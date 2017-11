Đức Giáo Hoàng: Khủng Bố Lạm Dụng Thượng Đế

ROME - Nhà lãnh đạo Công Giáo hoàn vũ lên án bạo động khủng bố khắp thế giới, gồm trận tấn công bằng xe vận tải tại New York hôm Thứ Ba gây thiệt mạng 8 người.Trong buổi cầu nguyện tại công trường Thánh Phêrô, Giáo hoàng Phanxicô nói: ngài cảm thấy rất buồn phiền vì các trận tấn công khủng bố gần đây tại Somalia, Afghanistan, và tại New York.Ngài hô hào công chúng cùng cầu nguyện để Thiên chúa chuyển hoá tâm hồn của đội viên khủng bố, giúp giải trừ thế giới thoát khỏi hiềm khích và sự điên rồ giết người, nhân danh Thượng đế để cổ vũ hủy diệt.Ngài nói rằng các dân quân khủng bố đã và đang lạm dụng danh nghĩa của Thượng đế để biện minh cho bạo lực.Tại Lower Manhattan (New York) trưa Thứ Ba, xe pick-up tấn công người đi bộ, 8 người chết và 11 người bị thuơng.Cùng ngày, quyết tử 13 tuổi tấn công trú sở ngoại giao đoàn tại Kabul, 5 người chết.Ít nhất 27 người thiệt mạng trong vụ đánh bom thủ đô Somalia hôm Thứ Bảy.