Vụ Hồ Sơ Nga: Manafort, Gates Có Thể Bị Tù Từ 12 Năm Trở Lên; Manafort Có 3 Sổ Thông Hành, Gates Thường Đổi Ngân Hàng

WASHINGTON - Chánh án liên bang định xem xét khả năng cho 2 nghi can đầu tiên trong nghi án “toa rập với Nga” được tại ngoại theo thủ tục ký quỹ thế chân và hạn chế đi lại – cựu quản đốc tranh cử Paul Manafort và phụ tá Rick Gates bị truy tố 12 tội danh theo quyết định của đại bồi thẩm đoàn.Văn phòng công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã đệ trình kiến nghị, đánh giá khả năng đào thoát của 2 bị cáo là cao – lý do: bản chất các tội danh truy tố là nghiêm trọng, thành tích lừa dối và đánh lạc huớng, tiềm năng án phạt cao, bằng chứng mạnh về phạm tội, khả năng tài chính dồi dào và các liên lạc với ngoại nhân của 2 bị cáo.Phát ngôn viên Jason Maloni của văn phòng Mueller không trả lời yêu cầu bình luận và nhà báo không thể liên lạc với nghi can Gates.Theo phỏng đoán của công tố viên đặc biệt, bị cáo Manafort có thể bị phạt bằng án tù 15 năm 8 tháng và Gates 12 năm tù.Tiền thế chân của Manafort đã đuợc định là 10 triệu MK và Gates 5 triệu.Các vấn đề đặt ra với các bị cáo Manafort và Gates trong phiên điều trần hôm Thứ Hai tại toà liên bang xoay quanh mức độ giàu có và về các chuyến xuất ngoại của họ – quan toà đồng ý quản thúc tại gia cả 2 hôm Thứ Hai.Qua Thứ Ba, tài liệu nộp toà ghi rõ Manafort và Gates khai tài sản và các hoạt động hải ngoại trong vài năm qua.Viên chức công tố tiết lộ: Manafort hiện dùng 3 sổ thông hành Hoa Kỳ với 3 tên khác nhau - năm 2017, Manafort đi Mexico, Trung Cộng và Euador với máy điện thoại di động và trương mục e-mail dùng tên giả. Trong năm qua, Manafort đến Dubai, Cancun, Panama City, Havana, Shanghai, Madrid, Tokyo và Grand Cayman Island.Cả Manafort và Gates thường đi Cyprus, nơi họ có các liên lạc tài chính với Đông Âu.Trong hồ sơ tín dụng, Manafort tự khai tài sản giữa 19 triệu MK (Tháng 4-2012) và 136 triệu (Tháng 5-2016).Vẫn nguồn tin công tố cho biết: Gates thuờng thay đổi ngân hàng và trương mục. Vào thời kỳ 2010-2013, y có trên 10 triệu MK trong các trương mục tại UK và Cyprus.