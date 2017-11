Tạp Chí Khởi Hành Ra Mắt: Viên Linh Thơ Tuyển 1955-2015

Trong buổi ra mắt sách.Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Nhật báo Người Việt vào lúc 1 giờ chiều chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017, Tạp chí Khởi Hành đã tổ chức buổi ra mắt sách “Viên Linh Thơ Tuyển 1955-2015” Tham dự buổi ra mắt sách ngoài qúy độc giả, thân hữu của Tạp Chí Khởi Hành còn có một số các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhà báo cư ngụ tại Nam California.Điều hợp chương trình do ông Tâm Hữu, cộng tác với Tạp Chí Khởi Hành, ông cũng là Chủ Bút Đặc San Quân Nhu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm.Tiếp theo ông Tâm Hữu thay mặt ban tổ chức chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người.Sau đó ông giới thiệu Nhà Thơ Viên Linh lên nói về tập thơ của ông, Ông cho biết đây là một tuyển tập mà ông đã chuẩn bị kỷ nhất, trong đó có hai bài thơ ông đã làm từ năm 1955, ông cũng cho biết ông vào làng báo khá bất ngờ, nhưng khi đã vào rồi thì không ra được. Khi mới đặt chân đến Sài Gòn là đã đi tìm báo Sài Gòn để đọc. Cả đời làm báo của ông có nguyên tắc rõ ràng là (không nhuận bút không viết.) Làng báo Việt Nam không trả nhuận bút thơ, may ra có vài tờ trả nhuận bút mà thôi. Vì vậy, nên ông không gởi thơ để đăng báo, ông biết là thói xấu nhưng vẫn giữ như vậy. Ong có 19 tập truyện nhưng chỉ có một tập thơ “Hóa Thân” gồm 70 bài, 140 trang.Ông cảm ơn tất cả các bạn bè thân hữu đã có mặt hôm nay.Tiếp theo nhà văn Nguyễn Tà Cúc, Tổng Thư Ký Tòa Soạn, một người đã gắn liền với Tạp Chí Khởi Hành lên nói về Thơ Viên Linh.Mở đầu Bà cảm ơn tất cả mọi người và bà nói một chút về người bạn tôi, người bạn mà tôi đã cộng tác hơn 20 năm qua, người mà lúc nào tôi cũng gọi bằng ông, nhưng hôm nay tôi gọi là Anh Viên Linh và sau đó Bà đọc hai câu thơ: “Ở đây sầu đã tan tành – Người đi chưa đủ về quanh chiếu ngồi.” Bà tiếp, Không lần nào tới dự một cuộc sinh hoạt văn nghệ mà tôi không khỏi nhớ tới hai câu thơ ấy của Viên Linh.Với những người yêu thơ thì được nghe một tác giả nói về thơ mình là một điều hân hạnh và may mắn. Hân hạnh và may mắn hơn nữa, tôi lại được phép nói vài lời về không những thơ ông mà còn về những hoạt động văn nghệ chung qua Khởi Hành và về Trung Tâm Văn Bút Việt Nam lưu vong rồi hải ngoại về những hoạt động ấy có lúc phản ảnh trong thơ ông. Tuyển thơ của Viên Linh dừng ở năm 1955, lấy Hóa Thân và Thủy Mộ Quan làm hai mốc chính. Theo tôi, trong thơ Viên Linh không có thơ tình. Có Qủy thi của Lý Hạ, có lục bát tuyệt vời nhưng ẩn chứa một suy niệm vô cùng về kiếp người để Tuệ Sỹ đặt câu hỏi cuối bài Tựa cho tập Hóa Thân và những bài Lục Bát làm trong thập niên 60 như sau:”Đâu là thi ca của phương trời trong một thời đại lịch sử.”với Đêm sâu giữa lùng bò vàng / Điện lu phố nghiệp xe dàn bến không (bài kinh cầu nguyện trong hóa thân)’Để rồi chính Tuệ Sỹ trả lời:“Thơ-thơ của anh và những người cùng thế hệ, vẫn là một góc nhìn, để từ đó ta nhìn vào thế giới mà sử tính huyền sử bị xóa mờ để được viết lại thành lịch sử.”Năm 1982, quãng