5 Nạn Nhân Khủng Bố Tại NY Là Bạn Học Đến Từ Argentina; New York Vẫn Tổ Chức Chạy Marathon Vào Chủ Nhật Như Thường

NEW YORK - Hung thủ lái xe thuê của Home Depot hô Allahu Akbar trong lúc tấn công người bộ hành tại Lower Manhattan – 8 người chết gồm 5 người là bạn học Argentina đón mừng kỉ niệm 30 năm tốt nghiệp bậc trung học.Bộ ngoại giao Argentina xác nhận tên của 5 nạn nhân này là: Hernan Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij và Hernan Ferruchi, tuổi trung bình 48, cùng là cư dân Rosario tại miền bắc Argentina theo học Polytechnic School – thành phố Rosario đã quyết định 3 ngày để tang. Người Argentina thứ 6 bị thương đang đuợc cứu chữa.Tử vong của 1 phụ nữ 31 tuổi chưa rõ danh tính từ Belgium du lịch New York với mẹ và 2 con gái đã đuợc Brussels xác nhận.Ryan Nash là cảnh sát viên trẻ của Sở cảnh sát New York đáp ứng 1 yêu cầu khẩn cấp khác, đã nhanh chóng đối đầu khủng bố tấn công khách bộ hành tại Lower Manhattan, bắn ngã hung thủ Saipov.Tên này lái xe pick-up thuê của hãng Home Depot phóng bừa trên phần đường dành riêng cho xe đạp qua 5, 6 ngã tư – chiếc xe gây án chỉ ngưng khi đâm vào 1 xe bus.Saipov nhảy ra khỏi xe, làm dấu hiệu bắn súng bằng 2 tay trong lúc hô lớn “Allahu Akbar”, bị anh Nash đối đầu, bắn ngay bụng.Cảnh sát viên Nash 28 tuổi là cư dân Medford (Long Island) bị ù tai sau đó, đang được điều trị. Nash gia nhập lực luợng cảnh sát New York năm 2012.Tin bổ túc nhận đuợc sáng Thứ Tư cho biết sát thủ Saipov từng là đối tượng thẩm vấn trong điều tra chống khủng bố của FBI năm 2015 – khi ấy, y đuợc nhận diện là có liên lạc với 2 nghi can đang bị điều tra.Theo ABC News, Saipov không là trọng tâm và không bị điều tra như là đội viên khủng bố.Từ 2010, Saipov là tài xế lái xe thương mại và taxi Uber – y tỏ ra hãnh diện về hành động tại Manhattan hôm Thứ Ba. Saipov đuợc giải phẫu cấp cứu tại 1 bệnh viện không đuợc biết, và sống sót. Cảnh sát New York tin rằng Saipov đã tính toán từ vài tuần lễ.Phó ủy viên John Miller phụ trách tình báo và chống khủng bố của cảnh sát New York nhận xét: Saipov thực hành đúng như các hướng dẫn của ISIS phổ biến qua mạng. Y thuê xe của Home Depot từ 1 tuần – 6 nạn nhân chết tại chỗ, 2 người tắt thở trong bệnh viện.Trong 2 năm qua, 5 người Uzbekistan và 1 người Kazakhstan bị công tố liên bang truy tố về các hoạt động hậu thuẫn ISIS.Dù vậy, Thành phố không ngủ của tiểu bang “Trái Táo Lớn” vẫn tổ chức marathon ngày chủ nhật như đã định.Phóng viên Bonnie D. Ford của ESPN báo tin: ban tổ chức ước luợng 50,000 tay đua tham gia.Thông cáo từ New York Road Runners phóng lên mạng twitter gồm sự tỏ tình thông cảm và cầu nguyện cho các gia đình nạn nhân cùng trong lúc theo dõi tình hình, tham khảo cảnh sát, để marathon là thích ứng và bảo đảm an toàn.Tổ chức khẳng định: vào lúc này, các hoạt động đang tiếp diễn như kế hoạch đã định. Ford cho biết đường chạy marathon ngày Chủ nhật này cách nơi khủng bố tấn công 5, 6 dặm, và trải rộng qua tất cả 5 phường của thành phố.Thống đốc Andrew Cuomo hô hào cư dân sinh hoạt bình thường – ông nói: chúng ta từng sống với đau thương rất thật, chúng ta cảm thấy thương đau hôm nay, nhưng chúng ta vẫn cùng tiến tới, mạnh hơn bao giờ hết. Ông xác nhận: an ninh đuơc củng cố là thận trọng là cần thiết.