, tinh thần và tính mạng cho con người mà không bị pháp luật xử lý, thậm chí lại được các cấp chính quyền dung dưỡng và sắp đặt cho các cuộc tụ họp. Phải chăng hội này như là một cánh tay nối dài và là chiến lược hữu hiệu của chính quyền nhằm đàn áp và trả thù những ai lên tiếng chống lại bất công tại Việt Nam?”Tất nhiên, nếu không được đảng và công an bảo kê nuôi ăn, chi phí trang phục, cờ xí, biểu ngữ, chỗ ở, di chuyển và tiền túi thì có ai vô công rỗi nghề đi làm chuyện ruồi bu kiến đậu này?Nhưng mặt trái và sau lưng của giặc cờ đỏ là gì? Đây là dấu hiệu khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng của Lãnh đạo và đảng cầm quyền. Một sự rạn nứt và lung lay đền tận gốc rễ của cái nền nhà đang “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá”.Bởi vì nếu đảng còn mạnh, nội bộ có đòan kết và cán bộ, đảng viên thống nhất một lòng một dạ để tiếp tục “qúa độ” lên Xã hội Chủ nghĩa như Lãnh đạo vẫn khoe khoang thì đâu đến nỗi phải dùng đến lũ con nít chỉ biết ham chơi, chít chat với nhau trên mạng để làm “cuộc cách mạng cờ đỏ” cứu đảng?Hay là cơn hồng thủy tan hàng đã đến với đảng CSVN trong thời mạt vận nên Việt Nam mới là nước duy nhất còn than vay khóc mướn cho sự sụp đổ của Chủ nghĩa Mác-Lênin vào dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Nga (1917 – 2017), trong khi ở Nga thì không ai còn muốn moi cái xác chết ấy lên cho ô nhiễm không gian.Dân tộc Nga và nhân dân các nước Cộng sản Đông Âu đã tẩy uế Chủ nghĩa Cộng sản từ 1989 đến 1991.Phạm Trần(11/017)