lịch sử bi thương ấy xuất hiện trong Thủy Mộ Quan, 17 năm sau khi rời Sài Gòn. Viên Linh đã gọi những đoạn lịch sử ghi lại cảnh phân tán, chia lìa âm dương ấy là “sầu thoại”. Những sầu thoại chấn động ấy khiến tác giả tự nhận đã “ra khỏi sự phù phiếm” để tìm đọc sử Đất Nước mà làm Thủy Mộ Quan dù rất khó tưởng tượng thơ ông lại có thể nào được xem là phù phiếm.Thủy Mộ Quan cũng dự vào một phần quyết định khiến tôi cộng tác với ông trong quảng thời gian có lúc tôi nhận làm Trưởng Ủy Ban Văn Nghệ Sĩ bị cầm Tù thay cho nhà văn Trần Tam Tiệp khi Trần Tam Tiệp lâm trọng bệnh. Tôi không tin văn chương đứng ngoài được sự bất ưng của thời cuộc. Qua phần vụ nầy, tôi nhận ra đây là một biến cố lịch sử mà xem ra chưa có ai, theo tôi biết, thu thập tài liệu và nhân chứng để ghi lại một cách khả tín. Mà nhất là giữ cho khỏi bị tiêu tan sau ba ngọn lửa phần thư của người Cộng sản và con đường Nước dẫn đến cổng Thủy Âm. Cuốc sách ấy như qúy vị đã thấy, có tên. Nhưng chính ra, tôi chỉ là một đồng tác giả. Vì không chỉ riêng tôi góp phần. Nó đã được viết bằng Joseph Brodsky, nhà thơ lưu vong Nga.Qua phần trình bày khá dài, rất công phu với nhiều chi tiết và tài liệu liên quan đến Văn Bút Việt Nam trong cuốn sách: “Ủy Ban Văn Nghệ Sĩ Bị Cầm Tù 1979-1997” Cánh Chim Phượng Hoàng Tái Sanh Từ Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Lưu Vong”.Bà cho biết, cuốn sách nầy như thế là được viết bằng sự thật, căn cứ trên trí nhớ chung, được xây dựng và kiểm chứng bằng tài liệu. Sự thật của nghệ thuật, hay sự thật của lịch sử. Đó cũng là mục đích cuối cùng của văn chương dù thuộc bất cứ thể loại hay thời đại nào. Mà Viên Linh đã bày tỏ bằng thơ và tôi bày tỏ bằng cách trở thành một người phê bình.Tôi muốn chấm dứt bằng hoạt động của Khởi Hành số đặc biệt Khái Hưng và lời bàn của nhà phê bình Huỳnh Hữu Ủy.. .Tiếp theo phần phát biểu của các văn thi hữu đối với nhà thơ Viên Linh, trong số có Nhà văn Phạm Quốc Bảo, Nhà thơ Thành Tôn.. . Tất cả mọi người đều ca ngợi việc làm của Nhà thơ Viên Linh, nhất là tiếp tục duy trì được Tạp chí Khởi Hành.Được biết ngoài tập thơ “Viên Linh Thơ Tuyển 1955-2015” trước đây Nhà thơ Viên Linh cũng đã cho phát hành “ Hóa Thân 1964”“Thủy Mộ Quan, 1982”.Viên Linh là bút hiệu của Nam Nguyễn, sinh tại Đồng Văn Hà Nam năm 1938, năm 1956, phóng viên báo Ngôn Luận tại Sài Gòn, từ đó ông không rời nghề cầm bút. Đã làm Thư ký tòa soạn các báo:Dân Ta của Nguyễn Vỹ năm 1964, Nghệ Thuật của Mai Thảo năm 1965, Thư ký Tòa soạn báo Tiền Tuyến của Quân đội từ năm 1966-1972, Thư ký Tòa soạn Khởi Hành của hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội 1969-1972, Chủ nhiệm, Chủ bút Tạp Chí Thời Tập 1973-1975. đã thực hiện 156+23+248 số báo các tờ tạp chí trên. Giải Nhất Giải Văn Chương Toàn Quốc với tiiểu thuyết Gió Thấp năm 1974. Tháng 8 tới định cư tại vùng Washington D.C., Tháng 2 năm 1976 trúng tuyển Indocchina Program của The Ford Foundation, được học bổng viết luận án Các Khuynh Hướng Văn Học Miền Nam Việt Nam.. .Buổi ra mắt sách kết thúc trong tình thân hữu, thi hữu, nhiều người cũng buồn trong lúc chia tay khi nghe nhà thơ Viên Linh di chuyển về Washington D.C.