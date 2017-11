Những Thức Uống Trong Mùa Của McCafé Được Yêu Thích Nhất Trở Lại Đến McDonald’s;

McDonald’s Giới Thiệu Các Loại Ly Mới Cho Mùa Lễ Đến Với Khách Hàng Để Thưởng Thức Trong Dịp Đầu MùaOAK BROOK, Ill., (Ngày 1 tháng 11, 2017) – Không khí đã bắt đầu giống như kỳ nghỉ lễ với sự trở lại của những loại thức uống mang hương vị mùa lễ hội của McCafé, đó là Peppermint Mocha và Peppermint Hot Chocolate. Những loại thức uống đặc biệt theo mùa được yêu thích nhất này đang có tại các tiệm ăn McDonald’s có tham gia vào chương trình tại toàn quốc Hoa Kỳ bắt đầu từ hôm nay, ngày 1 tháng 11, và trong một thời gian có hạn.• McCafé Peppermint Mocha: Được pha chế từ hạt cà phê espresso sản xuất từ các nông trại được chứng nhận bởi Rainforest Alliance Certified và kèm theo với sữa tươi nguyên chất hoặc không béo sản xuất tại Hoa Kỳ, và với xi-rô sô-cô-la bạc hà. Thức uống này được trang trí với một lớp kem, không mang màu sắc, mùi vị hoặc các chất bảo quản nhân tạo và thêm vào những giọt sô-cô-la thơm ngon.• McCafé Peppermint Hot Chocolate: Được pha chế tại chỗ và hương vị thật mịn màng với một chút mùi sô-cô-la bạc hà kèm theo một lớp kem, không mang màu sắc, mùi vị hoặc các chất bảo quản nhân tạo và thêm vào những giọt sô-cô-la thơm ngon trên mặt.McDonald’s cũng đã tô điểm thêm màu sắc mùa lễ hội cho các loại ly mới của McCafé. Những chiếc ly dùng cho các loại thức uống nóng trong mùa lễ hội năm nay mang màu đỏ với những ngôi sao lấp lánh và hàng chữ “Wonder in Every Sip”– nhằm tạo cảm hứng hân hoan của mùa lễ hội. Những loại ly trong mùa lễ này được chứng nhận bởi Forest Stewardship Council (FSC) và sẽ có bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 cho đến hết mùa lễ hội hoặc cho đến khi nào số lượng không còn nữa. Đến năm 2020, McDonald’s quyết tâm thu mua 100 phần trăm hạt cà phê trên khắp thế giới mà công ty sử dụng từ những nguồn sản xuất bền vững cũng như sử dụng 100 phần trăm bao bì sản xuất từ chất xơ đến từ các nguồn cung cấp bền vững hoặc tái chế đã được chứng nhận.“Những thứ uống mang màu sắc lễ hội này của McCafé mang những hương vị được yêu thích nhất trong mùa lễ,” Bà Elina Veksler, giám đốc cao cấp của McCafé Menu Innovation đã phát biểu. “Đối với nhiều người, không có gì hơn là cà phê – kể cả trong mùa lễ hội, đó là lý do món thức uống Peppermint Mocha của chúng tôi được làm từ loại cà phề espresso sản xuất 100 phần trăm từ các hạt cà phê Arabica. Khách hàng của chúng tôi chắc chắn sẽ yêu thích thức uống Peppermint Mocha thơm ngon của chúng tôi và còn thức uống được yêu thích trong mùa lễ nữa, đó là Peppermint Hot Chocolate.”Trong thời gian có hạn tại các tiệm ăn có tham gia vào chương trình, McDonald’s sẽ cung cấp các loại thức uống đặc biệt của McCafé cỡ nhỏ, bao gồm Peppermint Mocha và Peppermint Hot Chocolate, chỉ với giá $2.Vào tháng 9, McDonald’s đã nâng cấp thực đơn McCafé và giới thiệu các loại thức uống espresso mang tiêu chuẩn cao của các tiệm cà phê vào trong danh sách các thức uống McCafé – Caramel Macchiato, Cappuccino và Americano – tất cả đều nằm trong nỗ lực của công ty nhằm nâng cao phẩm chất phục vụ khách hàng. Các máy pha cà phê mới cũng đã được đưa vào sử dụng tại hầu hếu gần 14,000 tiệm ăn McDonald’s tại Hoa Kỳ trong đầu năm nay, giúp cho các loại thức uống espresso được pha chế với mùi vị đều hòa, thơm ngon.Đối với những ai muốn ở trong nhà ấm áp, những khách hàng đó có thể có được các thức uống McCafé yêu thích nhất giao đến tận nơi với dịch vụ McDelivery* trên app UberEATS.*Để muốn biết những địa điểm McDonald's nào trong khu vực của bạn có tham gia vào chương trình giao thức ăn từ nhà hàng, bạn chỉ cần tải xuống app UberEATS, nhập vào địa chỉ giao thức ăn, và bạn sẽ thấy danh sách các nhà hàng McDonald's có tham gia vào chương trình trong khu vực của bạn (nếu McDelivery trên app UberEATS có trong khu vực của bạn). Thay đổi địa chỉ giao thức ăn cũng sẽ thay đổi các nhà hàng McDonald's có hiện trong app UberEATS.Sơ lược về McDonald’s USACông ty McDonald’s USA, LLC, cung cấp thực đơn với nhiều sự lựa chọn và được chế biến với những nguyên liệu có phẩm chất và phục vụ đến trên 25 triệu khách hàng mỗi ngày. Hơn 90 phần trăm trong số 14,000 nhà hàng McDonald’s tại Hoa Kỳ được làm chủ và điều hành bởi những thương gia nam nữ độc lập. Khách hàng nay có thể truy cập online miễn phí tại gần 11,500 nhà hàng McDonald’s tại Hoa Kỳ có thiết bị Wi-Fi và có tham gia vào chương trình. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào thăm trang nhà www.mcdonalds.com, hoặc theo dõi chúng tôi trên Twitter @McDonalds và Facebook www.facebook.com/McDonaldsUS/.